Приложение FaceApp убирает «расовые фильтры»; обзор 2-й версии вирусного хита

Разработчики приложения FaceApp, оригинального набора фильтров для изменения и улучшения сэлфи и портретов, в очередной раз наступают на этические грабли. Получив с обновлением до версии 2.0 так называемые «фильтры для смены расы», FaceApp на Android и iOS позволило своим пользователям узнать, как они выглядели бы, будучи азиатом, индейцем, европеоидом или негром.

В прошлом году, когда было выпущено приложение, в СМИ отметили, что фильтры в FaceApp «улучающие» сэлфи попросту делали людей на них более «белыми», т.е. похожими на представителей европеоидной расы. После недавнего обновления 4 из 10 доступных фильтров оказались напрямую посвящены смене расы. Похоже, разработчики приложения слишком много внимания уделили расовому вопросу, нежели улучшению сэлфи.

Приложение, установленное более 40 млн раз на Android и iPhone, получило обновление до 2-й версии на прошлой неделе. Добавлены платные «стильные» фильтры, призванные украсить фотопортреты макияжем или хипстерской бородкой.

С этической и культурологической точек зрения приложения, предлагающие фильтры для различных улучшений и изменений лиц довольно зыбка почва и не раз вызывали противоречия, достаточно вспомнить MSQRD (куплено Facebook) и Snapchat. Накопленного опыта, впрочем, вполне достаточно, чтобы стартапы могли учиться на уже сделанных другими ошибках. FaceApp, однажды уже попав под прицел критиков, отважно шагнул на грабли во второй раз.

Ярослав Гончаров, глава FaceApp, пытаясь погасить разгоревшуюся волну критики, похоже, только подлил масла в огонь. Господин Гончаров в заявлении подчеркнул, что любые фильтры в приложении, улучшающие лица, сохраняют расовую принадлежность пользователя, в то время как «фильтры для смены расы» были созданы «полностью равными во всех аспектах». «Никаких негативных или позитивных коннотаций фильтры не несут. У них даже одинаковая иконка. Более того, порядок фильтров в списке для каждого фото меняется, поэтому каждый пользователь видит их в различном порядке», - добавляет Гончаров.

Однако, после критики СМИ и указания на то, что FaceApp существует не в социальном вакууме, разработчики решили удалить одиозные «расовые фильтры из приложения». Поясним, что суть проблемы, как ее увидели пользователи и журналисты, заключается в том, что «расовые фильтры» в FaceApp, похоже, делают более красивыми и приятными взору представителей европеоидной расы.

К примеру, вот комментарий одного из пользователей FaceApp:

«Сначала я решил, что все слишком остро отреагировали на новые расовые фильтры, пока не попробовал их сам. Лицо улыбающегося человека европеоидной расы, пропущенное через фильтр негроидной расы, стало просто ужасным. Без фильтра человек выглядел вполне нормально, а после превращение его в негра у него неожиданно оказались гнилыми зубы. А вот если к этому же человеку применить европеоидный фильтр, то сэлфи становится только лучше – нос становится более прямым, кожа светлеет, происходит реальное улучшение. Напротив, носы у сделанных через FaceApp негров гипертрофировано большие, как и губы. Отвратительно, что фильтры черной расы и краснокожих в приложении делают зубы людей гнилыми. Удаляю!»

В любом случае, разработчики FaceApp уже удалили «расовые фильтры» из своего приложения.

Обзор второй версии приложения FaceApp: новые платные фильтры в Pro-версии

Приложение FaceApp, использующее нейронную сеть для улучшения сэлфи с помощью фотореалистичных фильтров, получило масштабное обновление как на Android, так и на iPhone до версии 2.0, очерчивая главный способ монетизации с помощью встроенных покупок и версии Pro, предлагающей набор улучшающих фильтров для сэлфи.

Приложение не так давно стало вирусным хитом, завоевав популярность благодаря набору бесплатных фильтров, позволяющих радикально изменить сэлфи или портрет с помощью приложения, добавив белозубую улыбку, поменяв пол и увеличив/уменьшив свой возраст.

FaceApp попало под огонь критики за улучшающий фильтр «hotness», впоследствие переименованный. Этот фильтр в качестве одного из ключевых способов улучшения использовал «отбеливание» кожи, что позволило назвать его расистским. Ярослав Гончаров извинился за фильтр, пояснив, что такое его поведение – это «случайный побочный эффект нейронной сети, лежащий в основе приложения, причиной которого стали настройки обучения». Злополучный фильтр был переименован, а команда начала работу над исправлением.

Во второй версии приложения по-прежнему присутствуют бесплатный фильтры (хотя и без фильтра «hotness»), сгруппированные под заголовком «fun». В FaceApp появился новый раздел «Стиль», но он доступен только в версии Pro.

Меняющие лицо эффекты, предлагаемые в обновленном приложении, очевидно предназначено в основном для улучшения сэлфи. Разработчик надеется, что за них и будут платить пользователи. В числе новых фильтров – «макияж» и возможность добавить к сэлфи хипстерскую бородку (уже можно ожидать обвинений в сексизме).

Вторая версия также получила освеженный пользовательский интерфейс и возможность менять лица на полноразмерных фото.

«До выхода второй версии, можно было перейти на Pro и получить несколько дополнительных удобств (удаление водяного знака и рекламы)», - поясняет Ярослав Гончаров, глава команды FaceApp, - «Судя по собранным нами отзывам, многие пользователи готовы платить за наше приложение, но в обмен хотели бы видеть новые фильтры».

Гончаров не стал делиться новой статистикой приложения, заявив, однако, что с января FaceApp скачали более 45 млн раз на обеих платформах, Android и iOS.

Согласятся ли пользователи платить за несколько улучающих сэлфи эффектов – покажет время, ведь в App Store и Google Play есть масса приложений с похожим функциями. К примеру, китайское приложение Meitu без проблем отбелит и улучшит тон кожи, придав вашему сэлфи более квайный вид. FaceApp набрало популярность благодаря своей новизне и оригинальность – мало где можно поменять пол любого человека на фото. Многие дамы принялись создавать «женские» версии представителей администрации свежеизбранного президента Дональда Трампа, а кавалеры увлеченно постили женские версии собственных сэлфи.

Бесспорно, новый набор фильтров выводит приложение FaceApp на новый уровень. Поможет ли обновление конвертировать аудиторию забавного приложения с эффектами от нейронной сети в платящих пользователей – вопрос спорный.

Цена Pro-версии приложения FaceApp (для iOS), однако, «кусается», особенно для российских пользователей – 300 рублей за месяц подписки, 500 за год или 1 500 за «пожизненный» абонемент на карманный салон красоты для сэлфи.

FaceApp: краткая справка о приложении на iOS и Android

Категория: улучшение фото, сэлфи, приложение-прикол.

Платформа: iOS 8.0+ (iPhone и iPad), Android 4.4.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: есть, подписка на версию Pro, от 300 рублей.

Реклама: да.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Размер: 38 мегабайт.

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad приложение для улучшения сэлфи FaceApp:

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