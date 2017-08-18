Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

В iOS 11 появится полезная функция временного отключения Touch ID

18 августа, 2017
В iOS 11 появится полезная функция временного отключения Touch ID

Apple реализует в iOS 11 удобный способ быстро отключить сканер отпечатков пальцев. Новая функция, созданная для вызова экстренных служб, позволяет владельцу iPhone быстро нажать пять раз на кнопку питания и набрать 911. Звонок не совершается автоматически, вместо этого появляется вариант позвонить вместе с опцией временной блокировкой Touch ID, пока не будет введен пароль. Быстрое отключение сканера отпечатков пальцев в iPhone было обнаружено в публичной версии iOS 11.

Ранее, для того чтобы временно отключить Touch ID, необходимо было перезагрузить iPhone, подождать несколько дней пока смартфон автоматически не запросит пароль, воспользоваться другим пальцем несколько раз, чтобы намеренно заблокировать сканер, либо отключить Touch ID в настройках. Новый метод временного отключения сканера отпечатков более удобен и понятен, особенно если это нужно сделать, не разблокируя полностью телефон. Например, если вас вынуждают это сделать.

Разблокировка телефона с помощью сканера отпечатков пальцев – головная боль для правоохранительных органов. К примеру, полиции в Мичигане пришлось создать копию отпечатка пальца жертвы на 3D-принтере, чтобы получить доступ к его устройству. Благодаря новой функции в iOS 11 можно избежать возможной потери контроля над данными на iPhone, если он временно оказывается в руках третьих лиц. Например, при пересечении границы.

Новая опция в iOS 11 становится еще более важно, если Apple, как ожидается, реализует возможность разблокировки iPhone с помощью лица владельца. В ситуации, когда вам могут вынудить разблокировать телефон, она окажется как нельзя кстати.

iOS 11 выйдет в сентябре, однако ее публичная версия уже доступна для тестирования перед финальным релизом.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30939.html



Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры