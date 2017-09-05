Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Приложение ProTube удалено из App Store из-за жалоб Google

5 сентября, 2017

iOS-приложение, доступное в App Store в течение целых трех лет, было все-таки удалено Apple из App Store после, как предполагается, продолжительного давления со стороны Google. ProTube – популярный альтернативный клиент YouTube. Как сообщает его разработчик, владелец видеосервиса направил Apple жалобу о нарушении приложением условий использования сервиса более года назад. Похожие запросы на удаление, как сообщается, Apple получил и относительно других сторонних клиентов YouTube для iPhone и iPad.

В конце концов Google настоял, что создатель приложения ProTube сделал его бесплатным и заблокировал все его значимые функции, такие как проигрывание видео фоном и режим «только аудио». Так сторонний клиент стал бы бессмысленным на фоне официального приложения YouTube от Google. Отметим, что у Google есть платный сервис YouTube Red, предлагающий похожий функционал за ежемесячную абонентскую плату.

Разработчик приложения сообщил о попытках договориться с Google, однако общение по его словам оказалось «слишком затрудненным», на вопросы он не получил прямых ответов. Компания угрожала подать иск в суд, а пока длилась бы тяжба, Google отключил бы ProTube от API YouTube и сервис перестал бы работать для уже заплативших за приложение пользователей.

Приложение ProTube - альтернативный клиент YouTube для iPhone и iPad

Создатель ProTube решил, что блокировка приложения в App Store – лучшее решение спора. Так Google избавится от конкурента, а платные пользователи ProTube смогут продолжить пользоваться функционалом, за который они заплатили.

Приложение ProTube 1 по-прежнему доступно в Cydia, неофициальном магазине iOS-приложений для iPhone и iPad с джейлбрейком. Вторая, более свежая версия ProTube, в Cydia не появится, поскольку разработчик решил не размещать ее, пояснив, что покупки в App Store нельзя перенести в Cydia, а Google тогда сможет все-таки подать в суд. Кроме того, число iOS-устройств с джейлбрейком сравнительно невелико.

Разработчики приложений нередко жалуются, что правила App Store часто применяются далеко не в их пользу, поэтому на магазин приложений нельзя полагаться как на надежный источник дохода. В прошлом месяце группа из 28 китайских разработчиков подала жалобу на Apple в антимонопольную службу.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30953.html

Фотографии статьи:
Приложение ProTube удалено из App Store из-за жалоб Google Приложение ProTube удалено из App Store из-за жалоб Google
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: AppleInsider  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android] Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android]
Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Приложения VPN заблокированы в App Store Китая Приложения VPN заблокированы в App Store Китая
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android] Robot Warfare: обзор эпичного онлайн-шутера с боевыми роботами [Android]
Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера Игра «Слова онлайн» на Андроид: обзор интеллектуального тайм-киллера
Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI на iPhone: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab
ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25) ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-25)
Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017