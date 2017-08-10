Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS

В Spin Addict, свежей игрушке на iOS, вас ждет удивительный мир гигантских вращающихся шестеренок. Маленькому металлическому герою уготован один-единственнй маршрут – узкий путь над фантасмагорической бездной. Путешествие в этом виртуальном технологическом мире зубчатых передач начинается со свайпа, придающего импульс безыменному и бездушному персонажу. Сияя ярко-красным, кусочек металла прыгает на туго натянутый канат и стремится выжить в жесткой вселенной, пытаясь до последнего избежать падения в зияющую ницшеанскую пропасть.
Игра Spin Addict – это бесконечный раннер для iOS, довольно насыщенный жанр, представители которого переполнили аркадный раздел в App Store. Однако, у виновника нашего обзора есть все компоненты, чтобы выделиться на общем фоне.
Игра на Retina-экране iPhone (или iPad) выглядит просто роскошно – искры сыпятся в разные стороны, на заднем плане в таинственном тумане мерно вращаются гигантские зубчатые передачи, путь металлического персонажа преграждают шестеренки, заставляя вас свайпом отправлять шустрый кусочек металла в прыжок. Позже на экране появляются стеклянные тоннели, отражающие свет и искажающие за счет преломления путь. Иногда в Spin Addict в качестве препятствий выступают массивные шестерни на маятниках.
Игрушка атмосферна и великолепно сделана с графической точки зрения. Spin Addict навевает мысли о стим-панке, фантастических произведения Станислава Лема и фабриках будущего с нано-роботами. Классный амбиентый саундтрек только подчеркивает визуальное великолепие раннера.
Иногда на пути встречаются преграды и смертельные шипы, их можно избежать, сделав свайп вниз, и тогда поверхность «рельсы», по которой бежит отважный металлический персонаж, сделает поворот на 180 градусов. Геймплей усложняет ограниченное количество переворотов – их нужно «подзаряжать», добираясь до специальных зарядных пунктов.
Spin Addict элегантная и ненапряжная игрушка – напоминает роскошные Canabalt и Monument Valley, смешанные в коктейль, чтобы сделать один из самых стильных и умных раннеров на iOS.
После того, как разблокирован режим испытания, Spin Addict начинает напоминать Chameleon Run. Каждый из 15 вручную созданных уровней, доступных в игре, потребует от вас настоящего хореографического искусства в управлении светящимся кусочком металла. Не забывайте собирать по дороге бриллианты! Прекрасное дополнение, которое вполне могло бы быть платным, но Spin Addict полностью бесплатная игра, что огромный плюс.
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|ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10
Spin Addict, как и многие другие раннеры, не отличается особой глубиной геймплея, но цепляет стильной атмосферной графикой, изящным управлением и отличной музыкой. Игра как ни одна другая подходит под определение «тайм-киллера». Несколько часов в загадочном мире горячего металла, искр и гигантских шестеренок, и вы можете смело отправлять на поиски очередного шедевра App Store (в чем помогут наши обзоры игра на iOS).
Spin Addict полностью бесплатная игра с одной-единственной встроенной покупкой – отключалка рекламы за 75 рублей. Выход версии для Android обещан в ближайшие месяцы.
Скачать бесплатно на iPhone или iPad эталонный тайм-киллер Spin Addict:.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»