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«Зума в мраморе» на Андроид: классика казуальных игр

2 октября, 2017
«Шарики» в разных вариациях – образцовый жанр казуальных головоломок и тайм-киллеров. Особняком в нем стоит легендарная «Зума», создавшая собственный поджанр. Игра под названием «Зума Легенда Woka Woka» предлагает массу интересного любителям подобных «убивалок времени» на смартфоне. Скачать игрушку можно бесплатно в Google Play.

Черепаха по имени Woka отправилась в путешествие по тропическим океанам и островам. Помоги амфибии пройти через десятки уровней испытаний, стреляя разноцветными мраморными шариками по правилам легендарной «Зумы». Наверное, это самые красочные шарики на Андроид.

Казуальная головоломка предлагает игроками огромное количество возможностей:

  • Сотни ярких красочных уровней (недавно разработчик добавил еще 60).
  • Эпичные уровни с боссами.
  • Многообразие повер-апов и бонусов.
  • Сочная красочная графика в тропическом антураже.
  • Видеоинструкции в помощь новичкам.
  • Соревнования с друзьями через Facebook по набранным очкам.

Зума в мраморе на Андроид: классика казуальных игр

Есть у игрушки определенные ограничения – традиционные для freemium-игр пять жизней для рестарта уровня, которые весьма неспешно пополняются. Присутствует реклама и встроенные покупки. Похожие казуальные игры скачать бесплатно можно и у нас. Коллекция отборных тайм-киллеров в жанре «шариков» ждет игроков здесь (почти полторы сотни игрушек!).

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30969.html

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«Зума в мраморе» на Андроид: классика казуальных игр «Зума в мраморе» на Андроид: классика казуальных игр
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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