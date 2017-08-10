Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS

10 августа, 2017

В Spin Addict, свежей игрушке на iOS, вас ждет удивительный мир гигантских вращающихся шестеренок. Маленькому металлическому герою уготован один-единственнй маршрут – узкий путь над фантасмагорической бездной. Путешествие в этом виртуальном технологическом мире зубчатых передач начинается со свайпа, придающего импульс безыменному и бездушному персонажу. Сияя ярко-красным, кусочек металла прыгает на туго натянутый канат и стремится выжить в жесткой вселенной, пытаясь до последнего избежать падения в зияющую ницшеанскую пропасть.

Игра Spin Addict – это бесконечный раннер для iOS, довольно насыщенный жанр, представители которого переполнили аркадный раздел в App Store. Однако, у виновника нашего обзора есть все компоненты, чтобы выделиться на общем фоне.

Графика и управление

Игра на Retina-экране iPhone (или iPad) выглядит просто роскошно – искры сыпятся в разные стороны, на заднем плане в таинственном тумане мерно вращаются гигантские зубчатые передачи, путь металлического персонажа преграждают шестеренки, заставляя вас свайпом отправлять шустрый кусочек металла в прыжок. Позже на экране появляются стеклянные тоннели, отражающие свет и искажающие за счет преломления путь. Иногда в Spin Addict в качестве препятствий выступают массивные шестерни на маятниках.

Обзор игры Spin Addict на iPhone

Игрушка атмосферна и великолепно сделана с графической точки зрения. Spin Addict навевает мысли о стим-панке, фантастических произведения Станислава Лема и фабриках будущего с нано-роботами. Классный амбиентый саундтрек только подчеркивает визуальное великолепие раннера.

Иногда на пути встречаются преграды и смертельные шипы, их можно избежать, сделав свайп вниз, и тогда поверхность «рельсы», по которой бежит отважный металлический персонаж, сделает поворот на 180 градусов. Геймплей усложняет ограниченное количество переворотов – их нужно «подзаряжать», добираясь до специальных зарядных пунктов.

Геймплей

Обзор iOS-игры Spin Addict

Spin Addict элегантная и ненапряжная игрушка – напоминает роскошные Canabalt и Monument Valley, смешанные в коктейль, чтобы сделать один из самых стильных и умных раннеров на iOS.

После того, как разблокирован режим испытания, Spin Addict начинает напоминать Chameleon Run. Каждый из 15 вручную созданных уровней, доступных в игре, потребует от вас настоящего хореографического искусства в управлении светящимся кусочком металла. Не забывайте собирать по дороге бриллианты! Прекрасное дополнение, которое вполне могло бы быть платным, но Spin Addict полностью бесплатная игра, что огромный плюс.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Роскошная графика и звук.
  • Эталонный тайм-киллер.
  • Полностью бесплатная игра.
  • Геймплей простоват.
  • Игра короткая
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Обзор раннера Spin Addict для iPad и iPhone

Вердикт

Spin Addict, как и многие другие раннеры, не отличается особой глубиной геймплея, но цепляет стильной атмосферной графикой, изящным управлением и отличной музыкой. Игра как ни одна другая подходит под определение «тайм-киллера». Несколько часов в загадочном мире горячего металла, искр и гигантских шестеренок, и вы можете смело отправлять на поиски очередного шедевра App Store (в чем помогут наши обзоры игра на iOS).

Spin Addict полностью бесплатная игра с одной-единственной встроенной покупкой – отключалка рекламы за 75 рублей. Выход версии для Android обещан в ближайшие месяцы.

Spin Addict: краткая справка об iOS-игре

  • Категория: раннер, тайм-килллер, аркада.
  • Платформа: iOS 8.0+ (iPhone и iPad).
  • Цена: бесплатно.
  • Встроенные покупки: есть, отключение рекламы за 75 рублей.
  • Реклама: да.
  • Русский язык: есть.
  • Возрастной рейтинг: 4+.
  • Размер: 123 мегабайта.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad эталонный тайм-киллер Spin Addict:

Скачать на iPhone или iPad бесплатно игру Spin Addict

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30931.html

Фотографии статьи:
Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS Обзор игры Spin Addict на iPhone: эталонный тайм-киллер для iOS
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения