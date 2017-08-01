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Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках

1 августа, 2017

Уважаемый многими продвинутыми мобильными фотографами фото-редактор, доступный как на iPhone, так и на Android. Приложение заточено под исправления разного рода искажений, которые вносит несовершенная оптика камеры смартфона, в основном из-за своих размеров. Обязательно к скачиванию наряду со Snapseed, Фотошоп Фикс и Polarr всем, кто хочет получить качественные мобильный фото и сногсшибательные сэлфи. В обзоре приложения SKWRT ниже подробно разберемся с его функционалом, поговорим о плюсах и минусах.

Фото-приложение вносит на первый взгляд незначительные изменения в снимок, которые удивительным образом делают его значительно лучше. Дело в том, что SKWRT берет на себя решение присущих мобильной фотографии проблем, с которыми вручную сложно справится даже опытному пользователю. Это приложение для обработки фото призвано убрать искажения, которые неизбежно вносит оптика камеры.

Обзор функционала приложения SKWRT

Обзор фото-приложения SKWRT

Каким бы навороченным не был ваш iPhone или смартфона на Android, будь то продвинутые аппараты с двойной камерой, или старый добрый «одноглазый» объектив, короткое фокусное фиксированное расстояние, неизбежная плата за скромные габариты, вносит заметные невооруженным глазом искажения в снимок. Перспектива искажается, параллельные линии искривляются. Особенно заметно, если вы снимаете с улицы высокие здания, уходящие вдаль рельсы и т.д. Приложение SKWRT мастерки уберет такие искажения с любого снимка.

В SKRWT имеется богатый набор предустановок, призванных бороться со специфическими для определенных объективов искажениями. Есть специальные настройки для «зеркалок», экшен-камер GoPro, камер, установленных на дроны, и так далее. Богатый инструментарий, не требующий от пользователя ровным счетом никаких профессиональных знаний – достаточно выбрать нужную настройку и наслаждаться результатом.

Обзор функций фото-редактора SKWRT на Android и iPhone

Функционал фото-приложений одними лишь инструментами для исправления искажений не ограничивается. В SKWRT встроен ридер полного EXIF (служебной информации о снимке), инструмент автоматического кадрирования (обрезки), сортировка фотографий, виньетирование, помощник построения композиции. Любое изменение, внесенное приложением в фото, всегда можно отменить, так что при всем желании оригинал вы не испортите.

Кроме SKWRT через встроенные покупки в этом фото-приложении доступны еще два отдельных мощных инструмента - 4PNTS и MRRW. Первый позволяет еще дальше уйти по пути истинного ценителя симметрии, вручную исправляя искажения перспективы и корректируя снимок в одном или больше углах. 4PNTS также позволяет добавить в фото креативности, внося в него творческие искажения. Расширение MRRW поможет улучшить фотку или сэлфи различными зеркальными эффектами.

Обзор приложения SKWRT для улучшения сэлфи и фото

На момент публикации обзора приложение стоит 149 рублей, а дополнительные расширения предлагаются по 29 рублей каждое. Речь идет о версии для iPhone. SKWRT на Android обойдется в 85 рублей, а расширения чуть дороже 30 (каждое).

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Интуитивный интерфейс.
  • Уникальный функционал.
  • Русский язык.
  • Расширения могли бы быть в составе основного приложения.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Приложение SKWRT на Андроид и iPhone: обзор

Вердикт

SKWRT – приложение для перфекционистов, желающих получить максимально качественное фото, сделанное камерой смартфона. Грамотно удаляет искажения, исправляет перспективу, а в качестве бонуса предлагает богатый набор дополнительных инструментов для редактирования снимка «на ходу». Небольшая цена, удобный интерфейс и продвинутые алгоритмы делают SKWRT приложением «must have» для всех, кто серьезно занимается фотографией или просто желает сделать классное сэлфи с минимумом усилий. Серьезный плюс приложения – грамотный локализация на русский язык.

SKWRT: краткая справка о приложении

  • Категория: улучшение фото и сэлфи, обработка снимков, приложение для камеры, фото-редактор
  • Платформа: iOS (iPhone/iPad), Android
  • Версия платформы: iOS 8.0+, Android 4.4+.
  • Цена: 149 рублей (iOS), 85 рублей (Android).
  • Встроенные покупки: есть, 29-35 рублей.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: есть.
  • Возрастной рейтинг: 3+.
  • Размер: 34 мегабайта.

Скачать бесплатно на iPhone, iPad или Android приложение SKWRT:

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30922.html

Фотографии статьи:
Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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