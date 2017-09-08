Удалением приложений из App Store недовольно все больше разработчиков из Китая

В китайском комьюнити создателей приложений для iOS растет недовольство действиями Apple. Вторая группа разработчиков подала жалобу в антимонопольный комитет, причиной которой стало масштабное удаление приложений из App Store. Apple начала войну с незаконными по ее мнению приложениями в 2016 году.

В августе пекинская юридическая компания Dare & Sure подала первую жалобу на Apple в китайский антимонопольный комитет от группы из 28 китайских разработчиков приложений. Теперь их общее число выросло до более полусотни. Вторая жалоба подана фирмой из Ченджу от лица еще 23 разработчиков.

«Мы объединились, чтобы бороться за справедливое отношение к китайским разработчикам приложений», - говорится в жалобе, направленной регуляторам Китая.

Apple прокомментировал первую жалобу так: «У App Store есть правила, который опубликованы и применяются к разработчикам приложений в любой стране. Мы также соблюдаем местные законы».

Точно неизвестно, сколько разработчиков пострадали от расчистки App Store. В прошлом «яблочная» компания уже удаляла десятки тысяч приложений за раз. Apple не сообщает, сколько точно китайских приложений удалено. Исследовательская компания ASO 100 говорит об 1 миллионе. Впрочем, некоторые приложения, учитывающиеся в статистике, были удалены самими разработчиками, а не Apple.

В App Store сейчас более 2 миллионов приложений. Apple сообщает, что работает с 1,8 млн разработчиков из Китая. «Поднебесная» - ключевой рынок для «яблочной» компании по показателю выручки, сообщает исследовательская компания IDC.

Обе жалобы обвиняют Apple в злоупотреблении контролем над App Store, единственным официальным магазином приложений для iPhone, удаляя из него программы без веских причин. Разработчики в Китае сообщают, что часто они даже не получали предупреждения перед тем, как приложения удалялось. Также, от Apple не удавалось получить внятного ответа, почему именно случился «бан». Соответственно, создатель приложений не мог исправить ситуацию, не зная причину удаления.

Многие разработчики жалуются, что Apple удаляет «копии» приложений, хотя на деле они созданы для разных регионов и/или аудиторий. Остается неясным, как компания отличает «оригинал» от «копии».

«У Apple была хорошая репутация», - говорит один из китайских разработчиков, - «Однако их недавнее поведение, включая несправедливое отношение к создателям приложений из Китая, ее подорвало».

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