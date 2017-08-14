Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера

Жанр интеллектуальных игр в слова обрел вторую жизнь с появлением смартфонов. Для Андроид в Google Play можно найти массу викторин, виселиц, анаграмм, вариаций на тему «Балды» и так далее. Российская команда Smart Game предлагает оригинальный взгляд на игру в слова для Андроид с рейтингами, возможностью соревноваться с другими игроками, необычной игровой механикой и завораживающей космической графикой. В обзоре ниже - подробнее об игре «Слова онлайн».

Игры в слова для Андроид, наверное, один из лучших типов «тайм-киллера» - идут на любом смартфоне, привлекают игроков практически любого пола и возраста, а их реиграбельности могут позавидовать высокобюджетные AAA-хиты. Чего, может быть, не хватает в жанре – так это оригинальности. Разработчик игры «Слова онлайн» взялся исправить эту ситуацию.

Обзор геймплея

Слово «онлайн» в названии недвусмысленно намекает, что соревноваться в быстроте ума придется в том числе и с другими игроками. Поэтому, игрушка предлагает зарегистрироваться – с помощью профиля ВКонтакте, Facebook и аккаунта Google. Четвертая кнопка UnReg на стартовом экране – выход из профиля, имейте в виду.

Игра «Слова онлайн» встретит вас живописным космическим интерфейсом и космической же эмбиентной музыкой, а также обучением. Правила игры достаточно просты – вам и вашему сопернику предлагается составить слово из величественно вращающихся на фоне Земли букв. Допустим, вам достался набор «О», «С», «П», «К», «Р», «Т», «Е», «Ь». Если вы поднаторели в похожих играх, то быстро угадаете слово «крепость», но на этом игра не заканчивается!

Вы и ваш соперник, лихорадочно вспоминаете все возможные слова, которые можно составить из букв и побыстрее вписываете их в местный космо-интерфейс. Кто быстрее угадал слово, тот и получил за него очки. Чем больше букв в слове, тем больше очков. Плюс бонус за комбо – угадывание нескольких слов подряд. Например, из «крепости» можно получить «спор», «перо», «сок», «ток», «трос» и так далее. Списки могут доходить до 40 слов!

Однако, листать словари или просто вальяжно перебирать различные комбинации не получится – время идет, а каждое угаданное соперником слово снимает время с вашего таймера. Благодаря такому блиц-режиму игры появляется азарт, здоровая конкуренция и стимул к набору максимального количества очков и новых званий (любитель, разрядник, КМС, мастер, гроссмейстер и т.д.). Желание победить подстегивают еще и местные рейтинги игроков – дня, недели и месяца.

В «Слова онлайн» на Андроид два основных режима – «Фристайл» и «Дуэль». В последнем вы всегда будете сражаться с другим игроком, а во «Фристайле» можете соревноваться и с местным искусственным интеллектом – известным зеленым роботом.

Если в играх со словами у вас совсем худо, либо вы во что бы то ни стало хотите выиграть особо сложную дуэль, то к вашим услугам подсказки. Их можно получить бесплатно как награду за удачную игру, либо купить через встроенные покупки (от 15 рублей). Немного подсказок отсыпят и в обмен на просмотр рекламного ролика. Впрочем, подсказки в игре «Слова онлайн» строго опциональны. Рекламу тоже можно отключить через встроенные покупки. В остальном игра полностью бесплатна.

Графика, музыка, особенности

В отличие от большинства похожих игр в слова для Андроид, героиня нашего обзора привлекает своей внеземной космической атмосферой – красивейшие «звездные» спецэффекты, роскошные фоны с видом земли из космоса, удачно подобранная спокойная эмбиентная музыка. Будто бы вы оказываетесь в виртуальном космосе в компании с другими игроками на межгалактическом интеллектуально турнире. Здорово отвлекает от повседневных забот и способствует погружению в игру.

Медленно вращающиеся в безвоздушном пространстве буквы – отличная находка разработчика. При таком расположении угадывать слова еще интересней, приходится постоянно отслеживать положение букв, чтобы максимально быстро набирать слова (пока противник не успел!).

Главное в «Словах онлайн» быстрота мышления и скорость набора – ведь даже угадав все длинные слова, вы можете проиграть сопернику, который быстро набил подряд несколько коротких слов. Такая динамичность добавляет в игру так необходимый качественным тайм-киллерам азарт.

После дуэли можете послать сопернику смайлов и получить порцию от него, а вот чата или возможности отсылать сообщения в «Словах онлайн» нет. В общей сложности в игре порядка 15 000 слов, а в настройках можно переключиться на английскую версию.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Полностью бесплатная.

Удачный космический интерфейс.

Оригинальная механика игры в слова.

Рейтинги, награды, достижения.

Дуэли с другими игроками.

Скромные требования к телефону. Не хватает чата или обмена сообщениями с другими игроками.







ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

«Слова онлайн» от команды Smart Game – качественная и свежая казуальная игра для всех, отличный «тайм-киллер». Запускается на любом телефоне, правила простые, уровень реиграбельности высокий, всегда есть соперники. Рейтинги, награды и достижения надолго продлевают интерес к игре. Наконец, удачная космическая графика помогает отвлечься и способствует погружению в интеллектуальные битвы. Настоятельно рекомендуем всем, тем более, что игра полностью бесплатная.

«Слова онлайн»: краткая справка об игре

Категория : казуальные, тайм-киллеры, игры в слова, интеллектуальные, головоломки.

: казуальные, тайм-киллеры, игры в слова, интеллектуальные, головоломки. Разработчик : Smart Game

: Smart Game Платформа : Android 4.04.+.

: Android 4.04.+. Цена : бесплатно.

: бесплатно. Встроенные покупки : опциональные, подсказки, от 15 рублей.

: опциональные, подсказки, от 15 рублей. Реклама : есть.

: есть. Русский язык : есть.

: есть. Возрастной рейтинг : 3+.

: 3+. Размер: 80 мегабайт.

Скачать бесплатно на Android игру «Слова онлайн»:

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