Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android]

Концерн «Калашникова» только планирует представить огромных боевых роботов, а бравые парни из Azur Games (гонки Top Cars Drift Racing) уже создали собственных, пусть и виртуальных, но от этого не менее брутальных. Москву-сити сотрясают взрывы ракет, шипение прожигающих металл лазеров и свист крупнокалиберных снарядов. Забудьте про «танки», отложите ММОРПГ, удалите тайм-киллеры. Пришло время боевых человекоподобных роботов. В обзоре Robot Warfare на Android расскажем, почему эту игру нужно немедленно скачать.

Управлять гигантским человекоподобным роботом, оснащенным мощной ракетницей, крупнокалиберным пулеметом или боевым лазером — мечта доброй половины мужского населения нашей страны. Игра Robot Warfare — ее исполнение, причем весьма качественное, за исключением разве что мелких недочетов. Добро пожаловать в постапокалиптическую Москву-сити, где в бескомпромиссной схватке сошлись многотонные боевые машины смерти.

Графика и звук

Карта пока в игре одна, но она сделана тщательно и с любовью, проработана просто отлично. Это знакомый многим пейзаж Москвы-сити. Конечно, карта не копирует реальность в точности, но вы будете чувствовать себя как дома, умилительно разглядывая знакомые панельные дома, соседствующие с суперсовременными небоскребами.

На максимальных настройках графики игроков ждут не только детализированные текстуры, но и масса мелких подробностей — вот выбитые ракетами в далеком небоскребе окна, из которых идет дым; а там мелькнуло графитти на стене; с рельсов сошел поезд, за вагонами которого так удобно прятаться от вражеского огня.

Постапокалиптический пейзаж с барражирующими по нему огромными роботами — завораживающее зрелище, главное не забыть в настройках выставить графику на максимум, если игра не сделала этого самостоятельно.

Роскошные пейзажи, это, конечно, хорошо. А что же сами роботы? Вторая составляющая успеха любого шутера с мощной военной техникой — ее правдоподобный внешний вид.

Боевые роботы в Robot Warfare созданы явно со знанием дела — ими можно полюбоваться в гараже. Множество мелких, но функциональных деталей подчеркивают, что перед нами — настоящая военная техника, а не фантазии художника. Проще говоря, роботы выглядят просто эпично. Жаль, что нет возможности погулять на своем личном роботе по ангару, пострелять по мишеням (они присутствуют, кстати). Будем надеяться, что волшебники из Azur Games дадут нам такую возможность с очередным обновлением.

В Robot Warfare больше десятка действительно отличающихся друг от друга боевых роботов с разными типами вооружения и дизайном. Похвальное разнообразие, стимулирующее к зарабатыванию в боях серебра и золота на покупку робота помощнее.

Спецэффекты взрывов, работы лазеров и ракетниц выполнены достойно – экран заливает море огня и ярких вспышек, заволакивает дымом подбитых роботов и прочими радующими глаз любого геймера эффектами.

Управление и игровой процесс

Целых пять игровых режимов ждут будущих водителей боевых роботов в Robot Warfare:

« Битва с ботами » - отражаем волны автоматических роботов, тренируем скилл управления, зарабатывает немного опыта и денежек.

» - отражаем волны автоматических роботов, тренируем скилл управления, зарабатывает немного опыта и денежек. « Командные бои » - сражения до 5x5 игроков в онлайне. За опытом, деньгами, славой и фаном – сюда.

» - сражения до 5x5 игроков в онлайне. За опытом, деньгами, славой и фаном – сюда. « Смертельная битва » - старый-добрый дефматч, где все утюжат друг друга из тяжелой артиллерии, каждый сам за себя.

» - старый-добрый дефматч, где все утюжат друг друга из тяжелой артиллерии, каждый сам за себя. « Захват точек » - командный режим, в котором побеждает взвод БЧР, удержавший больше всего точек.

» - командный режим, в котором побеждает взвод БЧР, удержавший больше всего точек. «Своя игра» - уютные пострелушки с друзьями.

Последние три режима пока недоступны, ведь Robot Warfare еще не доведена до стадии финального релиза, работа кипит. Однако, погрузиться в мир нешуточных сражений следует уже сейчас, пока есть возможность понатореть в битвах, накопить опыта и купить самых мощных роботов.

Матчи пятиминутные, пролетают незаметно. Карта достаточно большая, чтобы на ней можно было развернуться командам по пять игроков, но не слишком – играть можно и против одного противника.

Управление внятное – слева джойстик движения, справа – перезарядка основного оружия, кнопка активации дополнительного, более мощного (ракета, лазер), а в самом низу расположилась кнопка приближения для прицельной стрельбы. Наконец, в нижнем правом углу есть кнопка прыжка, ведь боевые роботы оснащены ракетными двигателями.

Последняя кнопка кардинально меняет геймплей, это настоящая находка разработчиков, если сравнивать Robot Warfare с теми же танками. У сражений появляется третье измерение – высота, которую можно менять мгновенно. Тап по экрану – и ваш робот взмывает вверх, уходя от вражеского залпа. С помощью прыжков можно оперативно менять позицию, молниеносно занимать стратегические высоты, перепрыгивать через препятствия. Прыгающий боевой робот – это эпично. Кузнечиком, впрочем, прыгать не дают – ракетному двигателю требуется 2-3 секунды на «остывание».

Апгрейды боевых роботов продуманные, но ожидаемые – инкрементальные улучшения брони, скорости, высоты прыжка (за золото и серебро), а также основных характеристик оружия (за шестеренки). Улучшения оружия еще и модификатор вероятности имеют. Понятно, что все чудесно и быстро апгрейдится, если вы решили раскошелиться на встроенные покупки. Иначе путь к самому мощному роботу будет долог и труден.

Однако, инкрементальная природа апгрейдов дает возможность не желающим платить игрокам вполне комфортно чувствовать себя за джойстиком управления даже самого первого боевого робота, выдаваемого бесплатно.

Плюсы и минусы

Роскошная детализированная карта Москва-сити, бесподобно прорисованные боевые роботы, классные спецэффекты, масса апгрейдов, удобное управление, жаркие и быстрые бои, пять режимов – чего еще можно хотеть от онлайн-шутера в жанре симулятор мощных военных машин? Разве что отсутствия рекламы и встроенных покупок, но тогда разработчик быстро разорится и проект закроется.

Минусы как таковыми называть языка не поворачивается, скорее, это пожелания. Душа требует дополнительных карт, возможности погонять боевого робота по ангару или полигону, чтобы рассмотреть его во всех подробностях, а также опции покраски роботов в собственный цвет.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Крышесносящая графика.

Эпичные боевые роботы.

Полностью на русском и от русских разработчиков.

Постапокалиптическая Москва-сити. Всего одна карта (пока).

Пока доступны не все игровые режимы.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Robot Warfare – ураганный онлайн-шутер с огромными эпичными человекоподобными роботами. Восхитительная графика, живой онлайн, многообразие игровых режимов. Все мелкие недочеты Azur Games наверняка исправят в самом ближайшем будущем. Качай Robot Warfare на Андроид, чтобы получить возможность прокачать собственного боевого меха быстрее других.

Robot Warfare: краткая справка об игре

Разработчик: Azur Games Категория: Онлайн-шутер, стрелялка, симулятор боевых роботов Платформа: Android 4.1+ Цена: бесплатно, freemium Встроенные покупки: от 75 рублей Реклама: есть Русский язык: есть Возрастной рейтинг: 7+ Размер: 270 мегабайт

Скачать бесплатно на Андроид эпичный онлайн-шутер Robot Warfare с боевыми роботами:

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