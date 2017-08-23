Обзор Android 8.0 Oreo: мгновенные приложения, продвинутые уведомления, картинка-в-картинке

Google официально представил новую версию своей мобильной операционной системы. Android 8.0 получил название Oreo в честь одноименных печеньев. Наверное, релиз можно назвать самым скучным – на поверхности изменений не так много, основную работу инженеры компаний провели над «начинкой» платформы. Самым знаковым новшеством стали Notification Dots, доработанные уведомления приложений. В обзоре ниже расскажем обо всех изменениях в Android 8.0 Oreo, достойных внимания. В конце – список смартфонов, которые наверняка получат обновление до новой версии ОС.

Ключевыми новшествами в восьмом Android стали: картинка-в-картинке, более функциональные уведомления приложений, встроенный сервис автозаполнения форм, расширенный комплект обновленных эмодзи и более мелкие улучшения, мало заметные для пользователя, но важные для работы смартфона в целом.

Продвинутые уведомления (Notification Dots)

Одно из ключевых изменений в Andriod Oreo – более удобная система уведомлений, которые отсылают пользователям приложения. С помощью Notification Dots всегда можно посмотреть, в каком приложении появилось что-то новенькое. Долгий «тап» по иконке теперь открывает меню с самым свежим уведомлением, ярлыком и ссылкой на виджеты приложения, а также экран с информацией о приложении в настройках Android.

Долгий «тап» по стандартному уведомлению в шторке также вызывает обновленное меню, где, как только приложение получить поддержку функционала, можно настроить, какие уведомления от этого приложения вы хотите получать. Совместимость с новыми продвинутыми уведомлениями должен обеспечить разработчик приложения.

Картинка-в-картинке

Android 8.0 получил встроенный режим «картинка-в-картинке», позволяющий сворачивать видео до небольшего окошка и продолжать его смотреть, одновременно работая с другим приложением на смартфоне или планшете. Пока, впрочем, «картинку-в-картинке» поддерживают всего несколько приложений. Функция, очевидно, предназначена для видеоплееров и видеочатов.

Автозаполнение

Встроенная функция автозаполнения позволяет сторонним менеджерам паролей, таким как LastPass и Dashlane, работать напрямую, без «костылей» через наложение функций ограниченных возможностей в Android. В большинстве случаев такой «костыль» работает, однако случаются и ошибки. В Oreo эти сервисы позволят в один «тап» вводить персональные данные, информацию о банковской карте и так далее в приложениях и на веб-страничках в браузере.

Эмодзи

Google освежил эмодзи для новой версии Android 8.0 и добавил в процессе 60 новых.

Новый экран настроек.

Изменения коснулись и отображения настроек Android Oreo. В большинстве случаев речь идет о более простой и понятной структуре меню, больше не разделенной на отдельные группы (Беспроводной доступ и сети, устройство, личные данные, система). В «восьмерке» некоторые настройки «переехали» на уровень ниже, и не доступны на первом экране, как раньше. Кроме того, производитель именно вашего смартфона может отойти от схемы, предложенной в Oreo, и переработать меню настроек в соответствии со своими представлениями о дизайне и юзабилити.

Мгновенные приложения активированы по умолчанию

«Мгновенные приложения» (Instant Apps), позволяющие разработчику упаковать небольшой «модуль» своего приложения в специальный пакет, мгновенно запускаемый одним тапом, теперь включены по умолчанию. Для их работы не нужно ничего скачивать на устройство, что очень удобное, если вы редко пользуетесь тем или иным приложением. Instant Apps работают, начиная с Android 6.0, однако только начиная с 8.0 они включены по умолчанию. «Мгновенные приложения» можно назвать одним из лучших нововведений в Android за последние несколько лет. С Oreo они стали еще доступней.

Уменьшение времени загрузки

Инженеры Google усердно работали, чтобы уменьшить время загрузки операционной системы. Им это вполне удалось – Android 8.0 на «фирменном» Pixel стартует почти в два раза быстрее. Кроме того, у Oreo более скромные аппетиты – система теперь ограничивает потребление заряда аккумулятора приложениями, которые запущены в фоновом режиме.

Скорость загрузки заметна невооруженным глазом, а вот длительность работы от одной зарядки увеличилась, похоже, разве что в режиме ожидания.

Безопасность

Google серьезно поработал над улучшением безопасности Android 8.0. В повседневном использовании вы вряд ли заметите какие-то отличия именно в Oreo, однако в состав обновленной операционной системы теперь включен сервис Google Play Protect, автоматически сканирующий приложения и систему в целом на предмет наличия дыр в безопасности. Также улучшена поддержка шифрования в Oreo, что нельзя не приветствовать.

Android 8.0 Oreo: список телефонов, которые получат обновление

Хотя многие до сих пор ждут Android 7.0 Nougat для своего смартфона или планшета, пора узнать, получит ли ваша модель восьмую версию операционной системы Google со всеми изменениями, о которых мы рассказали в обзоре выше. Oreo будет выпущена в рамках проекта Treble, позволяющего производителю телефона более оперативно подготовить Android 8.0 для своих моделей благодаря новой системе организации системных файлов в Oreo. Главный вопрос – дата выхода обновления до «восьмерки». Об этом производители сообщат дополнительно, а пока предлагаем список моделей телефонов от Google, Samsung, LG, Huawei, Motorola, HTC, которые могут получить обновление до Android 8.0.

Google

Тут все понятно – Google выпускает обновления для своих фирменных телефонов в течение двух лет после выпуска на рынок, а патчи безопасности – в течение трех. У создателя Android моделей немного, поэтому составить список ожидающих апдейта легче легкого. Некоторые смартфоны уже начали получать обновление до Android 8.0 Oreo.

Google Pixel

Pixel XL

Nexus 6P

Nexus 5X

До нового года Google наверняка выпустит новые модели под брендом Pixel, они «из коробки» будут работать на базе Android 8.0 Oreo.

Samsung

Южнокорейский гигант не только выпускает смартфонов больше, чем любая другая компания, но и производит больше моделей. Настоящий зоопарк, но мы сосредоточимся на хай-энд сегменте линейного ряда Samsung. Ожидать обновления до Android 8.0 Oreo стоит владельцам следующих телефонов:

Note 8 (Nougat из коробки с последующим обновлением до Android Oreo).

(Nougat из коробки с последующим обновлением до Android Oreo). Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S8 Active

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Возможно, Samsung попробует натянуть Android Oreo на Galaxy S6 и Note 5, однако это маловероятно. Также ожидать обновления могут владельцы недорогих моделей в линейках Galaxy A и Galaxy J, которые генерируют для южнокорейской компании солидные продажи.

LG

Еще одна корейская компания, которая почти наверняка подготовит обновление до Android Oreo следующих смартфонов, относящихся к премиум-сегменту:

LG V30

LG V20

LG G6

В списке отсутствует G5, но у этого смартфона LG были удручающие продажи, поэтому компания вряд ли будет тратить ресурсы на выпуск для него обновления до Android 8.0. Скорее всего, производитель постарается поскорее забыть эксперимент с модульностью.

Motorola

Компания-изобретатель сотового телефона почти наверняка выпустит обновление до Oreo для следующих своих моделей:

Z

Z2

G4

G5

HTC

Некогда лидер рынка смартфонов сейчас переживает тяжелые времена, поэтому модельный ряд у HTC заметно ограничен. Вот какие телефоны HTC могут получить обновление до Android 8.0.

HTC 10

HTC U11

HTC Bolt

HTC U Ultra

«Темной лошадкой» остается Desire 530, выход обновления для него зависит от мотивированности производителей компонентов.

Huawei

Китайская компания занимает третье место в глобальном рейтинге производителей смартфонов, однако пользуется заслуженной популярностью у российских покупателей. Хотя «де юре» Honor – отдельная компания, но она принадлежит Huawei, поэтому ее смартфоны также включены в список.

P10

P9

Mate 9

Honor 8

Honor 6X

Другие производители

В карманах у пользователей сейчас порядка 15 000 различных моделей смартфонов на Android, охватить эту армию в одной статье практически невозможно, поэтому упомянем еще несколько популярных смартфонов, которые почти наверняка получат обновление до Oreo.

OnePlus 3/3T и OnePlus 5

Sony XZ Premium

BlackBerry KeyONE

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