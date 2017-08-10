Обзор приложений на Android, пожирающих трафик, батарею и производительность смартфона

Опубликован список приложений для смартфонов и планшетов на Android, максимально потребляющих заряд аккумулятора. Также в обзор попали приложения, серьезно замедляющие работу устройства и потребляющие максимальное количество мобильного интернет-трафика. Исследование проведено компанией Avast. Если вы заметили, что ваш телефон стал тормозить, быстр разряжаться, а интернет-трафик улетает гигабайтами, то возможно дело в установленных недавно приложениях.

В обзор также попали приложения для Android, занимающие больше всего места во встроенной памяти смартфона. Лидерам по потреблению заряда аккумулятора стали такие монструозные приложения, как Facebook, WhatsApp, Netflix и Карты Google. Неудивительно, ведь они активно работают в фоновом режиме, постоянно обновляют свои базы данных и используются чаще других.

«Антилидером», максимально негативно влияющим на производительность смартфона, стало приложение Google Docs от создателей Android. Возможно, стоит поискать в Google Play другое приложение для работы с документами.

Приложение Facebook активней других пожирает батарею. Если это для вас критично, то можно пользоваться веб-версией социальной сети в браузере смартфона, удалив приложение. Впрочем, Facebook Messenger придется оставить.

Некоторые приложения удалить со смартфона невозможно, тогда остается только ограничить их активность на смартфоне – запретить уведомления, увеличить интервалы обновления и обращения к мобильному интернету, данным геолокации.

Списки приложений разделены на две группы – в одну попали те, что запускаются автоматически (автозагрузка), а в другую программы, запускаемые пользователем вручную.

ТОП-10 приложений, пожирающих заряд смартфона (автозагрузка)

Samsung AllShare Samsung Security Policy Updates Beaming Service for Samsung ChatON Voice & Video Chat Google Maps WhatsApp Messenger Facebook WeChat AppLock DU Battery Saver

ТОП-10 приложений на Android, пожирающих заряд аккумулятора (ручной запуск)

Samsung WatchON Samsung Video Editor Netflix Spotify Music Snapchat Clean Master LINE: Free Calls & Messages Microsoft Outlook BBC News ES File Explorer File Manager

Фирменный видеоредактор от Samsung, установленный по умолчанию на смартфоны южнокорейской компании, поднялся в чарте, требуя еще больше ресурсов от процессора и видеочипа телефона.

ТОП-10 Android-приложений, потребляющих максимум мобильного интернет-трафика (автозагрузка)

Facebook Instagram Yahoo! Japan Firefox Browser fast & private The Weather Channel WhatsApp Messenger Google Chrome DU Battery Saver Facebook Lite Google Play Home

ТОП-10 приложений на Андроид, пожирающих мобильный интернет (ручной запуск)

Netflix Spotify Music Snapchat BBC News LINE: Free Calls & Messages Microsoft Outlook Clean Master Samsung WatchON Amazon for Tablets PicsArt Photo Studio & Collage

Попавшие в пару «антитопов» выше приложения для Android стоит взять на заметку, если у вас не безлимитный мобильный интернет. Самое неприятное, что такие как Facebook, Instagram и Chrome даже открывать не надо – трафик они активно пожирают в автоматическом режиме.

ТОП-10 Андроид-приложений, занимающих максимум встроенной памяти (автозагрузка)

Facebook Instagram Amazon Kindle Facebook Messenger CosmoSia Google Quick Search Box Google Maps Google Chrome Firefox Browser fast & private Tango - Free Video Call & Chat

ТОП-10 приложений на Андроид, занимающих максимум встроенной памяти (ручной запуск)

Spotify Music Snapchat LINE: Free Calls & Messages Samsung Video Editor SoundCloud - Music & Audio PicsArt Photo Studio & Collage Amazon Shopping BBC News Clean Master Photo Grid

Приложения Facebook, Instagram и Kindle особенно «любят» захламлять встроенную память, поскольку кэшируют на телефоне фотографии, книги и другие файлы. Приложения от Samsung и Google часто встречаются в «антитопах» от Avast, поскольку часто идут предустановленными на многие смартфоны.

Наконец, мы добрались до антилидеров, обеспечивающих пользователя максимальным количеством «тормозов», т.е. требующих максимум производительности от смартфона.

ТОП-10 приложений на Андроид, понижающих производительность (автозагрузка)

Samsung AllShare ChatON Voice & Video Chat Samsung Push Service Google TalkBack Google Play Music Google Maps Google Play Newsstand Google Plus ChatON Google Hangouts

ТОП-10 приложений, снижающих производительность Андроид (ручной запуск)

Samsung WatchON Google Docs Samsung Media Hub SHAREit Samsung Video Editor Flipboard Google Text-to-Speech Clean Master LINE: Free Calls & Messages Adobe Acrobat Reader

«Для многих из нас смартфон – самый важное устройство в повседневной жизни. Важно знать, какие приложения активнее других потребляют заряд аккумулятора, трафик, встроенную память и вычислительные ресурсы телефона, чтобы эффективно его использовать. На этот раз к нашей критике, похоже, прислушались разработчики Snapchat, Facebook и Spotify, оптимизировав свои приложения, хотя до идеала им и далеко», - комментирует отчет представитель Avast.

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