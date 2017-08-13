Приложение «Разноцветные шары» секретно тестирует Facebook в Китае

В мае одна из крупнейших социальных сетей в мире запустила приложение под названием «Разноцветные шары» для обмена фото в Китае. Напомним, что Facebook запрещен в Поднебесной, а недавно Apple по запросу китайских властей удалил несколько десятков VPN-приложений из китайского App Store. Новое приложение очень похоже на «Моменты» Facebook, позволяющее отправлять фотографии друзьям и семье. «Разноцветные шары», однако, работают не с Facebook, а с WeChat, крупнейшей социальной сетью Китая.

Приложение было запущено Facebook через местную компанию под названием Youge Internet Technology без какого-либо упоминания детища Марка Цукерберга. Похоже, что «Разноцветые шары» не предназначены для широкого использования. По крайней мере, пока.

Facebook была запрещена в Китае в июле 2009 года, а в июле нынешнего года власти Поднебесной частично заблокировали мессенджер WhatsApp. С тех пор Марк Цукерберг, глава Facebook, ищет способы вывести свою социальную сеть на китайский рынок, встречаясь с представителями властей и разрабатывая программное обеспечение для страны, позволяющее блокировать появление постов в определенных географических регионах.

Издание The Times считает секретное тестирование приложения «Разноцветые шары» беспрецедентным. Очевидно, что Facebook стремится всеми силами прорваться на китайский рынок с его 700 млн интернет-пользователей. Знают ли о попытке тихой интервенции в Пондебесную западной соцсети ее власти – пока неясно. На момент публикации статьи министерство киберпространства Китая не ответило на запрос The Times.

Выход приложения, впрочем, не означает подпольный запуск социальной сети. Скорее, Facebook хочет понять, как китайские пользователи делятся цифровой информацией со своими друзьями и взаимодействуют с любимыми социальными сервисами. Компания Цукерберга выделяет ресурсы на изучение страны самыми разными способами. Facebook планирует помочь китайским компаниям и разработчикам выйти на новые рынки за пределами родной страны, испльзуя рекламную платформу Facebook.

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