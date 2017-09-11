iOS 11 «убьет» все 32-битные приложения: как узнать, какие перестанут работать

Apple готовится представить очередной iPhone, а вместе с ним свет увидит и следующая версия мобильной операционной системы – iOS 11. Новая версия несет смерть приложениям для iOS с 32-битной архитектурой. Отсутствие ее поддержки означает, что некоторые любимые игры и приложения, установленные на вашем iPhone или iPad, попросту перестанут работать. Что делать и как узнать, от чего придется отказаться с переходом на iOS 11, читайте в статье ниже.

Сколько приложений пойдут под нож с iOS 11

По данным Sensor Tower, порядка 200 000 приложений в App Store не совместимы с iOS 11. Это примерно 8% от общего числа приложений для iPhone и iPad в мире. Согласно информации старшего мобильного аналитик в Telsyte, около 1,2 млн пользователей iPhone до сих пор имеют модели, которые нельзя обновить до 64-битной операционной системы.

Первый 64-битный iPhone Apple выпустил в 2013 году, модель 5S. С начала 2015 года все приложения, размещаемые в App Store, должны были в обязательном порядке поддерживать 64-битную архитектуру. Два года на обновление своего приложения — это более чем приличный срок, отведенный яблочной компанией разработчикам на выпуск совместимых с 64-разрядной iOS версий приложений и игр.

Отказ от поддержки 32-битных приложений с iOS 11 отличная возможность навести порядок в App Store и очистить его от устаревших и заброшенных разработчиками программ. Разработка приложений сейчас упростилась до предела, поэтому в них нет недостатка. Даже если из App Store исчезнет около 20% приложений, пользователи вряд ли это заметят.

Зачем потребовалось отказываться от 32-битных приложений? В теории переход на 64-битную архитектуру объясняется приростом быстродействия. 64-разрядный процессор может обработать больше данных за раз, чем 32-битный. Похожая миграция давно произошла в мире обычных компьютеров.

Какие приложения перестанут работать в iOS 11

Пользователи могут не беспокоиться за самые популярные приложения вроде Facebook, ВКонтакте, Instagram и так далее. Их разработчики тщательно следят за требованиями Apple и давным-давно перешли на 64 бита.

Под нож iOS 11, впрочем, пойдет вирусный хит 2013 года, знаменитая игра Flappy Bird. Скачать из App Store ее и так уже нельзя, но если она была у вас установлена на iPhone или iPad, то после обновления до iOS 11 она перестанет работать. Также под угрозой приложения, которые вы скачали давным-давно, но открывали всего несколько раз. Может оказаться, что разработчики либо удалили их из App Store (как Flappy Bird), либо просто прекратили выпускать для них обновления.

К примеру, у одного из пользователей после обновления до iOS 11 перестало работать приложение для оплаты товаров в торговых автоматах, которым тот часто пользовался.

По данным аналитиков Sensor Tower, больше всего 32-битных приложений в категориях «Игры» и «Образование». Мобильные геймеры после перехода на iOS 11 могут лишиться своих любимых ретро-игр на iOS.

Если вы обновились до 10-й версии iOS, то могли заметить предупреждение, появляющееся после запуска устаревшего приложения. Оно гласит, что приложение X устарело, и без обновления на iOS 11 работать не будет. Это означает, что программа 32-битная и не поддерживается новой версией мобильной операционной системы для iPhone и iPad.

Как узнать, какие из установленных на iPhone приложений не будут работать с iOS 11

Узнать, какие приложения на вашем iPhone или iPad не поддерживают 64-битную архитектуру и перестанут работать после обновления до iOS 11, довольно просто. Необходимо сделать следующее.

Открыть раздел «Основные» в настройках iPhone или iPad

Зайти в «Об этом устройстве»

Найти строчку «Программы» и тапнуть по ней.

Если строчка «Программы» активна, то на экран будет выведен список приложений, несовместимых с iOS 11. Они не будут работать после установки новой версии iOS без обновлений до 64-битной версии.

Если пункт «Программы» неактивен (по тапу на него ничего не происходит), то все приложения и игры на iPhone или iPad поддерживают 64-битную архитектуру и iOS 11, беспокоиться не о чем.

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