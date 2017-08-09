Обзор NoxApp+ на Android: клонируем практически любое приложение или игру

Всем хороши современные приложения для Android, за исключением, пожалуй, одной массовой проблемы – на смартфоне невозможно одновременно запустить одно и то же приложение (или игрушку) с двумя аккаунтами. К примеру, «рабочий» WhatsApp и этот же мессенджер с личной учетной записью. Можно, конечно, постоянно переключаться между акканутами, но это очень неудобно, да и срочные сообщения вы неизбежно пропустите. Приложение NoxApp+ от создателей одного из лучших эмуляторов Android для компьютера решает проблему «клонирования» приложений, позволяя одновременно запускать до 3 копий почти любого мессенджера, социальной сети и даже игры. В обзоре ниже расскажем обо всех тонкостях «размножения» приложений на Android.

Обзор приложения-клонировщика NoxApp+ стоит начать со сферы его применения. Кому может потребоваться запускать одно и то же приложение под разными аккаунтами одновременно на смартфоне? Если разобраться, практически любому человеку. Возможность создания «клонов» может пригодиться:

Запуск личного и рабочего аккаунта одновременно в популярных приложениях (мессенджеры, соцсети и т.д.).

Продвинутые Android-геймеры оценят преимущество, которое дает одновременная игра под двумя или даже тремя «учетками».

Возможность удобно работать с 2-3 аккаунтами одновременно в самых разных приложениях – например, сервисах бесплатных объявлений.

Самый рельефный и понятный пример – возможность комфортно общаться в мессенджере (Viber, WhatsApp, Telegram) с коллегами и заказчиками под рабочим аккаунтом, а в соседнем окне – в том же самом мессенджере с близкими и друзьями под личной учетной записью. Благодаря NoxApp+ вы не пропустите срочные сообщения, будете получать уведомления сразу с двух аккаунтов и получите возможность четко отделить рабочие контакты от личных. В вашей конкретной ситуации вы наверняка сможете придумать и другие сценарии применения NoxApp+, а мы перейдем к обзору функционала этого полезного приложения.

NoxApp+: обзор функций клонировщика приложений на Android

Команда, стоящая за созданием Nox App Player, одного из лучших эмуляторов Android для компьютера, знает, как делать подобные специфические приложения. С интерфейсом NoxApp+ без труда разберется даже младшеклассник. После установки просто тапаем по иконке приложения, и ждем несколько секунд, пока NoxApp+ подгрузит необходимые модули и создать среду для клонирования. Отметим, что рут-доступа для создания клонов не требуется! Это однозначный плюс приложения.

После смены симпатичных заставок, перед пользователем появляется экран с забавным маскотом, приглашающим заняться несложным делом клонирования. Для этого жмем на кнопку с плюсом в нижней правой части экрана. NoxApp+ предложит список из установленных на телефон/планшет приложений, которые можно «размножить». Выбираем нужные вам – и их ярлыки добавятся на главный экран приложения. Никаких специфических настроек системы или приложения делать не требуется.

Приложения выбраны и добавлены на главный экран, можно приступать к клонированию. Для этого достаточно нажать на ярлык соответствующего приложения в NoxApp+, и чудо-эмулятор запустит его «копию». Т.е. одновременно на вашем смартфоне будет работать, допустим, WhatsApp, запущенный обычным способом, и его «клон», запущенный через NoxApp+. «Клон» сразу же после запуска предложит авторизоваться (ввести данные учетной записи), как если бы вы впервые запустили приложение. Пройдя процедуру авторизации (в случае с WhatsApp привязка к номеру телефона), вы получите второй мессенджер, куда можно добавить исключительно рабочие контакты (к примеру). Точно так же можно поступить практически с любым приложением.

Запущенные через NoxApp+ «клоны» помечены в стандартной карусели выбора работающих приложений словом [Admin] (см. скриншоты). Функционируют они как отдельные приложения, не пересекаясь между собой. Привычная, в общем-то, по Windows многозадачность, недоступная на Android в силу его архитектуры. NoxApp+ решает эту проблему.

Разработчик заявляет поддержку десятков самых популярных приложений, включая мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger), социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter), почтовые клиенты (Mail.Ru, Яндекс.Почта, Gmail), видеосервисы (YouTube, Netflix) и так далее. Однако, почти наверняка с эмулятором многозадачности будут работать и другие приложения – нам без труда удалось запустить, к примеру, ВКонтакте, Avito. NoxApp+ также позволяет запускать одновременно две игры. Отметим, что подобный эмулятор – довольно сложный сервис, поэтому у некоторых пользователей с некоторыми приложениями могут возникать проблемы – пишите в поддержку NoxApp+, благо у разработчика есть русскоязычный менеджер, и вам обязательно помогут разобраться.

В плюсы NoxApp+ также занесем отсутствие рекламы, перевод интерфейса на русский язык (ЧАВО, увы, осталось на английском) и полную бесплатность приложения. От любопытства постороннних поможет защититься графический ключ (активируется в настройках, по умолчанию отключен).

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Уникальный функционал.

Приложение бесплатное, реклама отсутствует.

Интерфейс на русском. Возможны баги на редких комбинациях устройство/приложение.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

NoxApp+ удачный «клонировщик» приложений, который может пригодиться практически любому пользователю Android-смартфона или планшета. Бесплатный, без рекламы и встроенных покупок, да еще и на русском языке. Разработчик постоянно обновляет эмулятор, расширяя поддержку совместимых приложений и беспощадно искореняя неизбежные для таких сложных продуктов баги. Рекомендуем всем, кто хочет получить на Android настоящую многозадачность.

NoxApp+: краткая справка о приложении

Категория: многозадачность, клонирование приложений, утилиты

Платформа: Android.

Версия платформы: 4.0.3 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Размер: 150 мегабайт.

Скачать бесплатно на Android приложение-клонировщик NoxApp+:

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