Flower – изумительной красоты казуальная игра вышла на iPhone

Издатель Annapurna, похоже, озадачен теперь только одним: удивить всех владельцев iPhone и iPad просто роскошными играми, перенося их на iOS. Казуальная игрушка Flower, смесь аркады и головоломки, разработана студией Thatgamecompany, которая готовит очевидный игровой хит Sky, показанный в рамках презентации iPhone 8. Во Flower задача игрока – управляя ветром, «дуть» лепестками и лететь от цветка к цветку, добавляя в красивейшую «стаю» все новые и новые лепесточки.

В игре Flower нет текста, диалогов, да и вообще интерфейса – только незамутненный лишним умиротворяющий игровой процесс, приносящий игроку удовольствие сам по себе. Игрушка выиграла массу различных наград и заслужила уважение в кругах, где ценятся абстрактные казуальные аркады от инди-разработчиков.

Управление во Flower проще простого – чтобы управлять ветром, несущим нежные цветочные лепестки, достаточно просто наклонять свой iPhone или iPad. Роскошные интерактивные красивейшие миры, сквозь которые пролетает игрок, по праву можно считать настоящими шедевром среди безмятежных аркад. Посмотрите видео ниже – оно того стоит, графика просто восхитительная.

Единственный «минус» Flower – ее цена, 380 рублей. Такова плата за роскошную графику и отточенный медитативный геймплей. Зато бесплатные казуальные игры самых разных жанров (бродилки, шарики, стрелялки, настолки, аркады) можно скачать здесь.

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