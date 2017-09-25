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Казуальная игра Flappy Bird: прощаемся с вирусным хитом на iPhone

25 сентября, 2017
Казуальная игра Flappy Bird: прощаемся с вирусным хитом на iPhone

О взорвавшем мир казуальных игрушек бестселлере Flappy Bird от разработчика-одиночки из Вьетнама давно не было слышно. Феномен 2014 года на одном-единственном баннере зарабатывал 50 000 долларов в день, а скачать игру бесплатно на iPhone или Android можно было в официальном магазине. Разработчик, впрочем, довольно быстро удалил ее из App Store и Google Play, а теперь, с выходом iOS 11, Flappy Bird не смогут запустить и те, кто успел скачать Flappy Bird.

После обновления своего iPhone или iPad до iOS 11, играть во Flappy Bird не получится. Дело в том, что 11-я версия мобильной операционной системы Apple не поддерживает 32-битные приложения. Разработчики должны выпустить специальный апдейт для совместимости с 64-битной архитектурой, однако создатель казуальной игры Flappy Bird решил похоронить эту феноменальную аркаду.

Разработчик бесплатной игрушки сделал в Facebook свежую запись на эту тему, кратко пояснив, что на iOS 11 она работать не будет. Он поблагодарил игроков за поддержку в течение четырех лет, ничего не сказав о возможном выпуске обновления для совместимости с новой iOS.

Разработчик Flappy Bird удалил игру из Google Play и App Store еще в 2014 году, пояснив, что чувствует вину. Он хотел сделать легкую казуальную забаву, образец среди бесплатных игрушек на телефон. Однако, когда Flappy Bird стала настоящим пагубным пристрастием для многих игроков, ее создатель решил ее удалить. Оригинал так никогда и не вернулся в официальные магазины приложений.

Вы по-прежнему можете играть в Flappy Bird онлайн у нас на сайте. На iPhone без джейлбрейка ее загрузить уже больше нельзя. Другие казуальные игры скачать бесплатно на телефон можно в нашем каталоге: есть классные «бегалки», «стрелялки», «поиск предметов», «настолки», а также такие хиты, как «Сокровища Монтесумы», «Веселая ферма», «Как достать соседа».

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30959.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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