Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно!

Что делать, если вдруг начался зомби апокалипсис, рядом военная база, да и вообще всяческие аномалии происходят, а Вы всего лишь простой лесоруб? Конечно же схватить топор и отправиться в настоящий рейд через полчища оживших мертвецов, по дороге добыть оружие посерьёзней и показать мертвецам, что им здесь не рады…

Что важно при настоящем зомби апокалипсисе? Ну конечно же, выжить. А это не так-то просто, когда против Вас ополчились не только злобные куски ожившей плоти, но и вся техника ведёт себя как-то странно: дисковые пилы взбесились, а армейские дроны так и норовят сделать из Вас решето.

Но если в Вашей руке остро наточенный топор, а лучше хорошо смазанная, армейская винтовка, а у Вас достаточно ловкости и смелости, чтобы не забиться в страхе в самый тёмный угол, никакие преграды не прервут Ваш зомби-рейд.

ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ:

Полная версия игры

Никаких встроенных покупок

Стильные спецэффекты

Множество противников

Разнообразное оружие

Яркая и веселая озвучка

Великолепная HD графика

Три мира с уникальными препятствиями

Простое и удобное управление

Превосходное звуковое сопровождение

Игру можно загрузить бесплатно на Андроид в магазине Google Play:

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