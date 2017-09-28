iOS 11: новый способ настроить главный экран на iPhone и iPad

Несколько лет потребовалось Apple, чтобы реализовать папки для складирования похожих приложений на домашнем экране iOS, а в 11-й версии платформы пользователи «яблочных» устройств получили еще одну возможность удобно организовать свои приложения и игры. В ранних версиях iOS процедура раскидывания иконок была утомительная и отнимала много времени, особенно если число установленных на iPhone приложений перевалило за добрую сотню. Теперь настроить домашний экран стало значительно легче.
В прошлом Apple предлагал два метода организации иконок приложений на смартфоне или планшете: на самом устройстве, либо через iTunes на компьютере. Последний метод давал больше возможностей и позволял выбрать сразу несколько приложений, которые затем можно легко переместить в папку или кинуть на другой экран. На самом iPhone или iPad за раз пользователь может подцепить и перетащить только одной приложений/игру.
Программа iTunes теперь лишена возмозжности настроить домашний экран iPhone/iPad, поэтому разложить приложения в нужном порядке можно только на самом «яблочном» устройстве. Уныло перетаскивать по одной иконке – то еще удовольствие, к тому же отнимающее массу времени.
iOS 11 предлагает новый способ организации иконок, наконец-то использующий мультитач роскошного сенсорного экрана iPhone. Теперь можно выбрать и перемещать сразу несколько приложений, используя два пальца. Откровенно говоря, Apple мог бы добавить поддержку мультитача для работы с иконками вместе с реализацией папок, однако пользователям пришлось ждать аж 11-й версии iOS.
Да, процесс не отличается изяществом, особенно необходимость постоянно держать палец на первой иконке, но немного практики – и все у вас получится. Если бросить выбранные приложения на свободный экран, то они автоматически выстраиваются в порядке, противоположном порядку выбора. Т.е. выбранное последним идет сначала, затем следует приложение, выбранное предпоследним, и т.д. Наконец, в конце ряда будет иконка, с которой вы начали выбирать приложения.
Если хотите поместить пачку приложений в папку, то лучше создать ее заранее. Дело в том, что манипуляции с «колодой» иконок необходимо проводить очень осторожно – если случайно двинуть пальцем, то только что созданная папка исчезнет и все начнется начинать сначала.
Обновление до iOS 11 – отличный способ разобраться с многочисленными приложениями, особенно благодаря новой возможности перетаскивания сразу нескольких иконок..
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»