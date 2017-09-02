Мессенджер Gem4me: 3 миллиона пользователей!

Мессенджер Gem4me для Android и iOS, с которым мы уже знакомили наших читателей ранее, преодолел новый рубеж - разработчики сообщили, что количество пользователей мессенджера превысило отметку в 3 миллиона, и на 28 августа составляет 3 004 813 человек! Аудитория мессенджера стремительно растет, и Gem4me имеет все шансы попасть в “высшую лигу”, наряду с мессенджерами, которые уже имеют многомиллионные аудитории.

Напомним, что базовый функционал мессенджера включает все элементы, которые необходимы сегодня современному пользователю для комфортного общения: групповые и индивидуальные чаты, группы, паблик-чаты с неограниченным количеством человек, голосовые сообщения, голосовая связь, отправка любых файлов, стикеров, геолокация.

Кроме того, Gem4me может похвастаться и уникальным функционалом - это быстрый и безопасный перевод денежных средств по всему миру (переводы осуществляются в мессенджере, а процедура занимает всего несколько секунд) и уникальный бот MakeMoneyBot, который предлагает всем пользователям зарабатывать деньги за продвижение различных приложений.

Кроме того, в настоящее время завершается работа над Web-версией, и 7 сентября анонсировано масштабное обновление для устройств с системой iOS. Любители iPhone смогут установить полноценную версию с ботами и другим обновленным функционалом, который уже присутствует в версии для Android.

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