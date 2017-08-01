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Приложение на Android для обработки фото Moto Photo Editor уже в Google Play

1 августа, 2017

Сейчас почти каждый производитель смартфонов загружает свои дефолтные приложения для Android-устройств на Play Store для удобного обновления. Пионером этого тренда стала Motorola, один из старейших на рынке смартфонов брендов. Загрузка «стоковых» приложений в официальный магазин упрощает жизнь как производителю, так и пользователю. Приложение Moto Photo Editor, доступное в Play Store, является фото-редактором, предназначенным для обработки фото, сделанных двойной камерой смартфонов Motorola.

Приложение для обработки фото Moto Photo Editor опубликовано в версии 1.4.32.1. Оно позволяет редактировать фотографии с повышенной глубиной резкости изображаемого пространства. Пользователю доступны такие инструменты, как выборочный фокус, селективное обесцвечивание, а также замена фона. Каких-то более продвинутых функций приложение не предлагает.

Приложение Moto Photo Editor могут скачать только владельцы смартфонов Motorola с двойной камерой, а именно Moto Z2 Force и готовящихся к выходу Moto X4 и Moto G5S+. Всем остальным для обработки фото рекомендуем обзоры следующих классных приложений, доступных на Android: Snapseed, VSCO, ТОП-5 фоторедакторов. Также читайте все о съемке в формате RAW на Андроид: зачем, как и лучшие приложения.

Приложение на Android для обработки фото Moto Photo Editor уже в Google Play

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Приложение на Android для обработки фото Moto Photo Editor уже в Google Play Приложение на Android для обработки фото Moto Photo Editor уже в Google Play
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Издатель: Procontent.ru , источник: Android Central  
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