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Android-приложение Gab, собравшее 1 млн $, удалено Google из Play Store

18 августа, 2017
Android-приложение Gab, собравшее 1 млн $, удалено Google из Play Store

Социальная сеть, набравшая популярность среди членов альтернативно-правого течения, была заблокирована владельцем Play Store за нарушение политики магазина приложений для Андроид, а именно – языка ненависти. Компания сообщила об удалении приложения Gab в четверг, вскоре после анонса о привлечении 1 млн долларов в рамках сбора краудфандинговых инвестиций.

В Twitter создатели социальной сети и одноименного приложения Gab приводят скриншот с официальным письмом от Google, в котором сообщается, что их продукты был «заблокирован и удален» за нарушение политики Google Play.

Приложение Gab описыват себя как «социальную сеть без рекламы для тех, кто верит в свободу слова, свободу личности и свободу передачи информации в интернете». Сайт соцсети, запущенный в прошлом году, привлек множество ультраправых пользователей, забаненных на таких популярных платформах, как Twitter и Facebook.

Хотя социальная сеть активно открещивается от поддержки той или иной идеологии или политической партии, зеленая лягушка на ее логотипе однозначно напоминает лягушонка по имени Пепе, известный символ альтернативно правых.

Пока неясно, что именно заставило Google удалить приложение Gab для Android из своего магазина. Политика интернет-гиганта по отношению к языку ненависти запрещает любые приложения, «содержащие высказывания против группы людей по признаку расы, этнической принадлежности, религии, ограниченных способностей, пола, возраста, национальности, статуса ветерана, сексуальной ориентации или гендерной идентичности». В App Store приложение Gab допущено не было.

Создатели социальной сети предлагают пользователям скачать приложение для Android, воспользовавшись прямой ссылкой на apk-файл, в обход Google Play Store, что позволяет мобильная платформа Google. Достаточно указать в настройках «разрешить установку из неизвестных источников».

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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
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