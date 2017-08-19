Cat Quest: обзор няшной дьяблоподобной RPG с кошечками [iPhone и iPad]

Cat Quest от студии The Genlebros – динамичная RPG-адвенчура на iPhone и iPad, под завязку набитая драконами, опасностями, лутом и пушистыми котиками. Если вам нравятся мобильные РПГ в стиле иконической Diablo, такие как серия Dungeon Hunter, но более легковесные, забавные и наполненные кошачьей грацией, то Cat Quest точно для вас (также читаем топ-25 ММОРПГ 2017). В обзоре игры на iOS ниже поведаем обо всех плюсах и минусах этой экшен-РПГ.

Геймеры со стажем наверняка помнят Diablo из 90-х, в которой так весело было крошить многочисленных монстров в мелкую капусту, подбирать тысячи разных предметов, копаться в доспехах и оружии, составлять наиболее мощные билды для хардкорного прохождения… Удовольствия от такой экшен-РПГ на смартфоне ничуть не меньше, чем от тайм-киллера вроде Spin Addict или Pigeon Wings, только длиться оно дольше. Cat Quest, несмотря на повышеную пушистость, можно смело назвать преемником славного дела классической Diablo на iPhone и iPad. Мало какой игре даже на компьютерах удается поднять планку столь же высоко, разве что недавний инди-хит Grim Dawn тянет на идейного продолжателя «той самой дьяблы».

Cat Quest для iPhone использует самые мощные ингредиенты для приготовления супербодрящего РПГ-коктейля: экшен-геймплей, приключения в классических подземельях и няшных кошек.

Обзор графики и музыки в Cat Quest для iOS

Визуально игрушка смотрится весьма неплохо благодаря своей 2,5D-графике и мультяшному стилю. Угол зрения добавляет достаточной глубины, так что Cat Quest не смотрится плоским. Боевой котяра путешествует по красочной отрисованной, на которой встречаются локации с зеленой травкой, дремучими лесами, живописными деревеньками, горными склонами, мрачными пещерами и синими морями. Похвальное ландшафтное разнообразие, которого так часто не достает в РПГ на iPhone. Мир в Cat Quest кажется обширным и большим.

Цветовая палитра в игрушке богатая и насыщенная, цвета варьируются от приглушенных в подземельях до по-карнавальному ярких на открытых локациях. Персонажи прорисованы хорошо и легко идентифицируются, будь то NPC или враги. Анимация идет как по маслу даже на сравнительно старых устройствах.

Волшебный и вдохновляющий на приключения саундтрек – важный компонент РПГ, и с ним в Cat Quest всех хорошо. Музыка отлично дополняет мультяшную картинку, как и звуковые эффекты. Скачать игру можно только из-за роскошной картинки и отличного саундтрека.

Геймплей и управление

Поскольку перед нами РПГ, то вам предстоит узнать таинственную историю кота, который помечен загадочным знаком «Кровь дракона». Метка располагается прямо на круглой ушастой голове котофея, ни с кем его не перепутаешь. Как только игра поведует вам завязку сюжета, пора отправляться на приключения. Ваша цель – закалить котофея в битвах, набрать оружия помощнее и доспехов покрепче. Для чего? В финале заматеревшего кота ждет битва с настоящими драконами!

Путешествия проходят прямо по карте мира, как и сражения. Отдельных локаций или режимов для боя в этой РПГ нет. По ходу сюжета вы будете знакомится с новыми персонажами и забредать в деревушки. Повествования раскрывается с помощью квестов, будь то главная сюжетная линия, или побочные задания, помогающие добыть опыт, снаряжение и награды.

Cat Quest хороша как РПГ тем, что все происходит в режиме реального времени, не надо ждать никаких таймеров, ходов и прочего. Все быстро и понятно. Передвигаясь по карте, вы встречаете врагов, либо у вас на пути, либо в стороне. Чувствует, что котофей прокачан достаточно? Тогда в бой. Не желаете рисковать ценной кошачьей шкуркой? Тогда обойдем пока вражин, чтобы вернуться к ним более прокачанным боевым котом. Белая стрелка на карте показывает, куда нужно идти, чтобы вы не заблудились на просторах местного фэнтези-мира. Впрочем, никто не запрещает бродить где вздумается – даже высокоуровневые подземелья доступны для исследования с самого начала, хотя соваться туда хиленьким котенком не рекомендуется – прибьют-с.

Управление в Cat Quest понятное, но к нему следует привыкнуть. Чтобы бродить по карте, просто тапните на нужном месте, а кот послушно проследует в указанное место. Если тапнуть и не убирать палец с экрана, то кот тоже будет идти, то это не всегда удобно – палец устает, да и рука часто загораживает объекты на карте.

Чтобы атаковать врага, достаточно тапнуть по нему, и кот бросится в ближний бой. Хотите долбануть по супостату мощной кошачьей магией? Жмите на кота подольше, пока вокруг него не появится белый круг. Затем можно выбрать магическое заклинание или навык для использования. Магическая атака стоит манны, а ее запас пополняется в ходе атак с обычным оружием. Такой вот бесконечный цикл.

Блокировать или уклонится от атаки в Cat Quest нельзя, поэтому приходится просто уходить в сторону. К счастью, перед атакой игра показывает дистанцию атаки вашего врага, так что можно заблаговременно подготовиться к спешному отступлению. Нередко приходится бегать туда-сюда во время боя, это нормально для подобного рода экшен-РПГ.

Из поверженного врага выпадают золото и орбы с опытом. Собрать их проще простого – достаточно просто пробежать сквозь них. На карте также встречаются бонусное золото и опыт, так что не пропускайте их и исследуйте каждый закоулок подземелья, если не хотите упускать халяву.

Добыча из сундуков или награды за квесты идут прямиком в инвентарь. Открыть его можно в любое время, тапнув по иконке рюкзака в левом нижнем углу экрана. Тап по предмету открывает окошко с его характеристиками, удобно сравнить с аналогичным надетым на вас доспехом мечом и т.д. Чтобы надеть выбранный предмет, тапаем по зеленой кнопке. Внешний вид кота-приключенца меняется в зависимости от того, что на него надето, и это смотрится круто.

Кошак может научиться различным магическим заклинаниям у мага. Добравшись до определенной точки сюжета и набрав необходимый для повышений уровня опыт, вы можете добавить новые заклинания к своему арсеналу. Заклинания можно улучшать, делая их более мощными. Для этого нужно золото. В игре есть торговец, у которого можно покупать сундуки с рэндомным лутом.

К сожалению, зелий здоровья в Cat Quest нет как класса, поэтому если здоровье подходит к концу, приходится спасаться бегством с поля битвы. В игре, впрочем, есть масса мест для вальяжного кошачьего отдыха (ищите подушки в деревнях), где можно поспать, чтобы восстановить здоровье, ману и защиту совершенно бесплатно. «Подушки» также служат точками сохранения игрового прогресса.

Cat Quest – роскошная и аддиктивная экшен-РПГ. Проработанная игровая карта и сражения в реальном времени отлично вписываются в концепцию дьяблоподобной игры, есть масса магических заклинаний для исследования и добычи для набивания инвентаря. Кроме того, у разработчиков отличное чувство юмора. Отличная музыка и графика подчеркивает великолепие этой игры. Cat Quest – глоток живительного воздуха для любителей качественных РПГ на iOS и няшных кошек.

Однако, управление в игре могло бы быть лучше. Все работает, однако бродить по бескрайним просторам Cat Quest, постоянно давя пальцем по экрану утомляет. Кроме того, палец игрока загораживает заметную часть экрана (особенно на iPhone). Хотелось бы иметь сменить схему управления или даже подключить игровой контроллер (увы, но в Cat Quest этих опций нет). Управление – единственный значимый минус, не позволяющий ей получить наивысшую оценку.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика и звук.

Качественная экшен-РПГ.

Симпатичный котик. Не до конца продуманное управление.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

В Cat Quest нельзя не влюбится из-за забавного котика-героя, динамичного геймплея, роскошной 2,5D-графики и довольно глубокой для экшен-РПГ ролевой системы. Есть сюжет и побочные миссии, разнообразные локации, масса лута, доспехи, оружие, магические заклинания. Образцовое приключение на iPhone и iPad. Входной билет в мир меча, магии и кошек стоит всего 380 рублей. В обмен вы получаете полноценную (читаем «много контента») РПГ на несколько десятков часов, отсутствие надоедливой рекламы и навязчивых встроенных покупок. Мяу.

Cat Quest: краткая справка об игре

Категория: РПГ, экшен, бродилка, адвенчура.

Платформа: iOS (iPhone и iPad).

Цена: 380 рублей.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 9+.

Размер: 265 мегабайт.

Скачать на iPhone или iPad роскошную экшен-РПГ Cat Quest с няшным котиком:

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