В iOS 11 появится полезная функция временного отключения Touch ID

Apple реализует в iOS 11 удобный способ быстро отключить сканер отпечатков пальцев. Новая функция, созданная для вызова экстренных служб, позволяет владельцу iPhone быстро нажать пять раз на кнопку питания и набрать 911. Звонок не совершается автоматически, вместо этого появляется вариант позвонить вместе с опцией временной блокировкой Touch ID, пока не будет введен пароль. Быстрое отключение сканера отпечатков пальцев в iPhone было обнаружено в публичной версии iOS 11.

Ранее, для того чтобы временно отключить Touch ID, необходимо было перезагрузить iPhone, подождать несколько дней пока смартфон автоматически не запросит пароль, воспользоваться другим пальцем несколько раз, чтобы намеренно заблокировать сканер, либо отключить Touch ID в настройках. Новый метод временного отключения сканера отпечатков более удобен и понятен, особенно если это нужно сделать, не разблокируя полностью телефон. Например, если вас вынуждают это сделать.

Разблокировка телефона с помощью сканера отпечатков пальцев – головная боль для правоохранительных органов. К примеру, полиции в Мичигане пришлось создать копию отпечатка пальца жертвы на 3D-принтере, чтобы получить доступ к его устройству. Благодаря новой функции в iOS 11 можно избежать возможной потери контроля над данными на iPhone, если он временно оказывается в руках третьих лиц. Например, при пересечении границы.

Новая опция в iOS 11 становится еще более важно, если Apple, как ожидается, реализует возможность разблокировки iPhone с помощью лица владельца. В ситуации, когда вам могут вынудить разблокировать телефон, она окажется как нельзя кстати.

iOS 11 выйдет в сентябре, однако ее публичная версия уже доступна для тестирования перед финальным релизом.

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