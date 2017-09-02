Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Мессенджер Gem4me: 3 миллиона пользователей!

2 сентября, 2017

Мессенджер Gem4me для Android и iOS, с которым мы уже знакомили наших читателей ранее, преодолел новый рубеж - разработчики сообщили, что количество пользователей мессенджера превысило отметку в 3 миллиона, и на 28 августа составляет 3 004 813 человек! Аудитория мессенджера стремительно растет, и Gem4me имеет все шансы попасть в “высшую лигу”, наряду с мессенджерами, которые уже имеют многомиллионные аудитории.

Напомним, что базовый функционал мессенджера включает все элементы, которые необходимы сегодня современному пользователю для комфортного общения: групповые и индивидуальные чаты, группы, паблик-чаты с неограниченным количеством человек, голосовые сообщения, голосовая связь, отправка любых файлов, стикеров, геолокация.

Кроме того, Gem4me может похвастаться и уникальным функционалом - это быстрый и безопасный перевод денежных средств по всему миру (переводы осуществляются в мессенджере, а процедура занимает всего несколько секунд) и уникальный бот MakeMoneyBot, который предлагает всем пользователям зарабатывать деньги за продвижение различных приложений.

Мессенджер Gem4me на Android и iPhone: 3 миллиона пользователей!

Кроме того, в настоящее время завершается работа над Web-версией, и 7 сентября анонсировано масштабное обновление для устройств с системой iOS. Любители iPhone смогут установить полноценную версию с ботами и другим обновленным функционалом, который уже присутствует в версии для Android.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30950.html

Фотографии статьи:
Мессенджер Gem4me: 3 миллиона пользователей! Мессенджер Gem4me: 3 миллиона пользователей!
Все фото →


Другие новости и материалы по теме:
Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры