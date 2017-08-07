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Facebook закрывает приложение «Группы»

7 августа, 2017
Facebook закрывает приложение «Группы» 1-го сентября прекратит работу приложение «Группы», его функционал перейдет в основное приложение социальной сети. Facebook постепенно закрывает побочные проекты и инструменты, перенося их функции в свое главное приложение. Если вы не являетесь продвинутым пользователем Facebook, то вряд ли слышали о приложении «Группы».

Закрытие отдельного приложения «Группы» вовсе не означает, что что-то случится с группами в этой социальной сети. Также, никаких действия со стороны пользователей в связи с закрытием предпринимать не нужно. Facebook планирует улучшить функциональность групп в своем главном приложении, поэтому отдельное приложение, выполняющее ту же задачу, будет явно лишним.

Отметим, что главное приложение Facebook, будь то Android или iOS, заметно перегружено самыми разными функциями, поэтому включение нового функционала «Групп» может негативно повлиять на его производительность, привести к появлению раздражающих ошибок. В любом случае, отказ от не самого удобного приложения «Группы» социальной сетью нельзя не приветствовать.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Android Authority  
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