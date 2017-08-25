Darkest Dungeon: обзор одного из самых необычных RPG на iOS [iPad]

Принято считать, что игры должны развлекать. Но Darkest Dungeon не из таких. Эта оригинальная РПГ заставит вас страдать, ругаться страшными словами, извергать проклятия… но продолжать играть, хотя неудачи будут сыпаться одна за другой. Настоящая древняя магия. Готическая пошаговая RPG с мрачной графикой и нетривиальным сюжетом доступна на компьютерах, игровых приставках и со вчерашнего дня на iPad. Это полноценная игра без встроенных покупок и богомерзкого freemium. В обзоре Darkest Dungeon для iOS переместимся в мир психологического «рогалика».

Ктулху кто заказывал?

«Лавкрафт, Лавкрафт, Лавкрафт», - кажется, шепчат бестелесные духи из каждого темного уголка Darkest Dungeon. В этой РПГ на iOS вам уготована роль «счастливчика», получившего в наследство мрачный особняк, а в пещерах под ним таится древний и ужасный секрет.

Задача игрока – исправить ошибки своего предшественника, возглавив отряд приключенцев, воинов и неудачников, путешествующий по темным подземельям и леденящим душу склепам. В процессе придется собирать добычу и уничтожать ужасных монстров.

По сути своей Darkest Dungeon – боковой данжеон кроулер, бродилка по подземельям, классика жанра РПГ. Собираем партию из четырех человек и входим в простые многокомнатные локации. Тапаем и держим, чтобы перемещаться, и касаниями взаимодействуем с различными интерактивными объектами (сундуками с добычей, заряженным ловушками, книжными полками), если требуется. Но это лишь на поверхности, у игры есть пугающая и одновременно увлекающая глубина.

Да будет свет

В Darkest Dungeon важную роль играют две сущности – свет и разум. В верхней части экрана расположен индикатор света, и чем тусклей становится факел, тем больше опасностей вас ждет в пути. Однако, и награда будет выше.

Что касается разума, то тут дело в следующем. Чем больше странных и несчастливых событий произойдет в пути, тем больше стресса получают члены вашей партии приключенцев. Если довести всех участников отряда до максимального уровня стресса, то они станут совершать непредсказуемые действия. Один может отказаться вступать в бой, другой попытается убежать, а у третьего и вовсе сносит крышу. Уровень стресса можно снизить в лагере, однако повстречавшись с группой развязных и агрессивно настроенных скелетов успокоить членов команды ох как непросто.

Кстати о боях. Они в Darkest Dungeon повышенной брутальности (возрастной рейтинг 17+ отнюдь не перестраховка) и требуют на удивление тщательной стратегии. В целом система простая – ждем хода каждого из персонажей, затем выбираем тапом способность и тапаем по врагу, которого желаем поразить. Однако, в эту простенькую схему вмешивается система позиционирования. Дело в том, что у каждого героя есть собственное представление о том, где ему лучше стоять и из этого положения атаковать можно только врагов на определенных местах.

По ходу боя позиция каждого бойца может поменяться по самым разным причинам, включая указанное выше влияние стресса и мощные ходы, продвигающие мелкое войско вперед.

Здесь что-то не так

Рассказывать о всех прелестях и заморочках Darkest Dungeon можно бесконечно долго. Это настоящее сокровище с точки зрения пересекающихся игровых механик и правил, ослепительно сияющее классной комиксоподобной графикой и восхитительными диалогами (кстати, игра полностью на русском языке!). Единственный заметный недостаток Darkest Dungeon – игрушка не помещается на экран iPad. Даже на 10-дюймовом планшете интерфейс кажется мелковатым, что уж говорить об обладателях iPad mini.

Размер текста невелик, кнопочки мелкие, нажимать их сложно. Очевидно, что целиком перенести компьютерную игру на мобильную платформу – задача непростая, однако многие разработчики вполне справляются. Студия Red Hook Studio, разработчик игры, похоже, подошел к адаптации для сенсорных экранов несколько легкомысленно.

В подземельях встречаются интерактивные элементы, нажать на которые получается далеко не с первого раза. Подсказки к некоторым командам и предметам, появляющиеся по тапу, слишком малы – часто (особенно на поле боя) их загораживает палец, и прочитать хинт нет никакой возможности.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Чудовищной увлекательный геймплей.

РПГ с психологическими элементами.

Роскошная мрачная графика.

Продуманая боевая система.

Более 80 часов геймпеля - полноценная игра. Интерфейс мелковать даже для планшета







ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Несмотря на не слишком аккуратный перенос Darkest Dungeon на iPad, это одна из лучших и необычных РПГ в App Store с массой контента (более 80 часов игрового времени), мрачной «лавкрафтовской» графикой и неожиданно ловко вписанной в «рогалик» психологией. Добавим сюда «взрослый» геймплей без freemium-уловок и доната, полный перевод на русский язык и получим игру, который уважающий себя игрок просто обязан скачать. Проход в мир демонов и страдающих героев обойдется вам в скромные 380 рублей.

Darkest Dungeon: краткая справка об игре

Разработчик: Red Hook Studio Категория: РПГ, рогалик, данжеон кроулер, ролевая игра, roguelike, dungeon crawler Платформа: iOS 9.0+ (только iPad) Цена: 380 рублей Встроенные покупки: нет Реклама: нет Русский язык: есть Возрастной рейтинг: 17+ Размер: 570 мегабайт.

Скачать или iPad отменную РПГ Darkest Dungeon:

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