Обзор стрелялки Retro Shooting в винтажном стиле [iPhone и iPad]

Хорошие казуальные игры на iPhone похоронены под толстым-толстым слоем «треша» в App Store. Качественный тайм-киллер с быстрым геймплеем – то, что нужно, если вы решили расслабиться или отвлечься от рутинной повседневности. Скачать бесплатные игры можно и на нашем сайте, а заполучить годную стрелялку на iOS поможет обзор Retro Shooting, сравнительно свежей и увлекательной аркады.

Бесплатная стрелялка на iOS сделана по всем канонам этого жанра умелыми парнями из студии Livezen Corp. Retro Shooting подарит удивительно чувство ностальгии всем, кто познакомился с миром видеоигр еще на старых приставках, а молодое поколение может погрузиться в золотух эпоху компьютерных игрушек благодаря классическому геймплею и винтажной графике этой стрелялки.

С точки зрения геймплея (игрового процесса), Retro Shooting гарантирует тонны удовольствия от казуальных стрелялок – на уровнях с лихвой хватает боеприпасов, а враги не отличаются особой устойчивостью к вашим очередям и не досаждают повышенной сложностью. После нескольких побед, стрелялка одаривает игрока медалью, которая работает местным повер-апом, позволяя торпедировать противников ракетами и заполучить еще больше снарядов. Кроме того, есть три специальных способности: бомба, лазер и щит.

В конце большинства уровней Retro Shooting озадачивает игрока битвой с боссом, классический расклад для аркадных стрелялок. Боссы в игре именные, а также отмечены уровнем защиты и атаки. Благодаря собранным повер-апам, первые несколько штук побеждаются без труда, даря ощущение детского восторга от буйства красок на экране и удовлетворение от выпиливания вражин. Однако, постепенно уровень сложности растет, приходится больше маневрировать, а бои становятся более ожесточенными.

Управление в аркадном шутере Retro Shooting реализовано весьма недурно. Стрельба ведется автоматически, поэтому задача игрока сводится к маневрам и запуску поверапов и спецспособностей в подходящий момент. Перемещается смертоносный корабль банальным движением пальца по экрану iPhone, однако иногда палец загораживает происходящее на экране, что может привести к досадным поражением. Впрочем, такое случается сравнительно редко.

С точки зрения графики Retro Shooting целиком и полностью оправдывает слово «ретро» в названии, хотя стрелялка эта полностью трехмерная и визуально напоминает ставший уже хрестоматийным Minecraft. Враги лихо разлетаются на мелкие кубики, пространство охватывает огненная буря залпового огня, а ландшафт умиротворяющее примитивен. Игры не пытается удивить вас буйством спецэффектом, гарантируя винтажный «мясной» геймплей классического аркадного шутера из 90-х, а то и 80-х. На iPhone идет без лагов и подтормаживаний благодаря схематичной графике.

Вердикт

Retro Shooting – качественная бесплатная казуальная игрушка на iOS. Прямолинейный и затягивающий геймплей, стильная графика, бесконечный режим и поддержка русского языка. Что еще нужно, чтобы убить время? Ссылка на скачивание игры на iPhone или iPad из App Store ниже, а если вы любите классные стрелялки, то у нас есть такие хиты как Герои неба, Морской Бой: Подводная война, Звездный защитник. Скачать эти и другие игры у нас можно бесплатно и без регистрации.

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