IOS 11: как отключить уведомления об обзорах на приложения

Запросы на обратную связь, отсылаемые разработчиком приложения и неожиданно появляющиеся на экране iPhone – одна из самых раздражающих особенностей мобильной экосистемы Apple. Оставить отзыв и поставить оценку приложения пользователь готов только тогда, когда ему действительно это нужно. Наконец-то, благодаря iOS 11, можно отключить навязчивые запросы на обзор приложения, некстати появляющиеся на экране iPhone или iPad.

Полезная опция отключения уведомлений с запросами на обзор появилась чуть раньше выхода iOS 11, в бета-версии iOS 10.3, однако до финального релиза она не дожила. Чтобы отключить push-уведомления с предложением оставить отзыв о приложении в App Store, следует сделать следующее:

Открываем «Настройки».

Ищем раздел «iTunes & App Store».

Отключаем опцию «Оценки и отзывы в приложениях».

Вот и все, более приложения на iPhone просьбами оценить себя в App Store вас не побеспокоят. Теперь большинство непрошеных уведомлений будут заблокированы, если разработчики приложений используют новый SKStoreReviewController API для управления стандартизированными всплывающими окнами. Новый API вводит ограничение на количество таких запросов на обзор — не более трех в год для каждого приложения. Три уведомления в год — можно и потерпеть, но если вы регулярно пользуетесь десятком-другим программ, то запросы могут раздражать.

Если разработчик приложения использует отличный от указанного выше способ активации уведомлений, то даже несмотря на их отключение в настройках iOS 11, вы все-таки можете получать раздражающие послания. К счастью, новый API уже стал обязательным к использованию для разработчиков, поэтому вероятность появления на экране вашего iPhone таких всплывающих запросов невелика.

Система оценок и отзывов в приложениях для iOS позволяет оценивать приложения, не заходя в App Store. Теперь отставить отзыв о приложении стало проще простого, а лимит на три уведомления в год избавит пользователей от разработчиков, бомбардирующих запросами на обзор после каждого мелкого апдейта. В любом случае, iOS 11 позволяет полностью избавиться от запросов на обзоры приложений.

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