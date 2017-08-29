Radiation City: обзор симулятора «сталкера-выживальщика» для смартфонов [iPhone и iPad]

Чернобыльская АЭС, достоверная трехмерная графика, возможность прокатиться на УАЗике по мертвому городу Припять и сотни колоритных зомби. Встречайте игру Radiation City в популярном жанре survival (выживание). Своеобразный преемник знаменитого С.Т.А.Л.К.Е.Р.А на iPhone, хотя команда Atypical Games, насколько нам известно, никакого отношения к знаковой видеоигре не имеет. В обзоре Radiation City на iOS расскажем о тяготах жизни в шкуре зомби-сталкера.

Жанр «выживание» пользуется популярностью среди геймеров, хотя на Андроид и iOS его достойных представителей можно пересчитать по пальцам двух (максимум трех) рук. Несмотря на ограничения мобильной платформы, survival-игры набирают миллионы скачиваний даже на смартфонах. Высокий уровень сложности, временами просто зашкаливающий, огромное количество времени и усилий для получения даже небольшой награды, а также нетрадиционный геймплей. Совсем не подходит под описание мобильного хита.

Radiation City – типичный представитель когорты survival-игр для iOS, не лишенный некоторых недостатков и багов, однако предлагающий по-настоящему затягивающий игровой процесс.

Зов Припяти

Небольшой самолет главгероя подбили над городом Припять, примерно через 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, которая случилась в 1986 году. Несложный математический подсчет показывает, что действие Radiation City разворачивается в недалеком будущем. И в этом будущем город атомщиков наводнили толпы самых натуральных зомби.

Игроку придется сражаться, искать различные полезные предметы, прятаться от врагов и исследовать Припять в поисках ответов. Однако, основная цель в Radiation City – выжить любой ценой.

В этой игрушке на iPhone и iPad вид от первого лица, т.е. вы как бы смотрите через глаза персонажа. Любители отстрела зомби и массового геноцида и без того мертвых бывших сограждан с помощью холодного оружия могут не беспокоиться – собственно бои с зомбаками здесь вторичны (за этим отправляйтесь в эпический и красочный Dead Plague [iOS, Android] или более схематичный Zombie Gunship Survival [Андроид, iPhone]. Чтобы пережить ночь и далее, придется исследовать заброшенные дома, отыскивая пищу и материалы. Оружие в Radiation City встречается редко, поэтому придется обороняться с помощью легендарного гвоздодера и кухонного ножа. Зомби в игрушке, кстати, на удивление проворные.

В большинстве случаев, если есть возможность, то лучше избежать открытой конфронтации с зомбаками, уйдя от них огородами. Забить живого мертвеца монтировкой сталкер-новичок, конечно, сможет, но какой ценой… Поэтому действуем очень просто – видим (слышим) зомби – убегаем подальше, пока он нас не заметил.

Сосредоточиться стоит на собирании различных предметов и менеджменте инвентаря – рюкзак у персонажа не резиновый, весь полезный хабар в него просто не помещается. Оставить ли пустую фляжку? Сколько банок консервированного супа уйдет, пока не найдешь очередную нычку с едой? Есть ли в рюкзаке открывалка для консервов? Эти жизненноважные вопросы в Radiation City придется решать постоянно.

Максимум реализма

Герой страдает от всех неудобств, вызванных существованием в человеческой форме. Приходится следить за чувством голода и жажды. Протагонист может переохладиться и заболеть, подцепить какую-нибудь заразу или порезаться. Чтобы выжить, все эти до боли знакомые по реальной жизни проблемы нужно решать.

На старте зеленые новички жанра survival могут взроптать и не выдержать пресса проблем, которые настоящий выживальщик привык решать планомерно и без лишних сантиментов. Несколько часов придется потерпеть, чтобы быть вознагражденным попаданием в игровой ритм. Местная суровая игровая вселенная не терпит разнеженных казуалками геймеров, зато одаривает достойных действительно увлекательным геймплеем.

Блеск и нищета Radiaton City

Графически игра выглядит временами просто великолепно, но иногда ужасает визуальными огрехами. В целом пейзажи разработчикам удались откровенно хорошо, а вот внутри помещений графика могла быть заметно лучше, как и модели персонажей. А вот звук в Radiation City выше всяческих похвал – очень атмосферно.

Управление зажато и не очень удобно, в инвентаре дела получше, здесь работает привычный «тащи-и-бросай».

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Качественный survival на iOS.

Затягивающий геймплей.

Чернобыль, правдоподобная воссозданная Припять, зомби. Неудобное управление.

Графика в помещениях и модели персонажей могли быть лучше.

Встречаются баги. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Radiaton City – классическая игра в «выживальщика» в популярной атмосфере аварии на Чернобыльской АЭС (привет, «Сталкер»). Удовольствие в ней дается тяжким геймерским трудом. Утоляете ли вы жажду из фляжки с грязной водой, рубите некстати подвернувшегося зомби лопатой или отважно сражаетесь с местной игровой механикой – все эти нелегкие действия в итоге воздаются сторицей, даря недостижимое в других играх ощущение победы и острый вкус к жизни, пусть и в пределах игровой вселенной. Решительно рекомендуем всем ценителям жанра survival.

Radiation City: краткая справка об игре

Разработчик: Atypical Games Категория: survival, выживание, зомби-апокалипсис, постапокалипсис, "сталкер" Платформа: iOS 9.0+ (iPhone/iPad) Цена: 380 рублей Встроенные покупки: нет Реклама: нет Русский язык: есть Возрастной рейтинг: 12+ Размер: 2,5 гигабайта.

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