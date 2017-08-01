Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи

1 августа, 2017

В отличие от Hipstamatic, разработчики Retrospecs пошли по другому ретро-пути. Загрузите фото в приложение и выбирайте любой из десятков фильтров, имитирующих графику классических игровых консолей и домашних компьютеров золотой эпохи видеоигр. Если вы хотите узнать, как выглядело бы ваше сэлфи на экране Commodore64 или Game Boy, то это приложение с олдскульными фильтрами создано именно для вас. В обзоре расскажем о стильном фото-приложении на iPhone подробней.

Приложение Retrospecs с его ретро-фильтрами отличается массой тонких настроек. Можно поиграться со сглаживанием цветовых переходов, усилить цветовые уровни и даже создать собственную виртуальную операционную систему. Понравится всем любителям графики ушедший эпохи, особенно если вы считаете, что SVGA – это слишком современно.

Обзор приложения Retrospecs на iOS

В приложении на iPhone ждут десятки компьютеров и консолей 70-х, 80-х и 90-х годов. Разумеется, речь идет только об «эмуляции» картинки. Прожженные бородатые «гики» будут рады увидеть в списке Sinclair ZX Spectrum, Commodore 64, IBM PC (DOS, CGA, EGA and VGA), Commodore Amiga, Atari ST, Sega Mega Drive и Nintendo Game Boy. Люди, далекие от древней электроники, наверняка восхитятся возможностью прогнать сэлфи через самую первую модель «яблочного» компьютера, а именно Apple Macintosh 1984 года.

Обзор Retrospecs - приложение с ретро-фильтрами компьютеров

Заполучив полную версию Retrospecs, вам будет дана возможность создавать собственные фильтры на базе компьютеров прошлого с помощью четырех графических движков, разных цветовых палитр и прикольных шрифтов. В бесплатной версии настройки ограничены базовыми.

Полная версия приложения стоит 149 рублей. Retrospecs с оригинальными олдскульными фильтрами доступно только на iOS. Пользователям Android порекомендуем похожее приложение 8Bit Photo Lab, разыскивайте его в недрах Google Play.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Оригинальные ретро-фильтры.
  • Сэлфи на экране превого Mac`а!
  • Почти полный функционал бесплатно.
  • Нет версии для Android.
  • Отсутствие русского языка.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Оригинальные фильтры для сэлфи: обзор приложение Retrospecs на iPhone

Вердикт

Вместе с почти бесконечными фильтрами в infltr, художественным волшебством Oilist, магическим Sticky AI (делаем из сэлфи стикеры и гифки в пару тапов) и забавным ClippyCam, приложение Retrospecs можно смело рекомендовать всем, кто любит постить необычные сэлфи и удивлять друзей оригинальными фото в соцсетях и мессенджерах. Отметим, что перевод на русский в приложении отсутствует, но это мелкий недостаток – с настройками справится даже школьник.

Обзор фото-приложения Retrospecs на iPhone для улучшения сэлфи и снимков

Retrospecs: краткая справка о приложении

  • Категория: фильтры для фото, улучшение сэлфи, ретро-графика, приложение для гиков и хипстеров.
  • Платформа: iOS (iPhone, iPad).
  • Версия платформы: iOS 8.0 и выше.
  • Цена: бесплатно.
  • Встроенные покупки: есть, полная версия 149 рублей.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: нет.
  • Возрастной рейтинг: 4+.
  • Размер: 20 мегабайт.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad приложение Retrospecs:

Скачать бесплатно на iPhone или iPad приложение Retrospecs

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30923.html

Фотографии статьи:
Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения