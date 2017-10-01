Превращаем старый планшет на Андроид в девайс для детей с приложением от Google

Приложение Family Link позволяет родителям одобрять или блокировать игры или программы, которые дети хотят загрузить из Google Play, следить за временем, которое юные пользователи проводят за экраном планшета, а также смотреть, какие приложение они запускают. Родители могут установить временной лимит на развлечения с планшетом, а также заблокировать его удаленно на время учебы или сна.
Приложение для родителей напоминает дает любому Android-планшету функционал, доступный в линейке планшетов Fire от Amazon – фирменные устройства всегда позволяли родителям устанавливать временные рамки использования девайса, а недавно обеспечили возможность получать более точную аналитику о приложениях, книгах и веб-сайтах, которые запускают дети.
Функции Family Link не так обширны. Google предупреждает, что некоторые музыкальные плееры и мессенджеры приложение отследить не в состоянии. Однако, проект позволяет превратить ставший ненужным планшет в детский, а покупать новое специальное устройство для детей необязательно. Значительная экономия, обеспечивающая достаточную безопасность детей в интернете с помощью полностью бесплатного приложения.
Приложение работает с планшетами на базе Andriod 7.0 Nougat и выше (отметим, это достаточно свежая версия ОС), также поддерживаются определенные модели на базе 6.0 Marshmallow. Родители смогут запустить Family Link на устройстве c Android KitKat + или iOS 9.0+.
Скачать бесплатно приложение можно здесь..
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»