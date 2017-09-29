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Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно!

29 сентября, 2017
Что делать, если вдруг начался зомби апокалипсис, рядом военная база, да и вообще всяческие аномалии происходят, а Вы всего лишь простой лесоруб? Конечно же схватить топор и отправиться в настоящий рейд через полчища оживших мертвецов, по дороге добыть оружие посерьёзней и показать мертвецам, что им здесь не рады…

Бесплатный зомби-шутер на Андроид

Что важно при настоящем зомби апокалипсисе? Ну конечно же, выжить. А это не так-то просто, когда против Вас ополчились не только злобные куски ожившей плоти, но и вся техника ведёт себя как-то странно: дисковые пилы взбесились, а армейские дроны так и норовят сделать из Вас решето.

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Бесплатная игра про отстрел зомби для смартфонов

Но если в Вашей руке остро наточенный топор, а лучше хорошо смазанная, армейская винтовка, а у Вас достаточно ловкости и смелости, чтобы не забиться в страхе в самый тёмный угол, никакие преграды не прервут Ваш зомби-рейд.

Игра Зомби Рейд на Android

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ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ:

  • Полная версия игры
  • Никаких встроенных покупок
  • Стильные спецэффекты
  • Множество противников
  • Разнообразное оружие
  • Яркая и веселая озвучка
  • Великолепная HD графика
  • Три мира с уникальными препятствиями
  • Простое и удобное управление
  • Превосходное звуковое сопровождение

Бесплатная игрушка Зомби Рейд для Android

Зомби Рейд для смартфонов

Андроид-игра Зомби Рейд

Игру можно загрузить бесплатно на Андроид в магазине Google Play:

Скачать бесплатно игру Зомби Рейд на Андроид

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Фотографии статьи:
Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно! Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно! Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно! Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно! Зомби Рейд на Андроид – играем бесплатно!
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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