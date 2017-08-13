Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Приложение «Разноцветные шары» секретно тестирует Facebook в Китае

13 августа, 2017

В мае одна из крупнейших социальных сетей в мире запустила приложение под названием «Разноцветные шары» для обмена фото в Китае. Напомним, что Facebook запрещен в Поднебесной, а недавно Apple по запросу китайских властей удалил несколько десятков VPN-приложений из китайского App Store. Новое приложение очень похоже на «Моменты» Facebook, позволяющее отправлять фотографии друзьям и семье. «Разноцветные шары», однако, работают не с Facebook, а с WeChat, крупнейшей социальной сетью Китая.

Приложение было запущено Facebook через местную компанию под названием Youge Internet Technology без какого-либо упоминания детища Марка Цукерберга. Похоже, что «Разноцветые шары» не предназначены для широкого использования. По крайней мере, пока.

Facebook была запрещена в Китае в июле 2009 года, а в июле нынешнего года власти Поднебесной частично заблокировали мессенджер WhatsApp. С тех пор Марк Цукерберг, глава Facebook, ищет способы вывести свою социальную сеть на китайский рынок, встречаясь с представителями властей и разрабатывая программное обеспечение для страны, позволяющее блокировать появление постов в определенных географических регионах.

Приложение Разноцветные шары секретно тестирует Facebook в Китае

Издание The Times считает секретное тестирование приложения «Разноцветые шары» беспрецедентным. Очевидно, что Facebook стремится всеми силами прорваться на китайский рынок с его 700 млн интернет-пользователей. Знают ли о попытке тихой интервенции в Пондебесную западной соцсети ее власти – пока неясно. На момент публикации статьи министерство киберпространства Китая не ответило на запрос The Times.

Выход приложения, впрочем, не означает подпольный запуск социальной сети. Скорее, Facebook хочет понять, как китайские пользователи делятся цифровой информацией со своими друзьями и взаимодействуют с любимыми социальными сервисами. Компания Цукерберга выделяет ресурсы на изучение страны самыми разными способами. Facebook планирует помочь китайским компаниям и разработчикам выйти на новые рынки за пределами родной страны, испльзуя рекламную платформу Facebook.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30932.html

Фотографии статьи:
Приложение «Разноцветные шары» секретно тестирует Facebook в Китае Приложение «Разноцветные шары» секретно тестирует Facebook в Китае
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android