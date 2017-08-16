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Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad]

16 августа, 2017

В конце прошлого года одна из самых известных RTS добралась до iPad, умудрившись не растерять по дороге своих самых сочных компонентов, ценимых всеми любителями зрелищных и качественный стратегических игр. Довольно скоро в App Store появилось дополнение Barbarian Invasion, качественное, но не несущее в себе чего-то нового. Наконец, любители стратегий смогут скачать себе на iPad второе дополнение, ROME: Total War - Alexander. Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем оно. В обзоре стратегической игры для iOS ниже расскажем подробнее о сражениях Александра Великого на Retina-экранах «яблочных» планшетов.

Как и раньше, ROME: Total War – Alexander состоит из двух частей. С одной стороны, в этой стратегии есть пошаговый симулятор управления древней империей. Вид на стилизованную карту Древней Греции и прилагающих территорий «со спутника», осада городов, перемещение армий на большие расстояния, глобальный менеджмент. В общем – добро пожаловать в шатер древнегреческого генералиссимуса на заседание генштаба.

Обзор стратегии Total War – Alexander для iPad

Самая «мякотка» ждет любителей классических RTS во второй части игры, где вы собственноручно поведете в бой армию на трехмерном поле эпической битвы. Детально прорисованные юниты, живописные ландшафты, погодные эффекты – все, за что ценят игроки серию ROME: Total War есть и в Alexander на iPad.

Вовремя жмите на паузу, чтобы расположить копейщиков для отражения атаки вражеской кавалерии, лично ведите легкую конницу во фланг фаланги противника, дабы получить тактическое преимущество. Мудро управляйте лучниками, чтобы эти дальнобойные, но слабо бронированные войска не погибли понапрасну под копытами тяжелой кавалерии. В общем, все как в классической ROME: Total War и ее различных вариациях, регулярно выпускаемых разработчиком с 2004 года. В геймплее отличия Alexander для iPad от двух других iOS-версий стратегии минимальны.

Обзор отличий Alexander от двух первых ROME: Total War на iPad

Total War – Alexander на iOS: обзор дополнения

Главное, чем отличается дополнение – это место и время действия. На этот раз в ROME: Total War для iPad вы станете Александром Македонским, известным молодым царем Македонии, одним из самых успешных воителей за всю историю человеческой цивилизации. За свои 33 года Александр сумел покорить почти всю Азию и Северную Африку, что для древних времен невероятное военное достижение.

Короткая жизнь Александра влияет и на темп игры – в ROME: Total War – Alexander нет времени сидеть и ждать, кропотливо планируя передвижения армий по карте мира и накапливая ресурсы. Да и территорий для военных походов не так много. Придется ступать по стопам Македонского на восток, в Персию. На завоевание этого государства древности отводится всего 100 ходов.

Обзор одной из лучших RTS на iPad

ROME: Total War – Alexander можно назвать наиболее приспособленной для мобильного гейминга частью из трио. Кампания в дополнении быстрая и прямая как стрела персидского лучника.

Премудрости военного дела древности

К новичкам Александр Македонский суров и беспощаден – придется смотреть обучающие видео, худо-бедно помогающие продраться через достаточно сложную стратегическую систему игры и в общих чертах познакомиться с интерфейсом. Минус разработчикам, ведь можно было сделать более удобоваримую и интерактивную систему обучения, тем более на iPad.

Обзор iOS-стратегии Total War – Alexander

Сложность ROME: Total War – Alexander зашкаливает. Пришедшим в эту стратегию откуда-нибудь из Clash of Clans казуалам придется несладко и сразу же захочется обратно. Завоевательный поход Александра Македонского потребует принятия сложных решений, причем быстро. Любая ошибка или промедление означает поражение. Второе дополнение требует от игрока еще больше тактической быстроты мышления, более сфокусировано на принятии решений и безжалостно наказывает за нерасторопность.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Отличная графика.
  • Одна из немногих классических RTS на iOS.
  • Русский язык.
  • Цена за дополнение высоковата.
  • Повышенная сложность геймплея.
  • Неудобное обучение.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

ROME: Total War – Alexander – настоящий подарок для всех настоящий ценителей стратегий и любителей серии, рассвет которой начался в далеком 2004 году. Их не смутит даже цена – 350 рублей за дополнение. Всем остальным к этому тяжелому RTS-снаряду стоит подходить с осторожностью.

Total War – Alexander: краткая справка об игре

  • Категория: стратегии для iOS, RTS, глобальные стратегии.
  • Платформа: iOS 10.2.0+ (только iPad).
  • Цена: 379 рублей.
  • Встроенные покупки: нет.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: есть.
  • Возрастной рейтинг: 12+.
  • Размер: 4 гигабайта.

Скачать на iPad игру Total War – Alexander:

Скачать на iPad стратегию Total War – Alexander

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30936.html

Фотографии статьи:
Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad] Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad] Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad] Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad] Total War – Alexander: обзор одной из лучших стратегий на iOS [iPad]
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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