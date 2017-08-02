Обзор фото-приложения Mextures на iPhone с безумно красивыми фильтрами для сэлфи и снимков

Камеры современных смартфонов достигли такого совершенства, что сделать качественный и четки снимок может даже ребенок. Поэтому проявить свою индивидуальность помогают многочисленные приложения с фильтрами и спецэффектами для фото. Приложение Mextures на iPhone одно из самых продвинутых, наряду с infltr., Oilist, Prisma для создания креативных сэлфи, творческой обработки фотографий и уникальных коллажей. Обзор фото-приложения поможет определиться, стоит ли скачивать Mextures себе на смартфон.

Приложение Mextures один из самых комплексных инструментов для наложения фильтров на фото. Здесь почти как в Греции – есть все. Более сотни уникальных спецэффектов, позволяющих превратить заурядное сэлфи или скучный городской снимок в настоящий шедевр мобильной фотографии, который можно смело распечатывать и вставлять в рамочку.

Обзор функционала приложения Mextures на iOS

Mextures отлично себя чувствует как на iPhone, так и на iPad, экран которого все-таки больше подходит для вдумчивой масштабной работы с тонкими настройками и наложением множества фильтров. Забегая вперед, скажем, что количество слоев в Mextures неограниченное, поэтому с этим приложением ваши творческие возможности ограничивает лишь ваша фантазия.

Даже в подробном обзоре приложения мы коснемся лишь части всех возможностей. Mextures для iPhone услужливо предлагает массу различных спецэффектов и фильтров, тяготеющих к профессиональной фотографии. К примеру, в приложении легко придать сэлфи стильную пленочную зернистость, сделать это можно буквально в несколько тапов. Если вы перфекционист, то тонкие настройки позволяют добиться идеального результата. Мало времени – тогда быстро получить экстравагантное сэлфи помогут более двух десятков предустановок. И это только для эффекта фотопленки!

В приложении Mextures не забыт и полный комплект стандартных инструментов для редактирования: экспозиция, баланс белого, обрезка, насыщенность, контраст, тонировка, затухание и т.д. Конечно, фото-редактор в Mextures уступает таким навороченным приложениям, как Affinity Photo, Snapseed, Enlgiht Photofox, Pixelmator, «Фотошоп Фикс» или Polarr, но в подавляющем большинстве случаев его возможностей вам будет более чем достаточно.

Фильтры и эффекты для фото в приложении Mextures одной лишь имитацией пленочного зерна не ограничиваются. Используя слои, можно накладывать на фото различные текстуры, менять их прозрачность, умело манипулировать градиентами, добавлять уникальные световые эффекты и так далее. Все действия выполняются приложением практически молниеносно, а благодаря механизму отмены всегда можно вернуться на любой этап редактирования фото или сэлфи. Есть даже возможность делиться внесенными изменениями и отсылать подобранные вами наборы фильтров и эффектов другим пользователям (либо себе же на другое устройство). К слоям можно применить дюжину различных типов наложения.

В общей сложности в Mextures вас ждут более полутора сотен уникальных текстур, большинство которых создано на базе реально существующих фотопленок. Над созданием приложения и его алгоритмами работали профессиональные фотографы, поэтому и результат у вас тоже получится профессиональный.

Если собственные идеи исчерпаны, то в приложении есть лента лучших обработанных с помощью Mextures снимков от именитых фотографов. Вполне уместно искать вдохновения у профессионалов, а инструмент в ваших руках ровно тот же самый.

Приложение Mextures платное, но сравнительно недорогое – 149 рублей. Через встроенные покупки можно приобрести дополнительные пакеты фильтров и эффектов. На момент публикации обзора каждый стоил 75 рублей.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Профессиональные фильтры и эффекты.

Встроенный редактор фото.

Масса настроек для создания уникальных фильтров. Нет бесплатной версии.

Отсутствие руского языка.

Нет версии для Андроид. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Приложение Mextures – уникальный инструмент для продвинутой обработки фото и сэлфи на iPhone/iPad. Предлагает поистине безграничные возможности для творчества, профессиональные фильтры, эффекты, градиенты, работу с бесконечным количеством слоев и инструменты для базового редактирования фото. Этим приложением с успехом могут пользоваться не только профессионалы, но и любители, хотя последним придется научиться работать с инструментарием Mextures. Если вы ищите чего-то более простого и быстрого, то рекомендуем обзоры Sticky AI и Clippy Cam, а также винтажные фильтры Retrospecs.

Mextures: краткая справка о приложении

Категория: фильтры, фоторедаткор, улучление сэлфи и фото, эффекты для фотографий, художественная фотография.

Платформа: iOS (iPhone и iPad).

Версия платформы: iOS 8.0 и выше.

Цена: 149.

Встроенные покупки: дополнительные наборы филтров по 75 рублей.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 133 мегабайта.

Скачать на iPhone или iPad приложение Mextures:

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