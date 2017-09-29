Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно!

Что важно при настоящем зомби апокалипсисе? Ну конечно же, выжить. А это не так-то просто, когда против Вас ополчились не только злобные куски ожившей плоти, но и вся техника ведёт себя как-то странно: дисковые пилы взбесились, а армейские дроны так и норовят сделать из Вас решето.
Но если в Вашей руке остро наточенный топор, а лучше хорошо смазанная, армейская винтовка, а у Вас достаточно ловкости и смелости, чтобы не забиться в страхе в самый тёмный угол, никакие преграды не прервут Ваш зомби-рейд.
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