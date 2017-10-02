«Зума в мраморе» на Андроид: классика казуальных игр

Черепаха по имени Woka отправилась в путешествие по тропическим океанам и островам. Помоги амфибии пройти через десятки уровней испытаний, стреляя разноцветными мраморными шариками по правилам легендарной «Зумы». Наверное, это самые красочные шарики на Андроид.
Казуальная головоломка предлагает игроками огромное количество возможностей:
Есть у игрушки определенные ограничения – традиционные для freemium-игр пять жизней для рестарта уровня, которые весьма неспешно пополняются. Присутствует реклама и встроенные покупки. Похожие казуальные игры скачать бесплатно можно и у нас. Коллекция отборных тайм-киллеров в жанре «шариков» ждет игроков здесь (почти полторы сотни игрушек!)..
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