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Игра «Средиземье: Тени Войны» на Android и iOS: армии Саурона ждут ваших героев

28 сентября, 2017

Красочная бродилка в знаменитейшей вселенной Толкиена после «мягкого запуска» в июле наконец-то вышла для iPhone и Android по всему миру. «Средиземье: Тени Войны» представляет собой смесь стратегии реального времени и РПГ, где игрок вместе с Келебримором и Талионом путешествует по всему Средиземью, стремясь разгромить войска коварного Саурона. Скачать игрушку можно бесплатно в App Store или Google Play.

Традиционно для подобного рода игр, «Средиземье: Тени Войны» предполагают не только тупую прокачку и сбор ресурсов, но и некоторое тактическое планирование боев. Необходимо учитывать, с кем вам предстоит сражаться. У разных орков различные атаки и доспехи, однако после победы у игрока есть выбор – убить противника, либо использовать систему Nemesis, чтобы пополнить орками собственное войско.

В «Средиземье: Тени Войны» вас ждут:

  • Легендарные персонажи Толкиена, в т.ч. из «Властелина колец»: Талион, Гэндальф, Голлум и Галадриэль.
  • Масштабные битвы в реальном времени.
  • Возможность обратить орков к свету и создать из бывших врагов собственную армию.
  • Союзы с другими игроками и обмен улучшениями.
  • Русский язык.

Скачать бесплатно игрушку «Средиземье: Тени Войны» на Android или iPhone:

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30964.html

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Игра «Средиземье: Тени Войны» на Android и iOS: армии Саурона ждут ваших героев Игра «Средиземье: Тени Войны» на Android и iOS: армии Саурона ждут ваших героев
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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