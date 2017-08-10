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Обзор приложений на Android, пожирающих трафик, батарею и производительность смартфона

10 августа, 2017
Обзор приложений на Android, пожирающих трафик, батарею и производительность смартфона

Опубликован список приложений для смартфонов и планшетов на Android, максимально потребляющих заряд аккумулятора. Также в обзор попали приложения, серьезно замедляющие работу устройства и потребляющие максимальное количество мобильного интернет-трафика. Исследование проведено компанией Avast. Если вы заметили, что ваш телефон стал тормозить, быстр разряжаться, а интернет-трафик улетает гигабайтами, то возможно дело в установленных недавно приложениях.

В обзор также попали приложения для Android, занимающие больше всего места во встроенной памяти смартфона. Лидерам по потреблению заряда аккумулятора стали такие монструозные приложения, как Facebook, WhatsApp, Netflix и Карты Google. Неудивительно, ведь они активно работают в фоновом режиме, постоянно обновляют свои базы данных и используются чаще других.

«Антилидером», максимально негативно влияющим на производительность смартфона, стало приложение Google Docs от создателей Android. Возможно, стоит поискать в Google Play другое приложение для работы с документами.

Приложение Facebook активней других пожирает батарею. Если это для вас критично, то можно пользоваться веб-версией социальной сети в браузере смартфона, удалив приложение. Впрочем, Facebook Messenger придется оставить.

Некоторые приложения удалить со смартфона невозможно, тогда остается только ограничить их активность на смартфоне – запретить уведомления, увеличить интервалы обновления и обращения к мобильному интернету, данным геолокации.

Списки приложений разделены на две группы – в одну попали те, что запускаются автоматически (автозагрузка), а в другую программы, запускаемые пользователем вручную.

ТОП-10 приложений, пожирающих заряд смартфона (автозагрузка)

  1. Samsung AllShare
  2. Samsung Security Policy Updates
  3. Beaming Service for Samsung
  4. ChatON Voice & Video Chat
  5. Google Maps
  6. WhatsApp Messenger
  7. Facebook
  8. WeChat
  9. AppLock
  10. DU Battery Saver

ТОП-10 приложений на Android, пожирающих заряд аккумулятора (ручной запуск)

  1. Samsung WatchON
  2. Samsung Video Editor
  3. Netflix
  4. Spotify Music
  5. Snapchat
  6. Clean Master
  7. LINE: Free Calls & Messages
  8. Microsoft Outlook
  9. BBC News
  10. ES File Explorer File Manager

Фирменный видеоредактор от Samsung, установленный по умолчанию на смартфоны южнокорейской компании, поднялся в чарте, требуя еще больше ресурсов от процессора и видеочипа телефона.

ТОП-10 Android-приложений, потребляющих максимум мобильного интернет-трафика (автозагрузка)

  1. Facebook
  2. Instagram
  3. Yahoo! Japan
  4. Firefox Browser fast & private
  5. The Weather Channel
  6. WhatsApp Messenger
  7. Google Chrome
  8. DU Battery Saver
  9. Facebook Lite
  10. Google Play Home

ТОП-10 приложений на Андроид, пожирающих мобильный интернет (ручной запуск)

  1. Netflix
  2. Spotify Music
  3. Snapchat
  4. BBC News
  5. LINE: Free Calls & Messages
  6. Microsoft Outlook
  7. Clean Master
  8. Samsung WatchON
  9. Amazon for Tablets
  10. PicsArt Photo Studio & Collage

Попавшие в пару «антитопов» выше приложения для Android стоит взять на заметку, если у вас не безлимитный мобильный интернет. Самое неприятное, что такие как Facebook, Instagram и Chrome даже открывать не надо – трафик они активно пожирают в автоматическом режиме.

ТОП-10 Андроид-приложений, занимающих максимум встроенной памяти (автозагрузка)

  1. Facebook
  2. Instagram
  3. Amazon Kindle
  4. Facebook Messenger
  5. CosmoSia
  6. Google Quick Search Box
  7. Google Maps
  8. Google Chrome
  9. Firefox Browser fast & private
  10. Tango - Free Video Call & Chat

ТОП-10 приложений на Андроид, занимающих максимум встроенной памяти (ручной запуск)

  1. Spotify Music
  2. Snapchat
  3. LINE: Free Calls & Messages
  4. Samsung Video Editor
  5. SoundCloud - Music & Audio
  6. PicsArt Photo Studio & Collage
  7. Amazon Shopping
  8. BBC News
  9. Clean Master
  10. Photo Grid

Приложения Facebook, Instagram и Kindle особенно «любят» захламлять встроенную память, поскольку кэшируют на телефоне фотографии, книги и другие файлы. Приложения от Samsung и Google часто встречаются в «антитопах» от Avast, поскольку часто идут предустановленными на многие смартфоны.

Наконец, мы добрались до антилидеров, обеспечивающих пользователя максимальным количеством «тормозов», т.е. требующих максимум производительности от смартфона.

ТОП-10 приложений на Андроид, понижающих производительность (автозагрузка)

  1. Samsung AllShare
  2. ChatON Voice & Video Chat
  3. Samsung Push Service
  4. Google TalkBack
  5. Google Play Music
  6. Google Maps
  7. Google Play Newsstand
  8. Google Plus
  9. ChatON
  10. Google Hangouts

ТОП-10 приложений, снижающих производительность Андроид (ручной запуск)

  1. Samsung WatchON
  2. Google Docs
  3. Samsung Media Hub
  4. SHAREit
  5. Samsung Video Editor
  6. Flipboard
  7. Google Text-to-Speech
  8. Clean Master
  9. LINE: Free Calls & Messages
  10. Adobe Acrobat Reader

«Для многих из нас смартфон – самый важное устройство в повседневной жизни. Важно знать, какие приложения активнее других потребляют заряд аккумулятора, трафик, встроенную память и вычислительные ресурсы телефона, чтобы эффективно его использовать. На этот раз к нашей критике, похоже, прислушались разработчики Snapchat, Facebook и Spotify, оптимизировав свои приложения, хотя до идеала им и далеко», - комментирует отчет представитель Avast.

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Издатель: Procontent.ru , источник: http://www.independent.co.uk  
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