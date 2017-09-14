Hydrate Now: обзор приложения, которое спасет от жесткого похмелья [iPhone]

Каждое субботнее утро обезвоженные и обессиленные широкие народные массы ворочаются в постели, свет неумолимо бьет в их глаза, а организм пытается справиться с интоксикацией. Эх, если бы существовало приложение от похмелья... Теперь оно есть! Встречайте Hydrate Now для iPhone, обещающее избавить вас от проявлений по-настоящему жесткого похмелья. Обзор этого приложения на iOS расскажет, как оно работает.

В основе приложения лежит довольно простой физиологический принцип, хотя многим и неизвестный. Никакого волшебства, магии и шарлатанства. Только наука и любимый iPhone. Hydrate Now начнет бомбардировать вас push-уведомления о необходимости выпить во время очередной вечеринки. Но не алкоголь, а воду или сок. Любой напиток, не содержащий этиловый спирт. Впрочем, разберем концепцию приложения от похмелья подробней.

Как избежать похмелья: с приложением на iPhone и без него

Увы, но единственный надежный способ избежать похмелья — не употреблять алкоголь. Такие вершины духа доступны только избранным, а простым смертным стоит обратиться к физиологии. Большинство специалистов рекомендуют перед возлияниями хорошо поесть. В процессе вечеринки важно чередовать порции алкоголя с водой, соком или чаем.

Похмелье вызывают множественные факторы, включая недостаток сна и бешеные флюктуации содержания сахара в крови рано утром, однако основной «виновник» - и причина, по которой ваше сердце так стучит на утро после вечеринки, а во рту «кошки нагадили» - дегидрация, т. е. обезвоживание организма. В самом начале возлияний жажды вы можете и не чувствовать, однако после пары бокалов или рюмок организм начинает терять запасы воды быстрее, чем вы успеваете их пополнять.

Именно поэтому важно пить воду при употреблении алкогольных напитков. В противном случае утром вы будете напоминать воскрешенный некромантом труп, когда обезвоживания вступит в наиболее острую фазу.

Конечно, когда вы узнали об этом в трезвом состоянии, эти рекомендации кажутся вполне выполнимыми. Подумаешь — достаточно всего лишь перемежать порции алкоголя порциями воды. Но на практике, когда половина бутылки уже пуста, соблюдать советы значительно сложнее. Можете провести эксперимент самостоятельно. Джейкоб Каталано, канадский разработчик приложений, называет эту ситуацию «классической уловкой-22», поэтому он и создал приложение Hydrate Now. Джейкоб — душевный парень, поэтому его виртуальный «похмельный» консультант полностью бесплатный.

Приложение Hydrate Now: верный iPhone спасет от тяжелого похмелья

Как говорится в описании программы в App Store, «Алкоголь — это весело, но похмелье зло». Как же работает это великолепное приложение? Оно просто забрасывает вас десятками пуш-уведомлений, раздражая и убеждая выпить воды.

Перед возлиянием пользователь приложения должен указать, сколько воды следует выпить, чтобы избежать обезвоживания организма отрезвляющим утром (в отличие от других похожих приложений, Hydrate Now не рассчитывает объем жидкости автоматически). После ввода этой информации нужно указать частоту уведомлений — от одного раза в пять минут до сотни, в зависимости от того, насколько лихо вы решили расслабиться. После перехода в горизонтальное положение, можете отключить уведомления, залогинившись в приложении и тапнув по домашнему экрану.

Каталоно говорит, что знает о существовании десятков приложений, предупреждающих обезвоживание, но его программа «заточена» под ликвидацию последствий употребления алкоголя и помогает бороться именно с похмельных синдромом. «Я выяснил, что лучший способ добиться выполнения рекомендаций — бомбардировать пользователя невероятным числом уведомлений, напоминающих, что нужно выпить воды», - поясняет разработчик Hydrate Now.

Все гениальное просто, хотя не факт, что в разгар вечеринки вам поможет даже Hydrate Now, несмотря на сотни уведомлений. Однако, современный человек и минуту не может обойтись без драгоценного смартфона, поэтому этот оригинальный способ предотвратить жесткое похмелье вполне может сработать.

Вердикт

Hydrate Now — приложение, ценность которого вы сможете понять только после действительно серьезных возлияний. Не призываем прямо сейчас бежать и тестировать его на себе. Повторимся, что лучший способ избежать похмелья — не употреблять алкоголь. Правда, доступен он только титанам духа, а для простых смертных внизу ссылка на скачивание приложения. Hydrate Now можно установить бесплатно на любой iPhone с iOS 10 и выше. Возрастное ограничение — 17+.

Скачать бесплатно на iPhone приложение Hydrate Now от похмелья:

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