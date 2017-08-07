Приложение Financial Times возвращается в App Store после 6-летнего бойкота

Издатель покинул платформу iOS в 2011 году, не сумев договориться с Apple о разделении выручки и обмене данными. Теперь, через шесть лет, Financial Times планирует выпустить новое приложение для iPhone и iPad, надеясь за счет его контента увеличить вовлеченность своих подписчиков, что, в свою очередь, должно привести к росту выручки от читателей в долгосрочной перспективе.

«Мы знаем, что вовлеченный читатель означает его бОльшую ценность в перспективе», поясняет представитель FT, - «Теперь мы хотим узнать, сможет ли нативное приложение для iOS увеличить вовлеченность наших подписчиков».

С 2011 года пользователи iPhone и iPad могли получить доступ ко всему контенту издания только на мобильном сайте Financial Times. Решение отказаться от нативного приложения частично было принято из-за нежелания отдавать Apple 30% стоимости подписки, которая оформлялась через App Store.

Новое приложение Financial Times будет доступно только для уже оформивших подписку на издание пользователей iPhone и iPad. Прямо в приложении купить подписку на FT возможности нет – для этого необходимо открыть веб-сайт газеты, а уже затем использовать в iOS-приложении полученные логин и пароль.

Таким образом, Financial Times избежит необходимости отдавать 30% от стоимости подписки Apple, предлагая нативное приложение в App Store для iPhone и iPad. Кроме того, FT смогут оградить всю информацию о своих подписчиках от третьих лиц – в данном случае, «яблочной» компании. Похожим путем пошли другие сервисы по подписке, такие как Spotify.

Хотя нативное приложение для существующих подписчиков вряд ли приведет к привлечению новых платных читателей, FT надеется, что iOS-версия издания увеличить вовлеченность уже оформивших подписку владельцев iPhone и iPad за счет чисто технических преимуществ.

К примеру, нативные приложения позволяют легко оставаться в своем аккаунте, позволяют удобнее просматривать видеоролики, бесшовно делиться интересными материалами и загружать контент на устройство для последующего просмотра в оффлайн-режиме, когда доступ к интернету отсутствует. Новое приложение также может понравиться потребителям просто потому, что контент Financial Times будет доступен на любой платформе в виде соответствующего нативного приложения.

На долю мобильных платформ сейчас приходится 55% просмотров FT, сообщает издание. Однако, если в App Store ввести в строку поиска запрос «financial times», то в результатах поиска предлагаются приложения конкурентов - Bloomberg, the Economist и Barron`s. С выходом официального приложения FT на первом месте в результатах окажется именно оно.

Нативное приложение Financial Times для iPhone и iPad также пойдет на пользу спонсорам издания, поскольку позволяет более адекватно размещать рекламу в рамках единого дизайна. Хотя FT ориентируется, прежде всего на подписчиков, реклама – важный поток выручки для этой газеты.

На старте приложение FT предлагает довольно скромную функциональность, однако издание планирует его улучшать и дорабатывать, если вовлеченность читателей благодаря ему будет расти.

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