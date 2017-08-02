Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами

2 августа, 2017

Приложения вроде Oilist, infltr и Mextures предлагают добавить к вашему фото или сэлфи изысканные винтажный лоск, пропустить через ретро-фильтр, либо вовсе превратить снимок в картину маслом. Fragment для Android и iOS уникальной в своем роде приложение для обработки фото с необычными строгими геометрическими и зеркальными эффектами. В обзоре приложения раскроем все его особенности, поговорим о плюсах и минусах.

Сделать красивое фото на Android или iPhone и не пропустить его через какой-нибудь фильтр – это почти преступление, не говоря уже об оригинальном сэлфи, которое так и просится на «стену». С фото-приложением Fragment удивительный и необычный результат гарантирован, хотя управлением многочисленными опциями для обработки фотографии и требует некоторой сноровки.

Обзор основных функций приложения Fragment (Android и iPhone)

Обзор фото-приложения Fragment на Андроид и iOS

Вместо винтажности красок и холста Oilist, стильных эффектов пленочных фото Mextures, банальных виньеток и рамок, крупных ретро-пикселей Retrospecs, приложение Fragment приглашают окунуться в бесконечный калейдоскопический мир отражений и зеркальных геометрических фигур. Удивительное сочетание игр с пространством в стиле Эшера и волшебным «кэролловским» зазеркальем теперь доступно в несколько тапов на экране iPhone или Android.

Необычные эффекты и фильтры для фото в приложении Fragment

Fragment позволяет применять к рассеченной зеркальными плоскостями фотографии эффекты размытия и сложения слоев, выбирать различные геометрические формы для художественно препарирования снимка и использовать замысловатые узоры. С этим приложением вы и сами будете удивлены получившимся результатом в виде эклектичного сэлфи или привычным городским пейзажем, будто бы пропущенным через компьютер ретро-будущего из миров фантаста Рэя Брэдбери.

Обзор приложения с классными эффектами для сэлфи и фото

Перед началом творчества приложение позволяет либо выбрать снимок и галереи «Фото», либо сделать свежую фотографию. Затем наступает пора выбрать подходящую геометрическую фигуру, форму и узор. Наблюдайте, как фото или сэлфи магическим образом разбивается на мириады зеркальных призм. Все манипуляции, изменения и наложение эффектов происходит мгновенно, так что можно почувствовать себя настоящим демиургом, добавляющим в привычное пространство фото новые измерения.

Улучшение фотографий и сэлфи с приложением Fragment на iOS и Android

Fragment, как и любое другое приложение для обработки фото на iOS и Android, позволяет вращать снимок, изменять его размер, кадрировать, перемещать по «холсту», увеличивать и обрезать лишнее. Добавляйте цветы и играйтесь с уровнями, обесцвечивайте будущий фото-шедевр, применяйте эффекты наложения, размытия и инвертирования.

Обзор одного из самых необычных приложений для обработки фото на iPhone и Android

Удовлетворившись результатом, необычное фото или сэлфи можно отправить прямиком в Instagram, Facebook, Twitter или другое фото-приложение для окончательной доводки.

Приложение платное, 149 и 129 рублей на iPhone и Android, соответсвенно. Также имеются встроенные покупки с пакетами эффектов на разные суммы.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Уникальные зеркальные эффекты.
  • Удобный интерфейс.
  • Мгновенное применение эффектов.
  • Сложность в освоении.
  • Нет русского языка.
  • Отсутствует бесплатная версия.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Экстраординарное приложение для добавления необычных эффектов к фото и сэлфи прямо на смартфоне. Масса настроек и вариаций, однако, далеко не с первого раза вы будете удовлетворены результатом. Как и любой продвинутый инструмент, Fragment требует от пользователя вдумчивых действий, зато и результат после непродолжительного обучения выйдет действительно необычный. Рекомендуем это приложения для обработки фотографий всем, кому мало стандартных фильтров в Инстаграм и банальных виньеток со стикерами.

Fragment: краткая справка о приложении

  • Категория: фильтры, эффекты для фото и сэлфи, обработка фотографий.
  • Платформа: iOS и Android.
  • Версия платформы: iOS 8.0 и выше.
  • Цена: 149 (iOS) и 129 (Anroid) рублей.
  • Встроенные покупки: есть, дополнительные наборы эффектов.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: нет.
  • Возрастной рейтинг: 4+.
  • Размер: 72 мегабайта.

Скачать на Android, iPhone или iPad приложение Fragment:

Скачать на Андроид приложение Fragment Скачать приложение Fragment на iPhone или iPad

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30925.html

Фотографии статьи:
Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения