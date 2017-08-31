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Приложение Tinycards от Duolingo для изучения иностранных языков добралось до Android

31 августа, 2017

В Google Play было опубликовано приложение Tinycards, созданное популярным сервисом для изучения иностранных языков. Tinycards, первый проект Duolingo, запущенный параллельно с флагманским сервисом, вышло в виде приложения для iOS в 2016 году, а позднее появилась его веб-версия. Теперь учить иностранный можно и на Android, благодаря нативному и полностью бесплатному приложению.

Duolingo поясняет, что его пользователи создали более 200 000 колод карт для изучения иностранных слов. Тематики варьируются от географии и истории искусства, до персонажей популярнейшего сериала Игра Престолов и покемонов. Как и другие похожие приложения, в основе Tinycards лежит методика интервальных повторений, хотя некоторые алгоритмы взяты из основного сервиса и помогают приложению адаптироваться к прогрессу пользователей.

Учитывая международную популярность Duolingo, чья аудитория предпочитает Android, удивление вызывал запуск Tinycards исключительно на iOS. Около года потребовалось компании, чтобы выпустить версию приложения на Андроид. Впрочем, ожидание владельцев Android-устройств вознаграждено обширной библиотекой карточек, созданной за это время пользователями на iOS, где на старте было доступно всего несколько десятков наборов карт.

Приложение Tinycards на Андроид для изучения иностранных языков

Компания поясняет, что в ее распоряжении находятся весьма ограниченные ресурсы, а основным продуктом остается базовый сервис для изучения языков. Кроме того, представитель Duolingo заявил, что хорошего разработчика под Android очень трудно найти. В сентябре должна выйти локализованная версия приложения на испанском и португальском языках. О планах по выпуску русской версии приложения Duolingo не сообщает.

Скачать на АНдроид бесплатно приложение Tinycards

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Приложение Tinycards от Duolingo для изучения иностранных языков добралось до Android Приложение Tinycards от Duolingo для изучения иностранных языков добралось до Android
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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