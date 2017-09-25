Шансы сделать успешное приложение на iPhone или Android практически равны нулю

Каждый год мобильные аналитики публикуют внушающие уважение цифры о состоянии рынка приложений. 90 млрд загрузок приложений на Android и iOS в 2016 году, а выручка разработчиков выросла на ошеломляющие 40%. Однако, в индустрии не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Если у вас появилась отличная идея или концепция для приложения, способная монетизироваться даже за счет небольшой доли этого огромного рынка и сделать вас миллионерами, то вы мыслите очень наивно. Дохода от приложения не хватит даже на приличную жизнь, не говоря уже о каких-то миллионах.

В 2015 году 60 процентов разработчиков приложений зарабатывали меньше, чем 500 долларов в месяц. Более ранняя статистика (а со временем она вряд ли меняется в лучшую для создателей приложений сторону) показывает, что 80% разработчиков не смогли превратить свое дело в работающий бизнес. Но как же рост доходов разработчиков, спросите вы. Ведь статистика не лжет. Все верно, выручка приложений растет, однако Google Play и App Store отдают предпочтение крупных игрокам, и разрыв доходов только растет, хотя число барьеров к выходу на этот рынок только сокращается. В конце концов, всего за 124 доллара вы можете получить доступ к магазинам Google и Apple с их десятками (а скоро и сотнями) миллиардов загрузок приложений.

Дело в том, что барьеры просто появляются на других этапах функционирования этого рынка, а обостряющаяся конкуренция заставляет разработчиков еще яростней бороться за как можно большую долю.

Все дело, по сути, сводиться к одному-единственному барьеру: чтобы ваше приложение пользователи хотя бы увидели, необходимо потратить весьма солидные средства.

Помните рекламу Game of War с Кейт Аптон? Эта игра приносила своему разработчику, студии Machine Zone, порядка $1 миллиона в день. Однако, рекламная кампания обошлась в сумасшедшие $40 млн .

Находимость приложений в магазинах низка как никогда, о чем не знают многочисленные разработчики и предприниматели, стремящиеся на этот рынок. Как поясняет Джон Динсмор, исследователь рынка мобильных приложений из государственного университета Райта, многие разработчики, занимающиеся созданием приложений в дополнение к основной работе, просто не имеют бюджетов для конкуренции с серьезными студиями, однако они верят в меритократический рынок и вирусное распространение. То есть, если у вас качественное приложение и оно полезно для пользователей, то его загрузки будут стабильно и органически расти, и оно рано или поздно попадет в топ. К сожалению, это не так. В магазинах приложений есть три основных канала продвижения:

Топ-чарты.

Выбор редакции.

Поиск.

Проще выиграть в лотерею, чем дождаться вирусного распространения приложения

Предположим, вы вместе со своим партнером наконец-то запустили свое первое приложение. Полгода ушло на разработку, доводку и шлифовку. Потрачены масса времени и денег, но на маркетинг ничего не осталось. Кроме того, вы прекрасно понимаете, что состязаться с по-настоящему крупными студиями разработки с огромными бюджетами у вас не получится. Вы выявили три вышеуказанных канала продвижения приложения в App Store и Google Play, и решаете, какие сработают в вашем случае.

Топы можно сразу списывать со счетов, поскольку в них прочно закрепились популярные приложения с миллионными рекламными бюджетами. Остается надеяться на вирусный успех, но на практике это означает, что в топ-50 вы практически гарантировано не попадете. Шансы разработчика выиграть в лотерею выше, чем у приложения попасть в топ благодаря вирусному распространению.

Изменения в App Store и Google Play не дают инди-разработчикам шансов на успех

Может быть, стоит надеяться на выборы редакции и различные варианты «фичеринга»? Надеяться, конечно, можно, но не стоит. Как правило, чтобы попасть в такие списки, вам нужно помощь инсайдера, т.е. человека, работающиего в Google или Apple. Если такого человека у вас нет, то характерен пример Сэми Реймана, со-основателя My Film Buzz.

После запуска его приложение затерялось на бескрайних просторах App Store, поэтому Рейман попытался исправить ситуацию, занявшись аналитикой и плотным общением с менеджерами магазина, надеясь на фичеринг. Несмотря на презентацию в рамках Google Campus, стенда на London TechCrunch и появления на London Film Festival и Comic Con, приложение My Film Buzz так и осталось в глубинах App Store.

К сожалению, истории, подобные My Film Buzz, скорее правило, нежели исключение, особенно учитывая изменения в интерфейсе App Store. Посмотрите на скриншот ниже – сколько приложений видит пользователь на одном экране? Два в лучшем случае.

Раньше редакция App Store отбирала сравнительно небольшое количество приложений. Теперь их стало еще меньше. Для Apple такое сокращение вполне логично, поскольку в среднем пользователь проводит 42% времени в одном приложении, а 60% пользователей довольствуются всего парой программ. Поэтому редакторы App Store руководствуются правилом «меньше, да лучше», делая подборки наиболее качественных приложений, жертвуя их разнообразием и числом. Шансы на попадание в фичеринг у инди-разработчика невелики.

Как и большинство разработчиков, Рейман и его партнер решили обратиться к последнему каналу продвижения приложений – поиску. ASO – целое искусство подбора ключевых слов, составления грамотного описания и называния, помогающее возвышаться над конкурентами в поиске. В то время как Рейман сравнительно недавно стал тратить свои вечера и выходные на ASO, Дэвид Николсон, разработчик Ultimate Driving Mode, с первого дня пытался повторить успех других своих приложений с помощью ASO.

После провала многочисленных платных и бесплатных попыток маркетинга, Николсон с трудом добился 30-го места в рейтинге поиска Amazon Alexa. Позиция, несмотря на затраченные усилия, принесла минимум загрузок. Однако и остальные методы продвижения приложений оказались для Николсона и его Ultimate Driving Mode неудачными.

Однако, не все так мрачно для независимых разработчиков и небольших студий. Джудит Наулин, приложение iBirth, за годы постоянной оптимизации ключевых слов и метаданных вместе с регулярными обновлениями и публикацией обзоров приложения в профильных СМИ, добилась первого места по запросу “питание для беременных» и вошла в топ-10 детских трекеров. Нельзя сказать, что теперь у Наулин все безоблачно. Регулярные изменения в поисковых алгоритмах App Store сбрасывают приложение iBirth на несколько позиций, однако в целом Джудит и ее команде удалось добиться заметной видимости и, соответственно, загрузок.

Чтобы приложение заметили СМИ, необходимо много времени и ресурсов

В условиях отсутствия солидных бюджетов на рекламные кампании, узнаваемого бренда и вирусного маркетинга, разработчикам приходится посвящать много времени для работы со СМИ. Фактически, продвижение приложений с помощью обзоров, если бюджетов на публикации нет, становится полноценной работой. Таким образом, если вы хотите получать основной доход от приложения, то вам придется бросать основную работу. Можно ли говорить о сколько-нибудь значительно выручке, если заниматься разработкой и продвижением вечерами и по выходным? Шансы низки, но это не значит, что их нет. Впереди у вас множество битв, поражений и неудач. Дорога к топам App Store и миллионам загрузок для независимых разработчиков становится все труднее и труднее. Это – реальность индустрии приложений для Android и iPhone.

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