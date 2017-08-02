Fragment: обзор фото-приложения на iPhone и Android с уникальными геометрическими и зеркальными эффектами

Приложения вроде Oilist, infltr и Mextures предлагают добавить к вашему фото или сэлфи изысканные винтажный лоск, пропустить через ретро-фильтр, либо вовсе превратить снимок в картину маслом. Fragment для Android и iOS уникальной в своем роде приложение для обработки фото с необычными строгими геометрическими и зеркальными эффектами. В обзоре приложения раскроем все его особенности, поговорим о плюсах и минусах.

Сделать красивое фото на Android или iPhone и не пропустить его через какой-нибудь фильтр – это почти преступление, не говоря уже об оригинальном сэлфи, которое так и просится на «стену». С фото-приложением Fragment удивительный и необычный результат гарантирован, хотя управлением многочисленными опциями для обработки фотографии и требует некоторой сноровки.

Обзор основных функций приложения Fragment (Android и iPhone)

Вместо винтажности красок и холста Oilist, стильных эффектов пленочных фото Mextures, банальных виньеток и рамок, крупных ретро-пикселей Retrospecs, приложение Fragment приглашают окунуться в бесконечный калейдоскопический мир отражений и зеркальных геометрических фигур. Удивительное сочетание игр с пространством в стиле Эшера и волшебным «кэролловским» зазеркальем теперь доступно в несколько тапов на экране iPhone или Android.

Fragment позволяет применять к рассеченной зеркальными плоскостями фотографии эффекты размытия и сложения слоев, выбирать различные геометрические формы для художественно препарирования снимка и использовать замысловатые узоры. С этим приложением вы и сами будете удивлены получившимся результатом в виде эклектичного сэлфи или привычным городским пейзажем, будто бы пропущенным через компьютер ретро-будущего из миров фантаста Рэя Брэдбери.

Перед началом творчества приложение позволяет либо выбрать снимок и галереи «Фото», либо сделать свежую фотографию. Затем наступает пора выбрать подходящую геометрическую фигуру, форму и узор. Наблюдайте, как фото или сэлфи магическим образом разбивается на мириады зеркальных призм. Все манипуляции, изменения и наложение эффектов происходит мгновенно, так что можно почувствовать себя настоящим демиургом, добавляющим в привычное пространство фото новые измерения.

Fragment, как и любое другое приложение для обработки фото на iOS и Android, позволяет вращать снимок, изменять его размер, кадрировать, перемещать по «холсту», увеличивать и обрезать лишнее. Добавляйте цветы и играйтесь с уровнями, обесцвечивайте будущий фото-шедевр, применяйте эффекты наложения, размытия и инвертирования.

Удовлетворившись результатом, необычное фото или сэлфи можно отправить прямиком в Instagram, Facebook, Twitter или другое фото-приложение для окончательной доводки.

Приложение платное, 149 и 129 рублей на iPhone и Android, соответсвенно. Также имеются встроенные покупки с пакетами эффектов на разные суммы.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Уникальные зеркальные эффекты.

Удобный интерфейс.

Мгновенное применение эффектов. Сложность в освоении.

Нет русского языка.

Отсутствует бесплатная версия. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Экстраординарное приложение для добавления необычных эффектов к фото и сэлфи прямо на смартфоне. Масса настроек и вариаций, однако, далеко не с первого раза вы будете удовлетворены результатом. Как и любой продвинутый инструмент, Fragment требует от пользователя вдумчивых действий, зато и результат после непродолжительного обучения выйдет действительно необычный. Рекомендуем это приложения для обработки фотографий всем, кому мало стандартных фильтров в Инстаграм и банальных виньеток со стикерами.

Fragment: краткая справка о приложении

Категория: фильтры, эффекты для фото и сэлфи, обработка фотографий.

Платформа: iOS и Android.

Версия платформы: iOS 8.0 и выше.

Цена: 149 (iOS) и 129 (Anroid) рублей.

Встроенные покупки: есть, дополнительные наборы эффектов.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 72 мегабайта.

Скачать на Android, iPhone или iPad приложение Fragment:

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