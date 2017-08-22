Danmaku Unlimited 3: обзор чумовой игры-стрелялки прямиком из Японии [Android и iOS]

Danmaku Unlimited 3 от Sunny Tam в сотрудничестве с Doragon Entertainment – настоящий японский ураганный аркадный космический шутер для iPhone и Android. Третья часть известной серии, обязательная к скачиванию как для новичков, так и для ветеранов популярного жанра стрелялок. Если вам нравятся быстрые вертикальные шутеры, идеально подходящие к игре на телефоне, и гарантирующую бурю эмоций, то Danmaku Unlimited 3 точно вам понравится. В обзоре стрелялки расскажем о всех достоинствах этого японского shoot-em-up`а, а также упомянем и его недостатки.

Жанр аркадных вертикальных шутеро в целом и японского подхода в частности – он не для всех. Многие желают чего-то более спокойного, выбирая головоломки или тайм-киллеры вроде свеженьких Pigeon Wings, Spin Addict, Flipping Legend или Windin. Игры вроде Danmaku Unlimited 3 требуют сосредоточенности, молниеносной реакции и крепких нервов. В обмен гарантируют выброс адреналина и пиршество неоновых красок на экране смартфона.

Danmaku Unlimited была одной из первой игр для iPhone после появление в 2008 году App Store, в которой была кристаллизирован вся суть японских аркадных стрелялок – бешенный драйв и нарочито красочная графика. Приятно, что с тех пор разработчик не изменил своим принципам и выпустил третью часть чуть ли не через десяток лет после выхода оригинальной стрелялки.

Обзор графики и звука

Визуально DU3 смотрится просто потрясающе. Конечно, уклоняясь от мириадов смертоносных пуль, бомб, ракет и прочих несущих погибель космическому кораблю боеприпасов, на красоты графики не полюбуешься. Однако, это не отменяет медицинского факта – стрелялка настоящая «конфетка» для глаз. Хотя аркадный шутер и остался двухмерным, как в старые добрые времена, в нем есть достаточная глубина пространства, которую создатель достиг с помощью слоев – фон, корабли, пули.

Если вам довелось играть в предыдущие игры Danmaku, то вы невооруженным глазом заметите улучшения графики – все элементы более отполированы и детализированы, включая более современные меню. Собственный корабль легко отличить от вражеских, а лазеры и пули яркие и сочные. Огонь противников легко различать среди общего визуального безумия, выплескивающегося на экран, благодаря характерным неоновым оттенкам, поэтому досадных попаданий по кораблю из-за того, что вы попросту не можете разглядеть угрозу в DU3 нет. Анимация плавная, без подтормаживаний и подвисаний. Проверено на iPhone 7. На Андроид, кстати, стрелялка комфортно играется даже на таком древнем по нынешним меркам телефончике, как Galaxy S5, флагмане 14-го года. Низкие требования к мощности – преимущества 2D-графики, которая благодаря художнику и дизайнеру аркадного шутера смотрится просто великолепно, особенно в движении, а не на скриншотах.

Саундтрек добротный, отлично подходящий под ураганный геймплей DU3 и гарантированно добавляющий в кровь игрока дополнительную порцию адреналина. Жесткие гитарные рифы, бескомпромиссные барабаны и бодрящий ритм.

Danmaku Unlimited 3: обзор геймплея и управления

В DU3 два игровых режима: Spirit и Graze. Первый предлагает классику Danmaku, достаточно сбалансированные для новичков битвы, не требующие супервозможностей и прокачанных многочисленными стрелялками скиллов. Graze режим более суровый, предназаченный для закаленных предыдущими частями и другими шутерами-аркадами ветеранов.

В режиме Spirit есть четыре уровня сложности – легкий, средний, тяжелый и настоящий. В Graze их только два – тяжелый и настоящий. Опытным бойцам космических баталий можно направляться прямиком в Graze, а новобранцам стоит пройти обучение и поднабраться опыта в Spirit.

Перед началом игры следует выбрать оружие для космического корабля – основное и лучевое. Для каждого в DU3 заготовлено пять вариантов, причем на старте доступны только два. Остальные пушки помощнее откроются по мере вашего прогресса в стрелялке. В общей сложности доступно 25 комбинаций вооружения, поэтому в игру есть смысл возвращаться снова и снова, экспериментируя с различными «обвесом» для корабля.

Управление в стрелялке несложное, однако не рекомендуем пропускать обучение, чтобы запомнить, как переключаться между основным и лучевым оружием. Корабль по полю битвы перемещается пальцем, тут все банально. У боевого космического судна есть некоторый снос, поэтому ювелирно маневрировать и гарантированно уклоняться от вражеских «подарков» вы научитесь далеко не сразу.

Основное оружие стреляет автоматически, ничего нажимать не надо. Чтобы переключиться на лучевую пушку, следует сделать свайп вниз. Обрано на основное – еще один свайп. Также вручную можно расставлять и взрывать бомбы (их запас показан справа) – делаем свайп вверх. Если ядро корабля под угрозой взрыва и у вас есть доступные бомбы, то их взрыв произойдет автоматически, однако взорвутся они все разом. Не повезло и противник вас уничтожил? Тогда придется пересаживаться в новый корабль. Если таких «жизней» больше не осталось, то продолжить все-таки можно, но набранные очки сгорят.

Ключевую роль в геймплее DU3 играет ускользание от пуль, для чего необходимо лететь близко к потокам боеприпасов, умело уклоняясь в последний момент. Такая тактика позволяет наполнять индикатор ускользания, а как только он заполнится, включиться специальный режим мегаускользания. В нем пули становятся безопасными призраками, и их можно собирать для заполнения идикатора транса.

Как только наполним его, корабль переходит в режим транса. Включить его можно либо свайпом вверх, либо он включается автоматически (зависит от настроек). В этом режиме все вооружение корабля получает дополнительную мощность и наносит повышенный урон противнику. Еще одни бонус режима транса – уничтоженные пули врага оставляют после себя бриллианты, собирая которые можно заполнять индикатор ускользания и получить больше очков. Во обоих игровых режимах (Spirit и Graze) в DU3 пять уровней. Немного, но игра довольно сложная, с массой врагов и эпичными битвами с боссами. Плюс не забываем про модификатор сложности (а их четыре в Spirit и два в Graze). Играть в эту стрелялку можно очень долго. А если и этого мало, то добро пожаловать в бонусные режимы, где ждет свободная игра и «раш» по боссам (они доступны в обоих основных).

DU3 – великолепная аркадная стрелялка на Android и iPhone, идеально подходящая под быстрые игровые сессии и превращающая ограничения мобильной платформы (управление и небольшой экран) в собственные достоинства. Владельцы смартфонов с FullHD-экранами и Retina-дисплеями будут в восторге от графической составляющей стрелялки. Бодрая, качающая адреналин, музыка и внятное управление понравятся всем, кто решится окунуться в это красочное аркадное безумие. Различные уровни сложности и несколько режимов гарантируют, что вы останетесь в DU3 надолго.

Поговорили о плюсах, а теперь к минусам. Все-таки управление пальцем не всегда удобное – иногда палец загораживается часть экрана, что приводит к досадным смертям. Практика, конечно, решает, да и размер экрана имеет значение. К минусам также можно отнести и сравнительно высокую цену DU3 – почти 400 рублей за роскошную, но все-таки стрелялку. На наш взгляд – перебор. На Андроид игрушка дешевле – 300 рублей. Русский язык отсутствует, но жанр аркадных шутеров и не требует перевода, по сути.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика.

Ураганный геймплей.

Масса игровых режимов и уровней сложности.

Минимальные требования к мощности смартфона. Высокая цена.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Danmaku Unlimited 3 – отличная стрелялка на iPhone и Android, чьи мелкие недочеты с лихвой компенсируются массой достоинств. Великолепная игра для всех, кто любит быстрый и совершенно бездумный геймплей – от игрока требуются рефлексы, реакция и немного практики.

Danmaku Unlimited 3: краткая справка об игре

Категория: аркадный шутер, стрелялка, вертикальный шутер, shoot-em-up.

Платформа: iOS 8.0+ (iPhone и iPad), Android 2.3.3+.

Цена: 380/300 рублей( iOS/Android).

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 9+.

Размер: 120 мегабайт.

Скачать на Андроид, iPhone или iPad чумовую стрелялку Danmaku Unlimited 3:

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