Natural Cycles: обзор приложения-контрацептива от открывателей бозона Хиггса [Android и iPhone]

Первое приложение для Android и iOS в мире, получившее официальный сертификат в Европе как эффективный метод контрацепции. Хотя в Google Play и App Store можно найти десятки приложений для отслеживания циклов, большинство из них не гарантируют точное высчитывания «окна фертильности». Natural Cycles использует специально разработанный алгоритм и учитывает другие факторы, включая температуру, чтобы определить дни, когда женщина может забеременеть. Разработчики приложения-контрацептива называют получение официального сертификата «важным достижением» как для своего сервиса, так и для развития современных методов контрацепции.

Рынок медицинских мобильных приложений активно растет – к 2018 году около половины из 3,4 млрд пользователей смартфонов и планшетов загрузят хотя бы одну такую программу, прогнозируют аналитики. Дефицита подобных приложений нет – в 2015 году медицинских программ для смартфонов насчитывалось порядка 165 000. За два года их число наверняка значительно выросло, однако лишь малая часть может похвастаться получением одобрения от FDA (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения США) для использования в медицинских целях. Чтобы получить сертификацию от FDA, весьма серьезной и строго организации, необходимо предоставить результаты успешных клинических испытания, а это очень дорогая процедура. Для создания нового лекарства требуется около миллиарда долларов. Приложения сертифицируются как устройства, поэтому для них сертификат обойдется заметно дешевле – от 31 до 350 млрд долларов.

Приложение как сертифицированный контрацептив не уступает презервативам

Natural Cycles на iOS и Android получило CE сертификат от европейской сертификационной компании Tüv Süd в феврале этого года, так что теперь приложение официально признано устройством для контрацепции в Европе. Чтобы получить CE сертификат, приложение в ходе клинических испытаний доказало, что разработчикам удалось повысить эффективность традиционных методов планирования зачатия ребенка. Компании, подобные Tüv, занимаются сертификацией медицинских приборов, предполагающих высокие риски при использовании. Европейское агентство по лекарственным средствам выдает сертификаты на собственно лекарства. Страны-члены Евросоюза выбирают сертификационные компании, которые выдают сертификаты на медицинские приборы, учитывая законодательство. Приложение Natural Cycles прошло ту же сертификационную процедуру, что и презервативы Durex, проверенное и популярное средство контрацепции.

«В основе любой сертификации лежит медицинского прибора лежат клинические испытания, доказывающие, что он работает так, как и заявляет его разработчик», - поясняет Рауль Шервицль, создатель приложения для контрацепции, - «Наша цель – пройти официальную сертификацию в каждой стране мира». Вместе со своей женой, Элиной Берглунд, физиком, входящей в команду нобелевских лауреатов, открывших бозон Хиггса, Шервицль создали компанию Natural Cycles, чей основной продукт – приложение Natural Cycles для контрацепции. Хотя госпожа Берглунд в течение нескольких лет использовала гормональный имплантат, ограждая себя от нежелательной беременности, вместе с мужем она решила перейти на метод циклов, чтобы иметь возможность зачать ребенка позднее.

В США, чтобы получить одобрение FDA, семейная пара планирует пройти ту же процедуру, что и в Европе – «Мы передадим в FDA полный пакет документов, включая все клинические исследования. Служба здравоохранение рассмотрит их, и в случае соответствия стандартам выдаст соответствующее разрешение».

Обзор схемы работы приложения Natural Cycles как контрацептива

Работает Natural Cycles следующим образом: каждое утро пользователь меряет свою температуру, открыв приложение на смартфоне. Затем специально разработанный алгоритм маркирует день зеленым (зачатие невозможно), либо красным (зачатие вероятно, рекомендуется использование презерватива).

Приложение не бесплатное, использует модель подписки. Месяц контрацепции с Natural Cycles обойдется в 700 рублей, абонемент на год стоит 5 000 рублей. Клинические испытания, как поясняют создатели, доказали эффективность приложения как метода контрацепции. Эффективность «сравнима с пероральными контрацептивами в виде таблеток». У приложения более 300 000 пользователей в 161 стране мира.

Недостатки и критика приложений-контрацептивов

Разумеется, в отличие от презервативов, приложение Natural Cycles как контрацептив не спасает от венерических заболеваний. Также оно не остановить пользователей от незащищенного секса в период фертильности. Характерно, что около половины женщин в исследовании Natural Cycles забеременели из-за незащищенного секса, хотя приложение предупреждало их об этом. Презерватив наверняка предотвратил бы беременность.

Если выдавать официальные сертфикаты на подобные Natural Cycles приложения, призванные служить «информирующими контрацептивами», то необходимо требовать серьезных доказательств, собранных в ходе обстоятельных клинических испытаний, полагает Виктория Дженнингс, директор института здравоохранения матери и ребенка при университете Джорджтауна.

«Уже опубликованные исследования не соответствуют стандартам эффективных контрацептивных средств», - поясняет госпож Дженнингс, - «Возможно, такое исследование и было проведено, но информации о нем в опубликованном виде пока нет».

По заявлению разработчиков приложения Natural Cycles, в их исследованиях участвовали женщины, никак «не контактировавшие с профессиональными врачами». Вся фармацевтическая индустрия идет к этой модели, поскольку этого «требуют регуляторы».

Данные из реальной жизни, собранные из источников, не связанных с клиническими испытаниями, могут предоставить «объективный взгляд на плюсы и минусы медицинских приборов, включая паттерны использования пациентами и врачами», - говорит Дебора Котц, представитель FDA. Организация работает над национальной системой оценки эффективности технологий здравоохранения, стремясь создать метод сбора надежных и качественных данных.

«Если приложение соответствует определению медицинского прибора и призвано помочь забеременеть или избежать зачатия ребенка, то перед выходом на рынок оно должно быть рассмотрено FDA», - поясняет госпожа Коц. Пока Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения США не одобрила выход на американский рынок ни одного приложения, обещающего предотвратить беременность или помочь женщине забеременеть.

Сертификация приложения Natural Cycles для рынка Великобритании «большой шаг в правильном направлении», говорит Дженнигс. Это означает, что пользователи могут быть уверены в корректной работе как самого приложения, так и полагающегося с ним в комплекте термометра. Эффективность приложения как контрацептива пока не доказана глубокими исследованиями. По крайней мере, результаты подобных исследований попросту не опубликованы.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Европейский сертификат.

Достаточно надежный алгоритм.

Репутация создателей. Не защищает от венерических заболеваний.

Контрацептив исключительно информационный.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Natural Cycles – достаточно серьезное приложения, которое можно использовать как метод котрацепции, однако на свой страх и риск. Даже получение европейского сертификата не гарантирует 100% уверенность. По сути, Natural Cycles носит лишь информационный характер, даже если его алгоритм работает достаточно точно. От венерических заболеваний приложения, естественно, не защитит. Тем не менее, Natural Cycles – характерный пример того, какие сферы жизни человека затрагивают мобильные сервисы и как активно развивается сфера мобильной медицины.

Natural Cycles: краткая справка о приложении

Категория: женские приложения, здоровье, контрацепция.

Платформа: iOS 8.0+ (iPhone/iPad), Android .

Цена: подписка.

Встроенные покупки: 700 рублей в месяц, 5 000 в год.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 12+.

Размер: 32 мегабайтв.

Скачать на Android, iPhone или iPad приложение-контрацептив Natural Cycles:

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