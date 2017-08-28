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Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone]

28 августа, 2017

Пронестись по красивейшим трассам на сверхмощным спортакарах можно в гонках Top Cars Drift Racing, а Data Wing, хотя и расположена в гоночном разделе, предлагает совсем другое развлечение со скоростями на сенсорном экране iPhone или Android. Игра создана ветераном рынка компьютерных игр Дэном Вогтом, работавшим на проектом в одиночестве и вложившим в него частичку своей души, как бы пафосно это не звучало. Такие игры «ручной работы» надолго врезаются в память и очаровывают просто волшебным геймплеем. В обзоре стильных двухмерных гонок Data Wing расскажем подробнее об этой игре на iOS и Android. Небольшой спойлер – гонки полностью бесплатны, рекламы и встроенных покупок не содержат.

Гонки Data Wing не поражают воображение скриншотами, да и на первых порах вообще производят довольно бледное впечатление графически скромной казуальной игры. На старте вас ждет плоский мир сбежавших откуда-то из эпохи «Астероидов» гоночек. Минималистская «ретро» графика, вид сверху на гоночных трассы и условная абстракция в виде фона…пока в геймплей не вмешивается местный искусственный интеллект, ничто в Data Wing не предвещает шедевра.

Сюжет и геймплей

В Data Wing вы не просто самолетик или группка контрастно окрашенных пикселей на экране, а ни много ни мало часть эскадрильи по сбору данных о системе, которую, похоже спроектировал конструктор, фанатеющий от ретро-игр и гонок. Ваша задача – добраться из пункта А в пункт Б, сражаясь с инерцией и гравитацией, и придавая крошечному треугольному самолетику дополнительное ускорение, скребя им по краям трассы.

Постепенно перед игроком разворачивается сюжет гонок. Как ни странно, он в такой простенькой на первый взгляд игрушке есть и, более того, составляет часть удовольствия от Data Wings. Искусственный интеллект, похоже, вынашивает коварные планы в отношении человека, хотя и относится к «пользователю» уважительно и даже с трепетом. Тем не менее, с ИИ явно что-то не так. Попахивает манипуляциями и местным восстанием машин.

Хакерская атака

По мере продвижения по местной сюжетной линии, игрок сталкивается с самыми разными событиями. Встречи с дружественными вирусами, которые пытаются соблазнить отважного сборщика данных, а также инсайты в подсознание великого и ужасно пользователя.

Data Wing выглядит очень эклектичным продуктом – развитый сюжет, заканчивающийся довольно эмоционально, и минималистичные гонки. Обычно такой коктейль не работает, однако игра от Дэна Вогта удивительным образом удерживает игрока у экрана. Пока не пройдешь все миссии, от нее нет никакой возможности оторваться или забыть о ее существовании, переключившись на какой-нибудь легковесный тайм-киллер Spin Addict или отвязную стрелялку Danmaku Unlimited 3. Data Wing цепко удерживает геймера, поглощая все его мысли. Наверное, так незаметно и пройдет восстание машин. Кром того, разработчик потратил на компьютерные игры 15 лет, поэтому прекрасно знает, как делать качественный и увлекающий игрока геймплей.

Пройти Data Wing до конца не так просто, хотя игра и не пользуется приемом читеров-разработчиков, банально задирая уровень сложности повыше. Вместо этого ее создатель искусно встряхивает геймплей, чтобы игрок не привыкал и не начинал скучать.

Игровые режимы

В большинстве случаев нужно просто пролететь трассу за строго ограниченный лимит времени. На некоторых трассах встречаются дополнительные ворота, дающие бонусное время. Иногда придется соревноваться с зомбифицированными соперниками, появляющимися из глубин местного дизайна.

Некоторые уровни, впрочем, больше напоминают игры-приключения с головоломками и загадками. Они особенно тщательно выверены с точки зрения гейм-дизайна – игроку приходится расчетливо использовать ускоряющие маты и ювелирно царапать борта трека, чтобы разогнать самолетик до скорости, позволяющий проскочить через выход наверх.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Уникальный геймплей.
  • Мощный сюжет.
  • Полностью бесплатная игра.
  • Нет русского языка.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Стильные гонки Data Wing превосходно демонстрируют, как немного воображения и трепетного отношения разработчика к геймплею могут превратить сравнительно небольшую и скромную по графическим изыскам игру в настоящий шедевр. Мы могли бы заполучить очередной бесконечный раннер для смартфона, но благодаря Дэну Вогту имеем возможность погрузиться в по-настоящему увлекающую вселенную игры, где смешаны крепкий сюжет, интенсивные гонки и умные головоломки. К чести создателя, игра полностью бесплатная – в ней нет рекламы и встроенных покупок. Отнесем Data Wing к категории «Скачайте это немедленно».

Data Wing: краткая справка об игре

Разработчик: Dan Vogt
Категория: гонки, головоломка, аркада
Платформа: iOS 8.0+ (iPhone/iPad), Android 5.0+)
Цена: Бесплатно
Встроенные покупки: нет
Реклама: нет
Русский язык: нет
Возрастной рейтинг: 12+
Размер: 99 мегабайт.

Скачать на Андроид, iPhone или iPad увлекательный гонки Data Wing с примесью головоломки:

Скачать на Android игру Data Wing Скачать на iPhone или iPad игру Data Wing

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30946.html

Фотографии статьи:
Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone] Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone] Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone] Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone] Data Wing: обзор удивительно стильных мобильных 2D-гонок от ветерана игровой индустрии [Android и iPhone]
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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