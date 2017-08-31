Battlejack: обзор социальной карточной РПГ с блэкджеком и троллями [Android и iPhone]

Новенькая игрушка Battlejack на Андроид и iOS от NEXON M, студии, известной благодаря отличным стратегиям DomiNations и Titanfall:Assault, предлагается погрузиться в волшебство почти классических карточных ролевых игр. Необычный гибрид РПГ и вариации блэкджека отлично смотрится и играется на смартфоне, увлекает разнообразием игровых ситуаций и сочной рисованной двухмерной графикой. В обзоре Battlejack подробно опишем, чем хороша и чем плоха эта бесплатная игра для смартфонов.

Гибридные игровые жанры процветают на Андроид и iPhone. Наверное, наибольший успех у головоломок, которые умело смешаны с несложными РПГ. Вообще, добавление механики РПГ (рост уровней, развитие умений, прокачка персонажа, повышающие характеристики предметы) почти в любую мобильную игру делает ее интересней минимум вдвое. В Battlejack разработчики решили смешать одну из самых популярных карточных игр, блэкджек, с РПГ-системой и пошаговыми боями.

Графика и звук

Визуально Battlejack смотрится на экране смартфона благодаря своему симпатичному мультипликационному графическому стилю на твердую пятерку с плюсом, настоящая «конфетка для глаз». Графика в игре полностью двухмерная, однако карте мира художникам удалось придать правдоподобную трехмерность благодаря теням.

Battlejack радует глаз яркими и сочными цветами, проработанными персонажами. С анимацией нет никаких проблем, все идет как по маслу.

На заднем плане звучит довольно стандартный для подобного жанра игр саундтрек, приглашающий окунуться в очередную порцию приключений. Звуковые эффекты также на высоком уровне, к ним претензий нет.

Геймплей и управление

Как и другие социальные РПГ, Battlejack разделен на локации, соответствующие уровню игрока, в каждой из которых есть несколько уровней различной сложности. Для прохождения уровня необходимо победить несколько волн врагов, а в конце ждет эпичная битва с боссом. Уровни придется расчищать в хронологическом порядке, за вход на каждый нужно расплачиваться запасом энергии (увы, увы). Если энергия кончилась, а ждать пополнения не хочется – ее можно мгновенно восстановить за кристаллы (местную премиум-валюту).

На поле боя сражаемся с последовательными волнами противников – от двух до четырех монстров за раз. Цель можно выбрать тапом, но даже если этого не сделать – ваше войско все равно атакует врагов. Полезно выбирать цель в случае, если нужно завалить самого мощного воина из вражеского отряда. Циферка под монстром показывает, сколько ходов осталось сделать до его ответной атаки.

В нижнем левом углу кнопка выдачи карт. Задача – набрать в сумме 21 или меньше очков. Чем блике к заветному числу, тем лучше. В случае перебора игрок просто пропускает ход, и инициатива переходить к противнику. У каждой карты есть цвет, атаковать может герой соответствующего цвета. Наносимый урон определяется ценностью карт. Кроме того, чем больше карт вы наберете за ход, тем выше будет множитель урона.

У каждого героя есть специальный навык, который можно активировать после заполнения соответствующего индикатора. Чтобы использовать «абилку», достаточно тапнуть на персонаже и выбрать подходящий навык. Это может быть атака повышенной мощности, нанесение серьезного увечья врагу или возможность вылечить собственный отряд.

Некоторые герои усиливают способности друг друга. К примеру, в начале игры можно воспользоваться синергией фей и друидов, чтобы получить от лечения более мощный эффект. Два героя, дополняющий друг друга в отряде, получают дополнительную способность каждый, что делает такие пары ценными боевыми двойками.

Проходя уровни, набираем опыт, что, в свою очередь, повышает общий рейтинг отряда. Однако, у героев есть своя собственная система уровней – они развиваются путем слияния с картами других персонажей. Карты можно раздобыть, захватывая их в битвах (просто побеждая врагов), однако за 1 волну можно захватить только 1 карту. Чтобы сохранить собранные в ходе прохождения уровня карты, следует победить финального босса. Довольно простая и логичная система.

Хотите наложить руки на более мощных героев? Добро пожаловать в местное «казино», где можно выиграть токены призыва редких или благородных персонажей. Токены можно получить с некоторой вероятностью из сундука, а сундук, в свою очередь, покупается через встроенные покупки. В противном случае придется тратить кристаллы, чтобы призвать мощного героя или перья (честь) для вызова благородных. Честь зарабатывается путем одалживания героев другим игрокам для участия битв, либо принятием запросов на добавление в друзья (мотивирует вовлекать всех знакомых в Battlejack).

В Battlejack есть зелья лечения, в битву с собой можно взять до трех штук. Между раздачей карт зелья можно использоваться в любое время, поэтому в критических случаях можно подлечиться склянками перед вражеской атакой.

В игре имеются гильдии, куда можно вступать, а также возможность добавляться в друзья. В конце концов, это же социальная РПГ. Члены гильдий имеют право ходить в рейды, где получают редкую добычу, недоступную для игроков-одиночек. Также гильдии помогают быстрее набирать опыт и сливать персонажей, чтобы выращивать мощных героев (от этого выигрывают все члены). Есть возможность сражаться на аренах с другими игроками, куда пускают прокачавшихся до 10 уровня.

Плюсы и минусы

Battlejack – уникальная карточная РПГ, где разработчики смешали здоровую ролевую механику с довольно азартной игрой в блэкджек. Стильная рисованная графика и увлекательный геймплей делают игрушку студии Nexon M привлекательной как для ценителей ролевых игр, так и для массы обычных игроков-казуалов, желающих приятно провести время или убить скуку качественной мобильной игрой. 2D-графика гарантирует, что Battlejack будет отлично работать даже на не самом мощном смартфоне. В игре масса контента, а социальный компонент и элемент удачи при игре в карты освежает игровой процесс, заставляя возвращаться в игру еще и еще.

К недостаткам можно отнести способ монетизации игрушки – это freemium, то есть игрок сталкивается с вездесущими таймерами. Энергию придется тратить на все, включая открывание бонусных сундуков, выдаваемых за прохождения уровня. Кроме того, количество слотов для сундуков ограчено, и их часто приходится просто «выбрасывать». Страдает и система прокачки персонажей – добывание подходящих карт предполагает «гринд», а это утомляет.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Сочная графика.

Удачный микс РПГ и блэкджека.

Русский язык. Много таймеров.

Система прокачки персонажей требует гринда.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Несмотря на недостатки (главным образом из-за freemium), Battlejack – отличная игрушка, смешивающая жанры РПГ и карточных игр в крепкий коктейль, оторваться от которого очень сложно. Рекомендуем, если freemium-природа этой игры вас не смущает, либо вы готовы тратиться на встроенные покупки.

Battlejack: краткая справка об игре

Разработчик: Nexon M Категория: РПГ, карточные, ролевые игры, блэкджек Платформа: iOS 9.0+ (iPhone/iPad), Android 4.4+ Цена: бесплатно, freemium Встроенные покупки: от 59 рублей (380 на iOS) Реклама: нет Русский язык: есть Возрастной рейтинг: 9+ Размер: 200 мегабайт.

Скачать бесплатно на Андроид, iPhone или iPad прикольную карточную РПГ Battlejack:

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