Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS

В Spin Addict, свежей игрушке на iOS, вас ждет удивительный мир гигантских вращающихся шестеренок. Маленькому металлическому герою уготован один-единственнй маршрут – узкий путь над фантасмагорической бездной. Путешествие в этом виртуальном технологическом мире зубчатых передач начинается со свайпа, придающего импульс безыменному и бездушному персонажу. Сияя ярко-красным, кусочек металла прыгает на туго натянутый канат и стремится выжить в жесткой вселенной, пытаясь до последнего избежать падения в зияющую ницшеанскую пропасть.

Игра Spin Addict – это бесконечный раннер для iOS, довольно насыщенный жанр, представители которого переполнили аркадный раздел в App Store. Однако, у виновника нашего обзора есть все компоненты, чтобы выделиться на общем фоне.

Графика и управление

Игра на Retina-экране iPhone (или iPad) выглядит просто роскошно – искры сыпятся в разные стороны, на заднем плане в таинственном тумане мерно вращаются гигантские зубчатые передачи, путь металлического персонажа преграждают шестеренки, заставляя вас свайпом отправлять шустрый кусочек металла в прыжок. Позже на экране появляются стеклянные тоннели, отражающие свет и искажающие за счет преломления путь. Иногда в Spin Addict в качестве препятствий выступают массивные шестерни на маятниках.

Игрушка атмосферна и великолепно сделана с графической точки зрения. Spin Addict навевает мысли о стим-панке, фантастических произведения Станислава Лема и фабриках будущего с нано-роботами. Классный амбиентый саундтрек только подчеркивает визуальное великолепие раннера.

Иногда на пути встречаются преграды и смертельные шипы, их можно избежать, сделав свайп вниз, и тогда поверхность «рельсы», по которой бежит отважный металлический персонаж, сделает поворот на 180 градусов. Геймплей усложняет ограниченное количество переворотов – их нужно «подзаряжать», добираясь до специальных зарядных пунктов.

Геймплей

Spin Addict элегантная и ненапряжная игрушка – напоминает роскошные Canabalt и Monument Valley, смешанные в коктейль, чтобы сделать один из самых стильных и умных раннеров на iOS.

После того, как разблокирован режим испытания, Spin Addict начинает напоминать Chameleon Run. Каждый из 15 вручную созданных уровней, доступных в игре, потребует от вас настоящего хореографического искусства в управлении светящимся кусочком металла. Не забывайте собирать по дороге бриллианты! Прекрасное дополнение, которое вполне могло бы быть платным, но Spin Addict полностью бесплатная игра, что огромный плюс.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика и звук.

Эталонный тайм-киллер.

Полностью бесплатная игра. Геймплей простоват.

Игра короткая

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Spin Addict, как и многие другие раннеры, не отличается особой глубиной геймплея, но цепляет стильной атмосферной графикой, изящным управлением и отличной музыкой. Игра как ни одна другая подходит под определение «тайм-киллера». Несколько часов в загадочном мире горячего металла, искр и гигантских шестеренок, и вы можете смело отправлять на поиски очередного шедевра App Store (в чем помогут наши обзоры игра на iOS).

Spin Addict полностью бесплатная игра с одной-единственной встроенной покупкой – отключалка рекламы за 75 рублей. Выход версии для Android обещан в ближайшие месяцы.

Spin Addict: краткая справка об iOS-игре

Категория: раннер, тайм-килллер, аркада.

Платформа: iOS 8.0+ (iPhone и iPad).

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: есть, отключение рекламы за 75 рублей.

Реклама: да.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 123 мегабайта.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad эталонный тайм-киллер Spin Addict:

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