Top Cars Drift Racing: обзор феерически красивых «русских» гонок [Android]

Гонки на Андроид, наверное, один из самых популярных жанров в Google Play. Мощности смартфонов и планшетов выросли достаточно, чтобы разработчики смогли обеспечить даже самым привередливым геймерам великолепную графику. Выбор гонок для Андроид велик, но далеко не все заслуживают даже скачивания на телефон, не говоря уже о часах игрового времени. Проект Top Cars Drift Racing от российской команды Azur Games беспощадно бьет сразу по трем центрам геймерского удовольствия: роскошная HD-графика, огромный выбор машин и просто наркотический геймплей. В обзоре поделимся впечатлениями о гонках Top Cars Drift Racing на Андроид, расскажем обо всех плюсах и минусах этой игры.

Гонки на Андроид условно делятся на три типа. Первый - серьезные автосимуляторы, чьи разработчики стремятся сделать максимально реалистичное поведение автомобиля на трассе, погрузить геймера в тонкие настройки подвески и коробки передач, а также испытать его нервы на прочность, пока он не научится более-менее сносно управлять виляющей по треку машиной. Таких гонок на Андроид мало, они – удел энтузиастов.

Второй тип – развеселые казуалки, которые проходить можно даже с закрытыми глазами. Главное – вовремя покупать апгрейды и украшения через встроенные покупки, хитро втиснутые в геймплей алчным разработчиком. Эти гонки пользуются популярностью, но радости не приносят, как воздушные шары из бородатого анекдота.

Наконец, третий тип гонок для Андроид – разумный баланс между излишней сложностью симуляторов и откровенной упрощенностью казуальных покатушек на игрушечных машинках. Самые интересные для настоящего игрока гонки, к которым относится и игра Top Cars Drift Racing.

Графика и звук

Русские гонки Top Cars Drift Racing (разработчик из России) визуально сделаны просто отлично. Качество и внимание к деталями здесь видны везде – будь то меню, загрузочный экран, пиктограммы, не говоря уже о машинах и трассах. Машин в гонках от Azur Games много – несколько десятков. Логотипов на них нет, но мало-мальски разбирающийся в автопроме геймер без труда найдет в модельном ряду VW Golf, Ford Mustang, Chevrolet Camaro и множество других известных гоночных авто.

Модельки машин в Top Cars Drift Racing реалистичны, радуют глаз бликами и отражениями, а также мельчайшими деталями – в гараже можно удалять/приближать выбранное авто, любуясь красотой его форм и дизайном. Да и сам гараж отрисован качественно – вон стоят стеллажи с запчастями, висят на специальном стенде инструменты, в углу различимы баллоны для аргоновой сварки, на специальной стойке ждут своего часа комплекты гоночной резины, а в самом верху висят фотографии спортивных машин в боевой раскраске. Правдоподобно воссозданный гараж гоночной команды отлично работает на атмосферу в игре, судя приятно возвращаться после заездов, чтобы полюбоваться на купленные или арендованные автомобили.

Трассы в гонках Top Cars Drift Racing для Андроид ничуть не уступают по проработке гаражу. Их пока три штуки – Стадион, Доки и Океанариум. Плюс они же в обратном направлении, то есть в общей сложности шесть трасс. Больше всего впечатляет Океанариум – там вас ждут плавающие за стеклом акулы, гигантский осьминог, фантастические подводные виды и волшебное освещение, превращающее каждый заезд в нереальный, космический сверхскоростной вояж.

Звук в Top Cars Drift Racing тоже на высоте – мощные 8-цилиндровые моторы ревут, шины истошно визжат в поворотах, музыка добавляет адреналина в кровь виртуального гонщика.

В целом Top Cars Drift Racing смотрится на экране смартфона просто роскошно благодаря тщательно нарисованным трассам и роскошным моделям машин. Не хватает, разве что, смены погоды и времени суток.

Геймплей и управление

В гонках четыре игровых режима, хотя в стадии бета-верси доступны только два первых: «Дрифт», «На время», «Лига» (местный чемпионат) и «Ставки» (соревнования с другими игроками по результатам за щедрую награду). Разнообразие игровых режимов не дает заскучать в Top Cars Drift Racing, а также служит стимулом к прокачке машины и покупке новых спорткаров.

Управление в гонках реализовано, наверное, наиболее удачно – слева пара стрелок («руль), справа – тормоз, акселератор и ручник (пригодится в режиме дрифта). Никаких наклонов и вращений устройства, что в гонках подобно смерти (на наш взгляд). Машины управляются неплохо, резво отзываются на тапы по экрану.

Поведение автомобилей на трассе в этих гонках – золотая середина между откровенной аркадой и реалистичным симулятором. Как раз то, что нужно для мобильных гонок на смартфоне – не надо часами нарезать круги по трассам, чтобы научится ювелирной проходить повороты, но и жать на акселератор до отказа тоже не получится. Чтобы победить, нужно не только изучить трассу, но и активно пользоваться связкой газ-тормоз, аккуратно входить в повороты, а иногда и дергать ручник. Даже заполучив самую мощную машину в игре, победить не получится – нужен навык, пусть он и нарабатывается в течение часа-другого.

Выиграв немного наличных и золота в заезде, можно потратиться на новое авто, прокачку уже имеющегося или милую сердцу любого фаната гонок кастомизацию своей «ласточки». Систем апгрейдов несложная – за деньги последовательно улучшаем мотор, трансмиссию, колеса, массу и турбину. Каждое улучшение добавляет спорткару скорости, ускорения или сцепления с дорогой. Достаточно простая схема, постепенно доводящая почти любой авто до совершенства. Сводный рейтинг авто участвует в расчете наград за гонки – чем он выше (более прокачана машина), тем больше денег и опыта вы получите. Вполне логично.

Кастомизация в Top Cars Drift Racing ограничена раскраской, пусть в палитре кроме стандартных цветов есть и оригинальный для гонок хаки, а также стильная карбоновая пленка. Хотелось бы видеть больше улучшения для любимой «ласточки» - возможность нанести аэрографию, приклеить наклейку с номером, а то и прикольный спойлер прикупить. Впрочем, на скорость (читаем – геймплей) не влияет. Да и гонки, напомним, пока находятся в стадии бета-версии.

Увлеченных гонщиков в Top Cars Drift Racing ждут ежедневные награды, что стимулирует заходить в игру почаще.

Поскольку игра создана нашими соотечественниками, то и с переводом никаких проблем – все на чистом русском языке, включая советы, меню и так далее. Да и служба поддержки, если у вас будут вопросы, сможет помочь без переводчика Google.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Качественная и зрелищная графика.

Реалистичная гоночная физика.

Большой выбор автомобилей и режимов игры.

Русский язык. Мало вариантов кастомизации машины.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Top Cars Drift Racing от русского разработчика – качественные и захватывающие гонки с огромным парком узнаваемых автомобилей, роскошными трассами и выдающейся графикой. Масса игровых режимов, удобное управление и возможность соревноваться с другими игроками гарантируют, что вы надолго зависните в этой игре, даже если раньше относились к гонкам на Андроид скептически.

Разработчик: Azur Games Категория: гонки, автосимулятор, рейсинг, дрифтинг, гоночки, 3D Платформа: Android 4.1+. Цена: бесплатно Встроенные покупки: есть, от 55 рублей Реклама: да Русский язык: есть Возрастной рейтинг: 3+ Размер: 300 мегабайт.

Скачать бесплатно на Андроид чумовые гонки Top Cars Drift Racing:

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