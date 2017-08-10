Реклама в приложениях становится ключевым трендом монетизации

Разработчики приложений на Android и iPhone используют сочетание встроенных покупок и рекламы, чтобы выжать максимум выручки из пользователей, сообщается в отчете о новом исследовании AdColony. Монетизация – головная боль для разработчиков. Хотя глобальный рынок приложений в 2020 году вырастет до 102 млрд долларов, около 60% разработчиков зарабатывают на своих продуктах менее 500 долларов ежемесячно. Найти эффективный способ монетизации означает увеличить свой кусок аппетитного и большого «пирога приложений».

Эксперты AdColony полагают, что сочетание встроенных покупок и рекламы в приложениях – наиболее оптимальный выбор для большинства создателей приложений. Причин для этого специалисты называют несколько.

Реклама приносит 55% выручки мобильным издателям. Рекламная выручка приходит из трех сегментов: видеореклама, дисплейная реклама и нативная реклама.

Наибольший доход приносит видеореклама – на ее долю приходится 31% общей выручки мобильных издателей. Дисплейная реклама приносит еще 20%, а нативная – всего 5% от общей выручки приложений. Видео реклама за счет своего формата обеспечивает больший уровень вовлеченности пользователей, что приводит к более высоким, чем у баннеров и вставок, уровням конверсии.

Встроенные покупки, позволяющие скачать приложение бесплатно, а затем платить за дополнительные функции, остаются лидером по вкладу в выручку, обеспечивая 39% общей выручки разработчиков. В частности, одной из самых распространенных встроенных покупок является «отключалка» рекламы, удаляющая всю рекламу из приложения или мобильной игры.

Разработчикам, впрочем, следует деликатно реализовывать рекламу в приложениях, не перегружая пользователя рекламным контентом, иначе он или она могут попросту уйти из их продукта. Пространство на экране смартфона или планшета ограничено, поэтому реклама не должна мешать пользователю взаимодействовать с интерфейсом.

Негативно повлиять также может переизбыток рекламных вставок и нерелевантная реклама. Просмотры рекламы в обмен на бонусы в приложении или игре помогут обойти эти естественные ограничения платформы, став достаточно эффективной моделью монетизации. 87% разработчиков, опрошенных AdColony, считают, что видеореклама с наградой за просмотры позитивно воспринимается пользователями.

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