Реклама в приложениях становится ключевым трендом монетизации

Разработчики приложений на Android и iPhone используют сочетание встроенных покупок и рекламы, чтобы выжать максимум выручки из пользователей, сообщается в отчете о новом исследовании AdColony. Монетизация – головная боль для разработчиков. Хотя глобальный рынок приложений в 2020 году вырастет до 102 млрд долларов, около 60% разработчиков зарабатывают на своих продуктах менее 500 долларов ежемесячно. Найти эффективный способ монетизации означает увеличить свой кусок аппетитного и большого «пирога приложений».
Эксперты AdColony полагают, что сочетание встроенных покупок и рекламы в приложениях – наиболее оптимальный выбор для большинства создателей приложений. Причин для этого специалисты называют несколько.
Разработчикам, впрочем, следует деликатно реализовывать рекламу в приложениях, не перегружая пользователя рекламным контентом, иначе он или она могут попросту уйти из их продукта. Пространство на экране смартфона или планшета ограничено, поэтому реклама не должна мешать пользователю взаимодействовать с интерфейсом.
Негативно повлиять также может переизбыток рекламных вставок и нерелевантная реклама. Просмотры рекламы в обмен на бонусы в приложении или игре помогут обойти эти естественные ограничения платформы, став достаточно эффективной моделью монетизации. 87% разработчиков, опрошенных AdColony, считают, что видеореклама с наградой за просмотры позитивно воспринимается пользователями..
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»