Игра Pigeon Panic на iPhone: охота за голубями в дополненной реальности

Игрушки, геймплей которых построен на дополненной реальности , реализованной в iOS 11 благодаря ARKit, хлынули бурным потоком в App Store. Pigeon Panic – очередной забавный пример. Вы любите голубей? Лично я ненавижу, недаром их называют «крысами с крыльями». Но если вы примитесь разгонять голубей в реальном городе – то как минимум столкнетесь с непониманием со стороны прохожих. В игре Pigeon Panic для iPhone гонять виртуальных голубей по площадям и улицам можно без ущерба для своей репутации.

Смысл игры Pigeon Panic довольно простой: бросаем куски еды вроде пиццы, пончиков и других лакомств (виртуальных, разумеется) на экран iPhone, чтобы привлечь виртуальных голубей. Как только эти крылатые крысы соберутся над угощением, разбегаемся и распугиваем виртуальных птиц. Чем быстрее будет идти процесс сбора/разгона, чем больше вы приманите голубей и распугаете, тем выше будет счет.

Охота за стаями виртуальных голубей на улицах города или в парке довольно увлекательной и расслабляющее занятие. Что-то вроде детской подвижной игры. Риск быть обгаженным отсутствует полностью, что еще один неоспоримый плюс по сравнению с разгоном стай настоящих голубей.

Игрушка разработана студией Combo из Лондона, команда стремилась создать геймплей, которые работает исключительно в дополненной реальности.

«В города вроде Лондона можно вызвать недовольство обывателей, если вы примитесь разгонять голубей и вы старше 4 лет. Поэтому мы решили сделать из этого процесса безобидную (для голубей) игру на базе дополненной реальности. Гоняйте виртуальных птиц по реальным улицам сколько заблагорассудиться», - поясняют разработчики игрушки.

Скачать бесплатно игру Pigeon Panic на iPhone можно из App Store. Главное – не влететь с разбегу в кого-нибудь или не угодить под машину, увлекшись охотой за виртуальными «птицами мира».

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