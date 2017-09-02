Обзор 5 приложений дополненной реальности для iOS 11, которая изменит многое

Следующая версия мобильной платформы iOS обещает сделать на iPhone массовыми приложения дополненной реальности (Augmented Realtiy, AR) благодаря программному пакету ARKit. Как покажет обзор этих приложений ниже, iOS-смартфон станем окном в новый мир, заполненный объектами, людьми и мечтами, бесшовно сосуществующими с реальным миром. Предлагаем познакомиться с пятеркой наиболее ярких приложений дополненной реальности, созданных с помощью ARKit. Скачать их можно будет после выхода iOS 11, который состоится в середине сентября.

В обзоре вас ждет демонстрация впечатляющих возможностей iPhone с новым ARKit: приложение от Ikea, позволяющее размещать виртуальную мебель прямо у себя в квартире; появление в нашей реальности очень голодной гусеницы и зомби из «ходячих мертвецов», которых можно убить оружием дополненной реальности или сделать сэлфи с выжившими.

Apple выходит на массовый рынок сервисов и приложений дополненной реальности не один. Собственную версию аналога ARKit для Android только что анонсировал Google.

Обзор впечатляющих AR-приложений для iOS 11: Ikea, Arise, Giphy World, The Walking Dead Our World и The Very Hungry Caterpillar AR.

IKEA

Приложение дополненной реальности на iOS 11, позволяющее разместить точные трехмерные копии диванов и кресел IKEA прямо в квартире. На старте каталог будет содержать около 2 000 предметов.

Тапаем по каталогу, чтобы выбрать нужный предмет интерьера. По первому тапу удобный диванчик начинает парить над вашим полом. Мебель в приложении можно вращать пальцем, а повторный тап «ставит» диван на пол. Цвета и текстуры полностью соответствуют реальной мебели в IKEA, а модели созданы на базе трехмерных образцов, отсканированных для обычного каталога фирмы.

Приложение смотрится волшебно, работает исключительно хорошо. Специалист IKEA поясняет, что им понадобилось чуть больше 2 месяцев на создание этого сервиса дополненной реальности. Разработка началась чуть раньше официального анонса ARKit.

Сервис дополненной реальности в приложении IKEA будет пока эксклюзивом для iOS, поскольку iPhone с выходом iOS 11 станет единственным массовым устройством с поддержкой AR. С момента старта разработки до создания первой рабочей версии IKEA потребовалось всего пара недель. Настоящий прорыв, которого так долго ждали производители и магазины мебели и других предметов интерьера.

Обзор приложения IKEA c AR-функционалом на видео:

Arise

Игра на iPhone от Climax Studio, помещающая масштабируемый трехмерный мир из древних руин прямо на обычный стол. Задача игрока – провести персонажа по лабиринту, не пользуясь традиционными методами управления в играх.

Смотрим на экран устройства как через видоискатель, чтобы с его помощью выравнивать перспективу различных маршрутов на пути персонажа. К примеру, чтобы закрыть провал, необходимо посмотреть на трехмерный путь четко в профиль, совместив кубик с соответсвующим квадратным товаром. Привычные органы управления на экране отсутствуют в Arise как класс, весьма интересная и многообещающая тенденция.

Глава студии Climax (30 лет в игровой индустрии) говорит, что перевод игры на рельсы дополненной реальности привлек его компанию, поскольку у ARKit обширная база совместимых устройств (читаем – более-менее современных iPhone и iPad). Потенциальный охват игр с применением дополненной реальности сотни миллионов, что весьма необычно для новой технологии, когда начинать приходится фактически с нуля.

Игровой процесс идеально подходит под мобильную платформу – игроку приходится двигаться вокруг виртуального трехмерного объекта, чтобы проходить уровни. Впрочем, некоторые сценарии использования дополненной реальности требуют привязки игрока с iPhone к одному месту. В Arise поиграть в метро или автобусе вряд ли получится.

Видео-обзор AR-игры Arise на iPhone

GIPHY world

Приложение позволяет размещать гифки в трехмерном пространстве, делиться получившимися видео или даже полными роликами с элементами дополненной реальности с друзьями, у которых также установлено приложение. Получатели могут добавить свои гифки и передать улучшенное видео дальше. На созданием совместного ролика с гифками могут работать неограниченное число людей.

Приложение работает очень просто. Выбираем гифку и «бросаем» ее в реальный мир там, где хочется. В каталог гифки тащтельно отбирается, редакторы следят, чтобы у них был прозрачный фон. Впрочем, никто не запрещает добавить в необычный ролик любую старую гифку.

Каждый созданный ролик получает уникальный адрес, его можно послать друзьям, которые добавят что-то новое и передадут дальше. Симбиоз гифок с дополненной реальностью выглядит логично и понятно, однако добавление возможности делиться и дорабатывать созданный другими AR-ролик вносит глоток освежающего воздуха.

Глав по дизайну в GIPHY заявляет, что как и другие приложения студии, оно останется бесплатным, однако рекламодатели предоставят некоторый контент для него.

Приложение открывает дверь в новую социальную дополненную реальность, которая пока развивается, но выглядит многообещающе.

Обзор приложения GIPHY World на видео:

The Walinkg Dead: Our World / «Ходячие мертвецы: наш мир»

Зомби-шутер с геолокацией, предлагающий уничтожать зомби в мире дополненной реальности с помощью различного оружия. Демонстрация игры выглядит впечатляюще – зомбаки высокого разрешения смотрятся реалистично на фоне реального мира, атакуют с разных сторон, заставляя игрока крутиться и уворачиваться.

Прогресс в игре заключается в спасении выживших, дающих дополнительные возможности. В числе специфических «фишек» AR – канализационные люки, появляющиеся на земле. Из них периодически лезут зомби, что освежает и без того необычный геймплей «Ходячих мертвецов» с элементами дополненной реальности. Игра создана Next Games при сотрудничестве с AMC.

В AR-версии «Ходячих мертвецов» есть дополнительные прикольные «фишечки» - можно поставить выжившего в одну из поз, стать рядом с ним и сделать сэлфи. Классная возможность. Дополненная реальность на iPhone поможет брендам и IP перенести знаковых персонажей из виртуальности в реальность, чего ранее не было.

Обзор AR-игры «Ходячие мертвецы» на видео

The Very Hungry Caterpillar AR

Приложение переносит популярную детскую книжку про «очень голодную гусеницу» в мир дополненной реальности. Достаточно запустить приложение и навести iPhone на какой-нибудь объект в реальном мире. В демке мы видим, как главный персонаж вылупляется из яйца (это гусеница-то!) на фоне волне обычного газона, а затем на нем вырастают небольшие яблони со стремительно созревающими яблоками. Милое и симпатичное AR-приложение ровно с той степенью интерактивности, которая подходит для маленьких детей. Как и в Arise, упоминаемом выше, в «гусенице» нет привычных органов управления на экране, что еще один плюс для детей.

Создатели приложения, протестировав его вместе с детьми, увидели, что юные пользователи подносят телефон близко к глазам, поэтому разрешение текстур на гусенице и других объектах пришлось увеличить, чтобы модели хорошо выглядели даже на близком расстоянии.

Теперь, когда ARKit позволяет захватить любой пейзаж и запоминает расположение объектов, даже если пользователь ушел от первоначального положения на 10-15 метров и вернулся обратно, разработчики интерактивных историй с элементами дополненной реальности наконец-то смогут развернуться по-настоящему. Любая поверхность становится книгой и может рассказать историю.

Видео-обзор The Very Hungry Caterpillar в дополненной реальности:

Обзор самых интересных AR-приложений заканчиваем на этом, следующая часть – уже на экранах ваших iPhone и iPad после выхода iOS 11 с ARKit. Apple традиционно не сообщает точной даты релиза, однако стоит ожидать презентации iOS 11 13-го сентября, а через пару недель новую версию операционной системы с расширенными возможностями дополненной реальности можно будет скачать на свой смартфон.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30951.html