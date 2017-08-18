Pigeon Wings: обзор лучшего тайм-киллера августа [iPhone и iPad]

Голуби, птицы мира, украшающие памятники на площадях городов мира весьма необычным способом, оказывается, просто ждали своего часа. В действительности это настоящие героически и рассерженные пташки, грудью вставшие на защиту человечества от худших его представителей. В обзоре игрушки Pigeon Wings на iOS все подробности противостояния стремительных птиц и вероломного богача.

В игре Pigeon Wings для iPhone злобный и невероятно богатый человек решил уничтожить Восточный Мегаполис. Остановить негодяя может только отважный Голубь. По какой-то непонятной причине сражение заключается в гонках с другими птичками. На маленьких голубиных самолетиках.

Обзор геймплея, графики и управления Pigeon Wings

Игра – почти классическая аркада для iOS, представитель многочисленного жанра расслабляющих тайм-киллеров. Поэтому управление, как и геймплей, простые и понятные. Тапом в нижнем левом углу ускоряем голубя, в нижнем правом – включаем бустер, а наклонами iPhone или iPad меняем высоту.

Управление, завязывязанное на наклоны смартфона или планшета, подойдет далеко не каждому. Некоторые игроки ненавидят такое решение (автор обзора в их числе), однако в Pigeon Wings для iOS оно реализовано весьма удачно – работает естественно, мгновенно и выгодно отличается от большинства других игр с похожей схемой управления.

Глядя на скришноты, вспоминает незабвенную Flappy Bird? Правильно делаете, ведь для Pigeon Wings вам понадобится убийственное хладнокровие, гранитное спокойствие и стальные нервы. На старте игрушка предлагает бешенный темп, самолетик голубка рисует по экрану головокружительные траектории, а смерть поджидает персонажа буквально за каждым тапом по экрану. Разбились, вдохнули-выдохнули, успокоились и разбили iPhone о стену. Другими словами, в Pigeon Wings придется часто умирать, пока не научитесь умело пилотировать крошечный самолет с голубиным КВС.

Битвы с боссами в этом тайм-киллере на iPhone выступают, как ни странно, в качестве передышки для игрока и приятного разнообразия геймплея. Добираемся до флага с характерным шахматным рисунком, чтобы превратиться в голубя-истребителя, догоняющего огромное воздушное судно противника и пуляющего в него из зенитной пушечки. Главное – вовремя уворачиваться от ответного огня и бомб, щедро швыряемых боссом.

ДНК других классических аркад на iPhone отлично ощущается в Pigeon Wings – есть тут что-то от Flappy Bird (повышенная сложность и тематика полетов), MarioKart (сумашедший темп) и ALONE (веселое горизонтальное безумие). У Pigeon Wings, впрочем, есть свое очарование.

Большеглазый голубь, сидящий за штурвалом самолетика, вызовет улыбку даже у хардкорного геймера-наркомана, а абсурдные юморные сюжетные вставки, где главзлодей становится все злее и злее, получая от крылатого мстителя люлей, смотрятся мило и по-домашнему.

Не обошлось без откровенных минусов. Pigeon Wings игра короткая, хотя это почти стандарт для тайм-киллеров. Ждем бесконечного режима, над которым уже работает создатель игры. Нет и версии для Android (она также уже в разработке).

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Юмор и стиль.

Идеальный для тайм-киллера геймплей.

Удачное управление наклонами телефона. Игра короткая.

Нет версии на Android

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Pigeon Wings – забавный и нескучный тайм-киллера на iPhone и iPad с примитивно-стильной графикой, юморными персонажами и геймплеем, идеально подходящим для телефона. Несколько часов фана всего за 149 рублей. Крошечный игровой шедевр без рекламы и встроенных покупок. Проверено Procontent.Ru.

Pigeon Wings: краткая справка об игре

Категория: аркады, тайм-киллеры, горизонтальные скроллеры.

Платформа: iOS 8.0+ (iPhone и iPad).

Цена: 149 рублей.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 9+.

Размер: 44 мегабайта.

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