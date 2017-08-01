Обзор фото-приложения SKWRT: избавляемся от искажений на сэлфи и мобильных снимках

Уважаемый многими продвинутыми мобильными фотографами фото-редактор, доступный как на iPhone, так и на Android. Приложение заточено под исправления разного рода искажений, которые вносит несовершенная оптика камеры смартфона, в основном из-за своих размеров. Обязательно к скачиванию наряду со Snapseed, Фотошоп Фикс и Polarr всем, кто хочет получить качественные мобильный фото и сногсшибательные сэлфи. В обзоре приложения SKWRT ниже подробно разберемся с его функционалом, поговорим о плюсах и минусах.

Фото-приложение вносит на первый взгляд незначительные изменения в снимок, которые удивительным образом делают его значительно лучше. Дело в том, что SKWRT берет на себя решение присущих мобильной фотографии проблем, с которыми вручную сложно справится даже опытному пользователю. Это приложение для обработки фото призвано убрать искажения, которые неизбежно вносит оптика камеры.

Обзор функционала приложения SKWRT

Каким бы навороченным не был ваш iPhone или смартфона на Android, будь то продвинутые аппараты с двойной камерой, или старый добрый «одноглазый» объектив, короткое фокусное фиксированное расстояние, неизбежная плата за скромные габариты, вносит заметные невооруженным глазом искажения в снимок. Перспектива искажается, параллельные линии искривляются. Особенно заметно, если вы снимаете с улицы высокие здания, уходящие вдаль рельсы и т.д. Приложение SKWRT мастерки уберет такие искажения с любого снимка.

В SKRWT имеется богатый набор предустановок, призванных бороться со специфическими для определенных объективов искажениями. Есть специальные настройки для «зеркалок», экшен-камер GoPro, камер, установленных на дроны, и так далее. Богатый инструментарий, не требующий от пользователя ровным счетом никаких профессиональных знаний – достаточно выбрать нужную настройку и наслаждаться результатом.

Функционал фото-приложений одними лишь инструментами для исправления искажений не ограничивается. В SKWRT встроен ридер полного EXIF (служебной информации о снимке), инструмент автоматического кадрирования (обрезки), сортировка фотографий, виньетирование, помощник построения композиции. Любое изменение, внесенное приложением в фото, всегда можно отменить, так что при всем желании оригинал вы не испортите.

Кроме SKWRT через встроенные покупки в этом фото-приложении доступны еще два отдельных мощных инструмента - 4PNTS и MRRW. Первый позволяет еще дальше уйти по пути истинного ценителя симметрии, вручную исправляя искажения перспективы и корректируя снимок в одном или больше углах. 4PNTS также позволяет добавить в фото креативности, внося в него творческие искажения. Расширение MRRW поможет улучшить фотку или сэлфи различными зеркальными эффектами.

На момент публикации обзора приложение стоит 149 рублей, а дополнительные расширения предлагаются по 29 рублей каждое. Речь идет о версии для iPhone. SKWRT на Android обойдется в 85 рублей, а расширения чуть дороже 30 (каждое).

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Интуитивный интерфейс.

Уникальный функционал.

Русский язык. Расширения могли бы быть в составе основного приложения.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

SKWRT – приложение для перфекционистов, желающих получить максимально качественное фото, сделанное камерой смартфона. Грамотно удаляет искажения, исправляет перспективу, а в качестве бонуса предлагает богатый набор дополнительных инструментов для редактирования снимка «на ходу». Небольшая цена, удобный интерфейс и продвинутые алгоритмы делают SKWRT приложением «must have» для всех, кто серьезно занимается фотографией или просто желает сделать классное сэлфи с минимумом усилий. Серьезный плюс приложения – грамотный локализация на русский язык.

SKWRT: краткая справка о приложении

Категория: улучшение фото и сэлфи, обработка снимков, приложение для камеры, фото-редактор

Платформа: iOS (iPhone/iPad), Android

Версия платформы: iOS 8.0+, Android 4.4+.

Цена: 149 рублей (iOS), 85 рублей (Android).

Встроенные покупки: есть, 29-35 рублей.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Размер: 34 мегабайта.

Скачать бесплатно на iPhone, iPad или Android приложение SKWRT:

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