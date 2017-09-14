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Приложение Bonfire для групповых видеочатов тестирует Facebook

14 сентября, 2017
Приложение Bonfire для групповых видеочатов тестирует Facebook

Сообщения об отдельном приложении для групповых бесед с видео от Facebook появились еще в июле, а теперь Bonfire был замечен в голландском App Store. Сервис от социальной сети Цукерберга очень похож на аналогичное приложение Houseparty для многопользовательских видеочатов. Приложение позволяет не только общаться в группах по видеосвязи, но и применять эффекты как в Snapchat, а также делится фотографиями в Instagram, Facebook и Messenger.

Друзья, добавленные в чат в приложении Bonfire получат уведомление в мессенджере Facebook (также отдельное приложение). После подключения к чату, можно менять настройки отображения видеопотоков бесед — все пользователи занимают на экране равную площадь, либо приоритет отдается одному человеку.

В Нидерландах приложение Bonfire было загружено около 2 000 раз, продемонстрировав хорошие показатели удержания пользователей.

Приложение Bonfire вписывается в недавно анонсированную Facebook стратегию «построения комьюнити и объединения людей по всему миру». Оно может стать более успешным сервисом, чем практически забытые Facebook Stories. Пока неизвестно, когда приложение будет доступно массовым пользователям, если будет вообще.

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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
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