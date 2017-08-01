Retrospecs: обзор приложения на iPhone с «олдскульными» эффектами для фото и сэлфи

В отличие от Hipstamatic, разработчики Retrospecs пошли по другому ретро-пути. Загрузите фото в приложение и выбирайте любой из десятков фильтров, имитирующих графику классических игровых консолей и домашних компьютеров золотой эпохи видеоигр. Если вы хотите узнать, как выглядело бы ваше сэлфи на экране Commodore64 или Game Boy, то это приложение с олдскульными фильтрами создано именно для вас. В обзоре расскажем о стильном фото-приложении на iPhone подробней.

Приложение Retrospecs с его ретро-фильтрами отличается массой тонких настроек. Можно поиграться со сглаживанием цветовых переходов, усилить цветовые уровни и даже создать собственную виртуальную операционную систему. Понравится всем любителям графики ушедший эпохи, особенно если вы считаете, что SVGA – это слишком современно.

В приложении на iPhone ждут десятки компьютеров и консолей 70-х, 80-х и 90-х годов. Разумеется, речь идет только об «эмуляции» картинки. Прожженные бородатые «гики» будут рады увидеть в списке Sinclair ZX Spectrum, Commodore 64, IBM PC (DOS, CGA, EGA and VGA), Commodore Amiga, Atari ST, Sega Mega Drive и Nintendo Game Boy. Люди, далекие от древней электроники, наверняка восхитятся возможностью прогнать сэлфи через самую первую модель «яблочного» компьютера, а именно Apple Macintosh 1984 года.

Заполучив полную версию Retrospecs, вам будет дана возможность создавать собственные фильтры на базе компьютеров прошлого с помощью четырех графических движков, разных цветовых палитр и прикольных шрифтов. В бесплатной версии настройки ограничены базовыми.

Полная версия приложения стоит 149 рублей. Retrospecs с оригинальными олдскульными фильтрами доступно только на iOS. Пользователям Android порекомендуем похожее приложение 8Bit Photo Lab, разыскивайте его в недрах Google Play.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Оригинальные ретро-фильтры.

Сэлфи на экране превого Mac`а!

Почти полный функционал бесплатно. Нет версии для Android.

Отсутствие русского языка.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Вместе с почти бесконечными фильтрами в infltr, художественным волшебством Oilist, магическим Sticky AI (делаем из сэлфи стикеры и гифки в пару тапов) и забавным ClippyCam, приложение Retrospecs можно смело рекомендовать всем, кто любит постить необычные сэлфи и удивлять друзей оригинальными фото в соцсетях и мессенджерах. Отметим, что перевод на русский в приложении отсутствует, но это мелкий недостаток – с настройками справится даже школьник.

Retrospecs: краткая справка о приложении

Категория: фильтры для фото, улучшение сэлфи, ретро-графика, приложение для гиков и хипстеров.

Платформа: iOS (iPhone, iPad).

Версия платформы: iOS 8.0 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: есть, полная версия 149 рублей.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 20 мегабайт.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad приложение Retrospecs:

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