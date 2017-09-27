Приложение Sketchfab – один из лучших способов оценить ARKit в iOS 11

ARKit, наверное, самое многообещающее нововведение в iOS 11. Новый фреймворк позволяет значительно удобней размещать виртуальные объекты в реальном мире, используя технологию дополненной реальности для приложений. Sketchfab занимается созданием крупнейшей платформы для обмена 3D-моделями, своеобразного YouTube для трехмерных объектов. Свежее обновление превращает Sketchfab для iPhone в полноценное приложение дополненной реальности.

Реализация дополненной реальности в приложении Sketchfab, впрочем, далека от идеала. Разработчик использует веб-вид поверх отображения реального мира, поэтому стоит ожидать некоторых лагов. Для работы с приложением необходимо обновить iPhone или iPad до iOS 11.

Главный козырь приложения – обширная библиотека трехмерных моделей, которая делает Sketchfab настоящим вау-генератором. В общей сложности приложение дает доступ к 2 млн 3D-объектов, которые можно поместить в реальный мир с помощью iPhone с установленной iOS 11.

В процессе выбора модели в этом приложении для iOS, в верхней части экрана можно заметить кнопку AR. Она активирует камеру iPhone. Затем достаточно навести камеру на любую плоскую поверхность и тапнуть по экрану, чтобы выбранная 3D-модель появилась в реальном мире на экране телефона. Щипками меняем масштаб модели. Также 3D-объекты можно вращать. В будущих версиях разработчики планируют научить приложение учитывать масштаб, чтобы в вашей гостиной не поселился гигантский краб.

После того, как вы закончили с «установкой» 3D-модели, можно ходить вокруг нее, приближаться и удаляться, рассматривать объект ближе. Благодаря приложению, создается вполне правдоподобное впечатление присутствия любой трехмерной модели из каталог в реальном мире благодаря дополненной реальности.

Google недавно анонсировал ARCore, собственный аналог ARKit для Android. Sketchfab планирует реализовать поддержку «гугловской» технологии дополненной реальности в будущих версиях своего приложения для Android.

Скачать бесплатно приложение Sketchfab на iPhone или iPad:

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