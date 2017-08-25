Обзор Samsung Galaxy Note 8: характеристики, цена и дата выхода в России

Samsung пришлось искать способ оправдаться в глазах потребителей и профессионального сообщества после одной из самых сокрушительных катастроф в истории потребительской электроники, злополучного Galaxy Note 7, взрывавшегося в процессе заурядной зарядки. В обзоре Galaxy Note 8, который был только что анонсирован, разберемся, удалось ли южнокорейской компании компенсировать фиаско своего прошлогоднего смартфона со стилусом.

Galaxy Note 8 официально представлен, а Samsung надеется, что потребитель, ценящий функционал линейки Note и его знаковый стилус, даст бренду еще один шанс после катастрофической предыдущей модели, отозванной компании и даже обратившей на себя внимание государственных регуляторов. Производитель не стал менять название, сохранив привычное Galaxy Note. Предзаказы на Galaxy Note 8 уже можно оформить как на сайте Samsung, так у крупных розничных ритейлеров. Цена на знаковый смартфон со стилусом в России составляет 70 000 рублей. Обзор поможет разобраться, стоит ли платить за Note 8, если на рынке есть масса схожих по характеристикам моделей.

Galaxy Note 8: возвращение

Samsung не стал изобретать хитроумных стратегий – он просто представил новую модель в линейке Note. После многочисленных возгораний, травм пользователей и лавины критики в СМИ, компания внедрила многоэтапную систему тестирования аккумулятора, которая используется как в производстве Note 8, так и при изготовлении флагманского смартфона Galaxy S8, который вышел ранее в этом году.

Пока самая распространенная жалоба о работе Galaxy S8 – это нерасторопный цифровой помощник Bixby, а также красный оттенок, обнаруженный некоторыми пользователями на экранах S8. Аккумуляторы не взрывались, пожаров не наблюдалось, взрывы также не были вызваны флагманом, поэтому можно считать, что с S8 Samsung успешно вышел из кризиса, пусть и наполовину. Однако чтобы окончательно реабилитироваться после катастрофы, компании необходим гладкий запуск Galaxy Note 8, даже если он и не поставит рекордов по объемам продаж.

Обзор дизайна

Попавшие в сеть фотографии и характеристики Note 8 оказались точными – в дизайне смартфон является правопреемником S8 Plus, отличаясь немного увеличенным дисплеем (с 6,2 до 6,3 дюймов), более квадратными углами и меньшим скруглением на боковых гранях. Экран остается заметно скругленным, но у пользователя теперь больше идеально плоской поверхности для работы. Note 8 также немного потолстел по сравнению с S8 – 195 против 173 граммов. Разница в 22 грамма заметна, когда держишь аппарат в руке.

Цвета Galaxy Note 8: «черный бриллиант», «синий сапфир» и «желтый топаз». В палитре есть еще серый, но до России, похоже, не доедет. По крайней мере – на старте продаж. Синий Note 8, на мой вкус, смотрится наиболее выигрышно из всех четырех цветовых вариантов.

Ключевые характеристики

Samsung решил сравнивать Note 8 не с предыдущей неудачной моделью, будто бы «семерки» и не существовало, а с Note 5, которому уже стукнуло два года. Производитель заявляет, что у стилуса S Pen появилось еще больше уровней чувствительности и на этот раз он не боится воды. Однако, все то же можно было сказать и о прошлогоднем стилусе, идущем в комплекте с Note 7. В действительности же это все тот же S Pen.

Сам смартфон Note 8 получил заметно больше апгрейдов, хотя все они достаточно предсказуемы. Под капотом у аппарата восьмиядерный фирменный процессор Samsung Exynos 8895 (4 x 2.3ГГц + 4 x 1.7ГГц), 64 ГБ встроенной памяти (есть слот для карт microSD) и 6 ГБ оперативно памяти. Емкость аккумулятора – 3300 мАч.

Увеличенные на 2 ГБ объем оперативной памяти (с 4 до 6 ГБ) и на одну десятую дюйма диагональ экрана – фактически, единственные различия Note 8 и Galaxy S8 Plus, если смотреть на основные характеристики смартфонов и их переднюю панель. Положив их рядом, различия в размере едва заметны, дизайн очень похож. Зато на задней панели Note 8 поджидает сюрприз для любителей мобильной фотографии (фактически, всех владельцев смартфонов) – двойная камера.

Камера

Samsung оснастил Note 8 двумя 12-мегапиксельными камерам. Обычная/широкоугольная с апертурой f/1.7 и телеобъектив с f/2.4. Впервые за всю историю индустрии, как утверждает Samsung, в смартфоне используется оптическая стабилизация для обеих камер Note 8. У iPhone 7, к примеру, оптическая стабилизация есть только у основной камеры. В условиях плохой освещенности «дальнобойную» камеру Note 8 благодаря системе оптической стабилизации можно будет использовать чаще, чем похожую камеру в iPhone 7, который часто переключается на обычную, если матрице с длиннофокусным объективом не хватает света.

Вместе с двойной камерой в Galaxy Note 8 появилось и множество дополнительных программных режимов в ее приложении. У Samsung есть свой собственный режим портрета, который усердно размывает задний фон, имитируя эффект боке зекральных фотокамер. Степень размытия можно регулировать, что значительно удобней, нежели банальная опция включить/выключить. Есть даже возможность удалить цифровой эффект боке даже после того, как снимок уже сделан. Режим «Двойной снимок» сшивает фото, сделанные одновременно двумя камерами, сохраняя оригиналы в памяти телефона. К сожалению, сканер отпечатков пальцев в Galaxy Note 8 остался на прежнем месте (там же, где и у S8). Хотя отличить его на ощупь от объектива камеры и стало проще, все же часто промахиваешься и пытаешься разблокировать смарфтон камерой.

Приложения, платформа и программы

Galaxy Note 8 «из коробки» работает на базе Android 7.1.1. (обновление до Android 8.0 Oreo выйдет для флагмана обязательно), а почти все приложения и сервисы идентичны тем, что установлены в Galaxy S8. Ассистент Bixby присутствует практически везде в оболочке, а посвященная ему физическая кнопка никуда не делась (увы).

Samsung также перенес на Note 8 систему DeX, так что если вы купите сооветсвующую док-станцию, то сможете подключить к смартфону монитор, мышь и клавиатуру, получив в свое распоряжение довольно удобный настольный компьютер.

Благодаря обновленному Apps Edge можно выбрать пару из приложений, которые можно запускать одновременно в режиме разделенного экрана (сплит-скрин). В числе других полезных фишечек – возможность легко создавать гифки из видео. В целом оболочка Samsung стала весьма удобной, шустрой и приятной в использовании, дни старого ужасного софта давно миновали.

Для стилуса S Pen в Note 8 заготовлено несколько программных новшестве. Например, теперь в режиме заметок с отключенным экраном можно сохранить до 100 страниц. Этот режим активируется, если вытащить стилус из смарфтона, не включая экран

Новая функция «Живые сообщения» в Galaxy Note 8 похожа на «Digital Touch» в iMessage – пишем сообщение от руки или рисуем что-нибудь с помощью S Pen, а затем отсылаем его. Адресат получает анимированное сообщение, в котором с нуля наблюдает за созданием рисунка/написанием текста. «Живые сообщения» сохраняются в виде GIF-файла, так что ими проще делиться в различных приложениях и социальных сетях, в отличие от «цифрового касания» у Apple. Наконец, функция перевода, представленная в Note 7, позволяет с помощью выделения S Pen мгновенно переводить целые предложения на любой из 71 поддерживаемых языков.

Вердикт: цена в России, сравнение с S8+ и дата выхода

Galaxy Note 8 и Galaxy S8 похожи в этом году друг на друга как никогда раньше у Samsung. Производитель выбрал стилус S Pen и первую систему двойных камер (с оптической стабилизацией для обоих объективов!) как основные преимущества более дорогой модели Note. Нет сомнения, что у этой линейки смартфонов есть преданные фанаты, которые не смутило даже фиаско прошлогодней модели. Note 8 – «он такой один», похожих смартфонов от известных производителей на рынке попросту нет. Какие преимущества дает новая двойная камера в Note 8 по сравнению с Galaxy S8+ – покажет подробное тестирование и прямое сравнение.

Galaxy S8+ отличается от Note 8 только наличие стилуса, двойной камерой и 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ. Увеличенный на 0,1 дюйма экран в расчет брать не стоит. Цена в России отличается ровно на 10 000 рублей. S8 с «плюсиком» можно купить за 60 000 рублей, а новенький Note 8 обойдется в 70 000 рублей. Готовы ли вы платить лишние 10 000 рублей за не слишком значительные отличия – решать вам. Если вы любитель технических новинок или вам точно нужен стилусь – тогда стоит выбрать Note 8.

Galaxy Note 8 уже можно купить в России по предзаказу. На полках магазинов смартфон появится 21 сентября, тогда же аппарат получат и оформившие предзаказ покупатели.

Доступные пока цвета Galaxy Note 8: «черный бриллиант», «синий сапфир» и «желтый топаз».

Характеристики Galaxy Note 8

Экран

Диагональ 6.3 дюйма

Разрешение Quad HD+ (2960x1440 пикселей)

Матрица Super AMOLED

Процессор:

Samsung Exynos 8895

Восемь ядер

4 x 2.3ГГц + 4 x 1.7ГГц

Встроенная память:

64/128/256 ГБ (в России доступна пока только 64 ГБ модель)

Слот для карт памяти microSD

Оперативная память:

6 ГБ

Камеры:

Основная: Две 12 Мп камеры с системой оптической стабилизации. Широкоугольная f/1.7, телеобъектив f/2.4

Фронтальная: 8Мп f/1.7

Аккумулятор:

3300 мАч.

Остальные характеристики:

Платформа Android 7.1.1 Nougat

Защита от воды и пыли по стандарту IP68

Беспроводная зарядка

NFC и MST для мобильных платежей Samsung Pay

USB Type-C

3.5 мм разъем для наушников

Bluetooth 5.0

LTE Cat. 16

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30944.html