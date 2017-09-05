Приложение ProTube удалено из App Store из-за жалоб Google

iOS-приложение, доступное в App Store в течение целых трех лет, было все-таки удалено Apple из App Store после, как предполагается, продолжительного давления со стороны Google. ProTube – популярный альтернативный клиент YouTube. Как сообщает его разработчик, владелец видеосервиса направил Apple жалобу о нарушении приложением условий использования сервиса более года назад. Похожие запросы на удаление, как сообщается, Apple получил и относительно других сторонних клиентов YouTube для iPhone и iPad.

В конце концов Google настоял, что создатель приложения ProTube сделал его бесплатным и заблокировал все его значимые функции, такие как проигрывание видео фоном и режим «только аудио». Так сторонний клиент стал бы бессмысленным на фоне официального приложения YouTube от Google. Отметим, что у Google есть платный сервис YouTube Red, предлагающий похожий функционал за ежемесячную абонентскую плату.

Разработчик приложения сообщил о попытках договориться с Google, однако общение по его словам оказалось «слишком затрудненным», на вопросы он не получил прямых ответов. Компания угрожала подать иск в суд, а пока длилась бы тяжба, Google отключил бы ProTube от API YouTube и сервис перестал бы работать для уже заплативших за приложение пользователей.

Создатель ProTube решил, что блокировка приложения в App Store – лучшее решение спора. Так Google избавится от конкурента, а платные пользователи ProTube смогут продолжить пользоваться функционалом, за который они заплатили.

Приложение ProTube 1 по-прежнему доступно в Cydia, неофициальном магазине iOS-приложений для iPhone и iPad с джейлбрейком. Вторая, более свежая версия ProTube, в Cydia не появится, поскольку разработчик решил не размещать ее, пояснив, что покупки в App Store нельзя перенести в Cydia, а Google тогда сможет все-таки подать в суд. Кроме того, число iOS-устройств с джейлбрейком сравнительно невелико.

Разработчики приложений нередко жалуются, что правила App Store часто применяются далеко не в их пользу, поэтому на магазин приложений нельзя полагаться как на надежный источник дохода. В прошлом месяце группа из 28 китайских разработчиков подала жалобу на Apple в антимонопольную службу.

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