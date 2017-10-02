Naval Storm TD: обзор эпичной «защиты башни» в полном 3D [Android/iPhone]

Родоначальником жанра можно считать ветхозаветную аркаду Space Invaders 1980 года, однако игры с геймплеем «защита башни» (башенная защита, tower defense) по-настоящему расцвели именно на смартфонах и планшетах. Не хватало им разве что зрелищности и стратегической глубины. Свежая игра Naval Storm TD от студии GameSpire (читаем обзоры отличного зомби-шутера Dead Plague и угарной аркадной стрелялки Armored Kitten этого разработчика) обещает украсить жанр красочной трехмерной графикой и глубоким геймплеем. В обзоре игры посмотрим, удалось ли парням из GameSpire установить новую планку качества в играх «защита башни» для Android и iOS.

Действие Naval Storm TD разворачивается в трех «стихиях»: на воде, под водой и в воздухе. Обороняться придется от трех различных типов противников, а антураж у нас военно-морской: острова, узкие проливы, различные корабли, подлодки, военная авиация. Вооружение – скорее современное, либо из недалекого будущего. Поэтому игра уже с заставки производит солидное впечатление, обещая качественную графику, увлекательный геймплей и интересные стратегические возможности.

Геймплей

Игровой процесс Naval Storm TD вполне классический для жанра – карта, волны врагов и различные оборонительные сооружения для отстрела нахально прущих противников. Пропустили в тыл вражеские корабли – можете начинать заново, довольствуясь скромным «поощрительным призом». Выиграли – забирайте трофеи и вперед, на следующую карту.

Геймплей этой защиты башни оживляют тактические и стратегические возможности, предложенные славными парнями из GameSpire, которые явно обожают стратегии в различных их проявлениях. Прежде всего, игрок сам может выбирать место размещения точки с условной башней, будь то банальный пулемет, ракетная установка, радар, миномет или химзавод.

Каждое оборонительное сооружение обладает не только уникальными возможностями и характеристиками (они заботливо прописаны в описании башен), но и собственной системой апгрейдов. К примеру, доступный на старте пулемет подойдет для отстрела мелких и пронырливых катеров. Если есть деньги, то его можно улучшить – добавить зенитку, чтобы башня получила способность поражать воздушные цели, луч-замедлитель или овердрайв, работающий в активном и пассивном режимах. И такие системы улучшений есть у каждого защитного пункта.

Дамбы позволяют связывать «башни» между собой, добавляя бонусы, а радары играют роль детекторов особых кораблей противника, таких как подводные лодки. Однако, на этом стратегические возможности игрока не заканчиваются, а только начинаются, по сути. Прямо на главном экране Naval Storm TD красуются кнопки «Исследования» и «Возможности». По первой кнопке открываются улучшения для оборонительных сооружений, а вторая дает доступ к вызову союзной авиации, сокрушительным орбитальным ударам, минным полям и другим радостям заядлого любителя «защиты башен».

В общем, возможностей у игрока в Naval Storm TD вагон и маленькая тележка, а эксперименты с оптимальным балансом для прохождения миссий можно проводить до бесконечности. К слову, даже на нормальном уровне сложности бездумно понатыкать пулеметов и наблюдать за разгромом противника не получится – уже после первых миссий придется изучать характеристики башен и смотреть на подсказки. К чести разработчиков, игра не оставляет игрока наедине с этим разнообразием, снабжая внятным обучением, которое ведется по мере прохождения миссий и не отвлекает от собственно игрового процесса.

Графика и управление

3D в Naval Storm TD настоящее и дьявольски красивое. Каждая карта любовно отрисована, а цветовая палитра игры, похоже, используется все миллионы доступных для отображения на экране смартфона цветов. Все локации разные, с красивейшим освещением, а эффекты взрывов, огня и погоды не дают шансов оторваться от происходящего на экране. Расписывать красоты – дело не благодарное, посмотрите на скриншоты, а еще лучше запустите видео, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Управление в игрушке стандартное – перетаскиванием и тапами. Тащим платформу на подходящую точку, подтверждаем ее постройку, а затем из радиального контекстного меню выбираем подходящее вооружение. В нем же можно посмотреть характеристики, оно же после постройки башни дает доступ к апгрейдам. Все изящно и понятно, путаться буквально не в чем.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Великолепная 3D-графика и визуальные эффекты.

Масса тактических возможностей.

Десятки миссий, много игрового контента.

Обучение, русский язык. Высокая сложность для казуальных игроков.







ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Naval Storm TD следует немедленно скачать всем, кто любит стратегии или просто качественные игры. Роскошная 3D-графика, масса тактических возможностей для прохождения уровней, ураганный геймплей и удобное управление. Оторваться от этой «защиты башни» можно только усилием воли. Особенно приятно, что игра создана отечественными разработчиками, а значит от «гугловского» перевода страдать игроку не придется.

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