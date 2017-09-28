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iOS 11: новый способ настроить главный экран на iPhone и iPad

28 сентября, 2017

Несколько лет потребовалось Apple, чтобы реализовать папки для складирования похожих приложений на домашнем экране iOS, а в 11-й версии платформы пользователи «яблочных» устройств получили еще одну возможность удобно организовать свои приложения и игры. В ранних версиях iOS процедура раскидывания иконок была утомительная и отнимала много времени, особенно если число установленных на iPhone приложений перевалило за добрую сотню. Теперь настроить домашний экран стало значительно легче.

Единственный способ настроить домашний экран iPhone

В прошлом Apple предлагал два метода организации иконок приложений на смартфоне или планшете: на самом устройстве, либо через iTunes на компьютере. Последний метод давал больше возможностей и позволял выбрать сразу несколько приложений, которые затем можно легко переместить в папку или кинуть на другой экран. На самом iPhone или iPad за раз пользователь может подцепить и перетащить только одной приложений/игру.

Программа iTunes теперь лишена возмозжности настроить домашний экран iPhone/iPad, поэтому разложить приложения в нужном порядке можно только на самом «яблочном» устройстве. Уныло перетаскивать по одной иконке – то еще удовольствие, к тому же отнимающее массу времени.

iOS 11 предлагает новый способ организации иконок, наконец-то использующий мультитач роскошного сенсорного экрана iPhone. Теперь можно выбрать и перемещать сразу несколько приложений, используя два пальца. Откровенно говоря, Apple мог бы добавить поддержку мультитача для работы с иконками вместе с реализацией папок, однако пользователям пришлось ждать аж 11-й версии iOS.

Как выбрать несколько приложений на экране iPhone

  1. Долгий тап на нужном приложении, держим, пока не включится режим редактирования – иконки начинают дрожать, а слева вверху появляется крестик.

  2. Не отрывая палец от первого приложения, двигаем им по экрану, пока крестик не исчезнет.

  3. Продолжая держать палец на первой иконке, вторым пальцем выбираем нужные приложения, которые автоматически добавляются к уже выбранному и складываются в «колоду».

  4. Чтобы поместить иконки в папку, перетаскиваем «колоду приложений» на другую иконку и ждем, пока не создастся папка.

Как выбрать несколько приложений на экране iPhone

Да, процесс не отличается изяществом, особенно необходимость постоянно держать палец на первой иконке, но немного практики – и все у вас получится. Если бросить выбранные приложения на свободный экран, то они автоматически выстраиваются в порядке, противоположном порядку выбора. Т.е. выбранное последним идет сначала, затем следует приложение, выбранное предпоследним, и т.д. Наконец, в конце ряда будет иконка, с которой вы начали выбирать приложения.

Если хотите поместить пачку приложений в папку, то лучше создать ее заранее. Дело в том, что манипуляции с «колодой» иконок необходимо проводить очень осторожно – если случайно двинуть пальцем, то только что созданная папка исчезнет и все начнется начинать сначала.

Обновление до iOS 11 – отличный способ разобраться с многочисленными приложениями, особенно благодаря новой возможности перетаскивания сразу нескольких иконок.

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iOS 11: новый способ настроить главный экран на iPhone и iPad iOS 11: новый способ настроить главный экран на iPhone и iPad
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Издатель: Procontent.ru , источник: https://lifehacker.com  
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